وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: کشور‌های همسایه در منطقه خواستار دانش مهندسی ایران هستند و برخی از کشور‌ها مشکل کنسولی دارند که درصدد رفع این مشکل هستیم.

جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در آیین افتتاح خانه فرهنگ و ملل دانشگاه نوشیروانی بابل اظهار کرد: هیچ دانشگاهی در دنیا متولی اشتغال نیست بلکه بازار اشتغال جای دیگر شکل می‌گیرد. ما باید دانشجوی اشتغال پذیر تربیت کنیم.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور قوی شود چرا که اقتصاد مقتدر بازار نیاز را برطرف و زمینه توسعه کشور را فراهم می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دانشجوی ایرانی فقط دانشجوی متخصص نیست بلکه دانشجویی است که در دانشگاه شخصیت فرهنگی اش شکل می‌گیرد و آن وقت یک متخصص، متعهد فرزانه برای کشور تربیت می‌شود.

سیمایی صراف در جریان بازدید از دانشگاه نوشیروانی بابل طرح خانه ملل و خانه فرهنگ را افتتاح کرد.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که با نگاه خیرخواهانه خیر شهیر ایران زنده یاد سید حسین فلاح نوشیروانی با اهداء ۱۷ هکتار زمین با ۱۱ هزار متر مربع فضای آموزشی در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد که این مجموعه تحت نام مدرسه عالی تربیت دبیر فنی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۵۲ اقدام به جذب دانشجو کرد.

این مدرسه عالی تربیت دبیر فنی در سال ۱۳۷۱ با نام دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی دانشگاه مازندران به عنوان تنها دانشکده فنی و مهندسی در استان مازندران در دوره‌های کارشناسی مهندسی عمران، برق، شیمی و مکانیک و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در سال ۱۳۸۴ به مجتمع آموزش عالی نوشیروانی ارتقاء یافت.

این مجموعه آموزشی همچنین از سال ۱۳۸۷ با استقلال کامل و جدا از دانشگاه مازندران به عنوان یک دانشگاه صنعتی در شمال کشور شناخته به فعالیت و جذب دانشجو ادامه داد و تاکنون توانست موفقیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی زیادی دست یابد و مورد توجه دانشجویان از داخل و خارج از کشور قرار گیرد.

در سال‌های اخیر دانشمندان این دانشگاه با درو کردن جایگاه‌های ممتاز علمی و کسب کرسی‌های مختلف در رنکینگ‌های جهانی جایگاه علمی این دانشگاه را در سطح منطقه و جهان افزایش دادند.

این دانشجویان خارجی که بیشتر آنها از کشور‌های عراق و سوریه هستند در رشته‌های مهندسی عمران، مکانیک، برق و کامیپوتر، شیمی، علوم پایه و صنایع و مواد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشند. برخی از این فارغ التحصیلان نیز بعد از کسب مدرک کارشناسی ارشد در مقطع دکتری نیز به ادامه تحصیل می‌پردازند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای افزون بر ۶ هزار دانشجو است که در شش دانشکده مهندسی شیمی، عمران، برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع و مواد و دانشکده علوم پایه با ۴۰۰ کارمند و عضو هیات علمی است.

به گزارش ایرنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در بدو ورود به استان مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل حضور یافته و به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.

افتتاح خانه فرهنگ و ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازدید از ساختمان در حال ساخت دانشکده مهندسی برق و خوابگاه متاهلی دانشگاه نوشیروانی از برنامه‌ها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بابل است.

«حسین سیمایی صراف» بعد از حضور در دانشگاه نوشیروانی در دانشگاه معین استان در بابلسر حضور یافته و خانه فرهنگ و سینمای دانشگاه مازندران را افتتاح خواهد کرد و از ساختمان در حال ساخت دانشکده حقوق این دانشگاه بازدید می‌کند.

شرکت در اختتامیه جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران و دیدار با هیات رئیسه این دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان به همراه امضای تفاهم نامه با صنایع مختلف از جمله برنامه‌های وزیر علوم در بابلسر است.

بازدید از طرح‌های مرکز رشد نوین دانشگاه مازندران و گفت‌و‌گو با دانشجویان دانشگاه معین استان به همراه نشست تعاملی با استاندار و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مازندران است.