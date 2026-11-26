جوان آنلاین: مدار زمین می‌تواند در سال‌های آینده بسیار شلوغ‌تر شود، چرا که کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) به تازگی به شرکت «اسپیس‌ایکس» مجوز استقرار یک میلیون از ماهواره‌های مرکز داده هوش مصنوعی «استارمایند» خود را در مدار زمین اعطا کرده است.

برندن کار (Brendan Carr)، رئیس FCC در بیانیه‌ای با اعلام این مجوز گفت: این اقدام، مرز جدید و جسورانه‌ای را برای زیرساخت‌های محاسباتی مورد نیاز برای تقویت رهبری و رشد آمریکا می‌گشاید.

هوش مصنوعی در طول یک سال گذشته به بخش مرکزی برنامه‌های تجاری و هویت اسپیس‌ایکس تبدیل شده است. به عنوان مثال، این شرکت گفته است که در درازمدت به دنبال بازار قابل دسترسی به ارزش ۲۸.۵ تریلیون دلار است و تقریباً ۲۳ تریلیون دلار از آن در کاربرد‌های هوش مصنوعی سازمانی است.

«استارمایند» کلید این جاه‌طلبی‌های بلندپروازانه است. ایلان ماسک، بنیان‌گذار و مدیرعامل اسپیس‌ایکس معتقد است که آینده محاسبات هوش مصنوعی در فضا است، جایی که انرژی (از خورشید) نامحدود است و هیچ همسایه‌ای وجود ندارد که بخواهد شکایت کند.

اسپیس‌ایکس قصد دارد اولین ماهواره از مجموعه ماهواره‌های «استارمایند» خود را در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۷ پرتاب کند. این فضاپیما با موشک غول‌پیکر کاملاً قابل استفاده مجدد «استارشیپ» این شرکت پرواز خواهد کرد که ۲۶ ماهواره نسل جدید «استارلینک» را در دو پرواز آزمایشی اخیر خود مستقر کرده است.

این ۵۲ فضاپیما، پیشگام یک منظومه عظیم دیگر هستند؛ ماسک گفته است که شبکه نسل بعدی «استارلینک» در نهایت از حدود صد هزار ماهواره تشکیل خواهد شد.

اعداد برنامه‌ریزی شده برای «استارلینک» و «استارمایند» واقعاً شگفت‌انگیز هستند. برای درک بهتر آنها باید گفت که از زمان آغاز عصر فضا در سال ۱۹۵۷، بشریت در مجموع فقط حدود ۲۸ هزار ماهواره پرتاب کرده است و بزرگترین منظومه ماهواره‌ای که تا به امروز فعالیت داشته است، یعنی نسل فعلی «استارلینک»، شامل تنها حدود ۱۱ هزار فضاپیما است.

این مجموعه‌های آینده به تعداد بسیار زیادی پرتاب نیاز خواهند داشت. به عنوان مثال، استارشیپ می‌تواند حداکثر ۶۰ ماهواره V ۳ استارلینک را در هر پرتاب حمل کند، بنابراین حدود ۱۷۰۰ پرتاب فقط برای مونتاژ آن شبکه لازم است، همچنین برای حفظ آن، زیرا انتظار می‌رود عمر عملیاتی هر ماهواره حدود پنج سال باشد.

قرار دادن این همه ماهواره در مدار زمین، خطرات برخورد را نیز افزایش می‌دهد. اسپیس‌ایکس با ماهواره‌های استارلینک فعلی خود که می‌توانند به طور خودکار برخورد‌های احتمالی را شناسایی و از آنها جلوگیری کنند، ثابت کرده است که در این زمینه بسیار ماهر است. اما با شلوغ‌تر شدن فضا، مانور‌های گریز بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

اسپیس‌ایکس تنها شرکتی نیست که قصد دارد مراکز داده را در فضا اداره کند؛ شرکت‌های کابوی اسپیس (Cowboy Space)، استارکلود (Starcloud)، بلو اوریجین (Blue Origin) و گوگل در میان سایر شرکت‌ها، جاه‌طلبی‌های مشابهی را ابراز کرده‌اند. در واقع، استارکلود و گوگل در حال حاضر ماهواره‌های مسیریاب هوش مصنوعی را مستقر کرده‌اند.

رئیس FCC در همان بیانیه گفت: محاسبات دانشگاهی یا مراکز داده برای حفظ رهبری آمریکا در هوش مصنوعی ضروری هستند.

وی افزود: با انتقال ظرفیت محاسباتی به ورای زمین، اسپیس‌ایکس و بسیاری از رقبایی که روی مراکز داده مداری خود کار می‌کنند، به این لحظه می‌رسند. این نوعی نبوغ آمریکایی است که می‌تواند نقاط قوت ما را در فضا و فناوری پیشرفته متحد کند، رهبری اقتصادی ما را تقویت کند و رفاه را داخل کشورمان گسترش دهد.