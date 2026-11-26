اعضای پیمان دفاعی ۳ جانبه که همچنان در جستجوی سازوکار‌هایی برای فعالیت و مشخص کردن نحوه مشارکت یکدیگر هستند قرار است طی امروز و فردا به میزبانی پاکستان تشکیل جلسه دهند، این درحالی است که تدابیر امنیتی و محدودیت‌های رفت و آمد در شهر اسلام‌آباد تشدید شده است.

جوان آنلاین: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کردند که نشست کمیته راهبردی دفاعی-سیاسی اعضای پیمان دفاعی ۳ جانبه به میزبانی اسلام‌آباد روز‌های پنجشنبه و جمعه (۲۶ و ۲۷ نوامبر) برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، این منابع اعلام کردند که مسوولان بلندپایه اعضای این پیمان شامل وزرای دفاع، خارجه و روسای نیرو‌های مسلح پاکستان، ترکیه و سعودی در جلسه اسلام‌آباد شرکت کرده و می‌خواهند پیشرفت در چارچوب نهادیِ «توافق دفاعی مشترک» را بررسی و درباره راهکار‌های تقویت هماهنگی نظامی گفت‌و‌گو کنند.

شبکه‌های پاکستان از اعمال تدابیر ویژه امنیتی در شهر اسلام‌آباد در آستانه جلسه اعضای پیمان دفاعی مشترک خبر داده و گفتند که محدودیت‌های ترافیکی و رفت و آمد عمومی در سطح شهر پیش از برگزاری جلسه و تا پایان سفر هیات‌های شرکت کننده اعمال شده است.

روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون امروز نوشت: اگرچه هنوز دستور کار دقیق این نشست به‌طور رسمی اعلام نشده، اما انتظار می‌رود اجرای مفاد مربوط به دفاع جمعی در این توافق، بخش مهمی از گفت‌و‌گو‌ها را به خود اختصاص دهد.

یکی از پرسش‌های کلیدی این است که در صورت مواجهه هر یک از اعضا با تجاوز خارجی، این سه کشور چگونه واکنش نشان خواهند داد و بر اساس این توافق، چه نوع کمک‌های نظامی می‌تواند ارائه شود؟

در نشست اضطراری که ماه اکتبر امسال در ریاض برگزار شد، این سه کشور توافق کردند که گام‌هایی برای اجرای تعهدات دفاعی مشترک خود بردارند؛ از جمله ایجاد تمهیداتی برای استقرار سریع نیرو‌ها و توانمندی‌های نظامیِ توافق‌شده در خاک عربستان سعودی.

در عین حال علیرغم سپری شدن ۴ ماه از امضای این پیمان، اعضای آن همچنان در حال جستجوی سازوکار‌هایی برای اجرایی کردن تعهدات خود هستند.

پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی ۱۶ مرداد امسال در مکه مکرمه توافق دفاعی مشترک را امضا کردند که تحت آن هرگونه اقدام تجاوزکارانه و حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله‌ای علیه همه آنها تلقی خواهد شد.

این توافق مشترک دفاعی در شرایطی امضا شد که غرب آسیا یکی از حساس‌ترین دوره‌های امنیتی خود را تجربه می‌کند. سه کشور تأکید دارند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه هیچ کشور مشخصی نیست. با این حال، ترکیب اعضا، شرایط منطقه‌ای و زمان امضای توافق پرسش‌های مهمی درباره ماهیت و آینده آن ایجاد می‌کند.

چهارم آبان امسال نشست چهار جانبه مقامات ارشد ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای به میزبانی تهران، با حضور سرلشکر «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، «خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان، فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و «ابراهیم کالین» رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه برگزار شد.