جوان آنلاین: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه صبح پنجشنبه ۵ آذرماه در حوالی شوسف استان خراسان جنوبی رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زلزله در ۱۸ کیلومتری شوسف، ۳۸ کیلومتری نهبندان و ۵۵ کیلومتری درح قرار داشته است.

همچنین فاصله این زمین‌لرزه تا بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، ۱۴۳ کیلومتر و تا زاهدان ۲۷۱ کیلومتر گزارش شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.