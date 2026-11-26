روزنامه‌های «تایمز» و شبکه خبری «اسکای‌نیوز» گزارش دادند هواپیما‌های نظامی انگلیسی در طول شب به آشیانه‌ها و پناهگاه‌های مستحکم منتقل خواهند شد و برای محافظت از جنگنده‌هایی که در فضای باز باقی می‌مانند، تور‌های ضدپهپاد نصب خواهد شد.

جوان آنلاین: الجزیره در گزارش خود آورده است: وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که موضوع «امنیت پایگاه‌ها، تجهیزات و پرسنل» خود را «بسیار جدی» می‌گیرد؛ این اظهارات پس از آن بیان شد که رسانه‌ها گزارش دادند نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تدابیر احتیاطی جدیدی را در برابر حملات احتمالی پهپادی اتخاذ کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت دفاع انگلیس گزارش‌ها درباره انتقال جنگنده‌ها را تأیید نکرد، اما در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد «همواره خود را با شرایط وفق می‌دهد تا با هرگونه تهدید احتمالی مقابله کند».

وزارت دفاع اعلام کرد که ۴۷۰ میلیون پوند (۶۱۵ میلیون دلار) بودجه اضافی را به «تقویت امنیت در تأسیسات نظامی، از جمله بهبود حفاظت فیزیکی، نظارت و قابلیت‌های مقابله با پهپادها» اختصاص داده است. همچنین اشاره شد که پیش‌تر ۱۵ میلیون پوند (۱۹.۶ میلیون دلار) در زمینه «فناوری‌های پهپادی و ضدپهپادی» سرمایه‌گذاری شده و بر فراز ۴۴ تأسیسات حیاتی دفاعی، «منطقه پرواز ممنوع» (یا فضای هوایی محدودشده) اعمال شده است.

انتشار این گزارش‌ها همزمان با اظهارات «هارو اسمیت» فرمانده نیروی هوایی انگلیس درباره ضرورت آمادگی برای مواجهه با شرایطی صورت می‌گیرد که حتی خاک این کشور نیز از خطر حملات نظامی در امان نباشد.

فرمانده نیروی هوایی انگلیس همچنین بر ضرورت افزایش تمرین‌های نظامی برای جلوگیری از تمرکز هواپیما‌ها در شمار محدودی از پایگاه‌های هوایی تأکید کرد.

این در حالی است که به نوشته اسکای‌نیوز، شمار پایگاه‌های عملیاتی نیروی هوایی انگلیس در نتیجه کاهش بودجه‌های نظامی طی دهه‌های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته و امکانات این کشور برای پراکنده کردن هواپیما‌های نظامی در مقایسه با دوران جنگ سرد محدودتر شده است.

تحولات تازه در نیروی هوایی انگلیس تنها یک روز پس از آن گزارش می‌شود که وزارت دفاع و دستگاه امنیت داخلی این کشور (ام‌آی۵) در اطلاعیه‌ای مشترک به شرکت‌های تأمین‌کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی اوکراین درباره احتمال وقوع اقدامات خرابکارانه هشدار دادند.

این دو نهاد با طرح ادعا‌هایی علیه روسیه، از شرکت‌های انگلیسی خواستند تا تدابیر امنیتی خود را برای حفاظت از کارکنان، تأسیسات و فعالیت‌هایشان افزایش دهند.

سفارت روسیه در لندن در واکنش به این ادعا‌ها اعلام کرد که مسکو هیچ برنامه یا قصدی برای حمله به انگلیس ندارد.

دولت انگلیس همچنین نشست‌هایی پشت در‌های بسته با مدیران صنایع دفاعی و شرکت‌های فعال در بخش زیرساخت‌های حیاتی این کشور برگزار کرده که محور آنها بررسی تهدید‌های امنیتی عنوان شده است.

همچنین دولت انگلیس از ماه گذشته با راه‌اندازی پویشی سراسری تحت عنوان «آماده باشید»، از مردم خواسته است برای شرایط اضطراری، از جمله اختلال در دسترسی به خدمات ضروری، دست‌کم برای سه روز مواد غذایی و آب آشامیدنی در منازل خود ذخیره کنند.

کمیته امنیت و تاب‌آوری ملی مجلس اعیان انگلیس هفته گذشته در گزارشی هشدار داد که این کشور از آمادگی کافی برای مواجهه با بحران‌های گسترده برخوردار نیست و دولت در اطلاع‌رسانی درباره ابعاد تهدید‌های موجود به مردم عملکرد مناسبی نداشته است.

مجموعه این تحولات، از توصیه به مردم برای ذخیره مواد غذایی و هشدار‌های امنیتی به صنایع دفاعی گرفته تا انتقال شبانه هواپیما‌های نظامی به پناهگاه‌ها، از حاکم شدن فضای امنیتی فزاینده بر انگلیس حکایت دارد.

مقامات بریتانیایی به‌طور مرتب درباره تهدید‌های احتمالی از سوی روسیه و ایران هشدار داده‌اند و دولت نیز خواستار آمادگی کشور برای سناریو‌های مختلف شده است. در گزارشی که ماه اکتبر منتشر شد، نمایندگان پارلمان هشدار دادند که ارتش بریتانیا باید «پیشرفتی چشمگیر» داشته باشد تا بتواند در برابر حمله احتمالی روسیه به یکی از کشور‌های عضو ناتو، آمادگی لازم را داشته باشد.