جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری لبنان «NNA»، رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات علیه مناطق جنوب لبنان، شهرک‌های طلوسه و المنصوری و وادی زبقین را هدف حمله هوایی قرار داد و علاوه بر آن پرواز هواپیما‌های جنگی در آسمان جنوب لبنان ادامه دارد.

همچنین در ادامه تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های جنوب لبنان توسط نظامیان صهیونیست، انفجاری در شهرک القنطره رخ داد که صدای آن در شهرک‌های مختلف جنوب لبنان شنیده شد.

همچنین شهرک بنت جبیل، اطراف شهرک برعشیت در استان بنت جبیل و دشت مرجعیون نیز هدف حمله توپخانه‌ای قرار گرفتند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.