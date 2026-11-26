سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از بازنشستگی بیش از ۲۶ هزار معلم در سال جاری خبر داد و گفت: حدود ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر از فرهنگیانی که امکان بازنشستگی داشتند، استمرار خدمت را انتخاب کردند.

جوان آنلاین: علی فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، درباره وضعیت بازنشستگی معلمان و تأمین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش گفت: امسال بیش از ۲۶ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شدند، اما حدود ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر نیز با وجود داشتن شرایط بازنشستگی، استمرار خدمت را انتخاب کردند.

وی افزود: امسال برای نخستین بار تعداد فرهنگیانی که استمرار خدمت داشتند، از تعداد افرادی که بازنشسته شدند بیشتر بود و از این همکاران به دلیل کمک به تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه درباره نحوه مدیریت تعطیلی و محدودیت فعالیت مدارس گفت: هرگونه تعطیلی یا اعمال محدودیت در مدارس متناسب با اقتضائات زمانی و شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌شود، اما اولویت نخست ما این است که مدارس به هیچ‌وجه تعطیل نشوند و آموزش به‌صورت حضوری استمرار داشته باشد.

فرهادی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم بودجه‌ریزی آموزشی دانش‌آموزان دچار مشکل نشود و فرایند تربیتی آنان نیز با اختلال مواجه نشود. البته برای شرایطی که اعمال محدودیت ضرورت داشته باشد، دستورالعمل‌هایی در اختیار مدیران مدارس قرار دارد.

وی همچنین درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس کشور اظهار کرد: بر اساس نگاه دینی و انسانی، هر کودک اتباع خارجی، اعم از مجاز و غیرمجاز، که برای ثبت‌نام به مدارس مراجعه کرده، پذیرش و ثبت‌نام شده است.

فرهادی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در مدارس کشور ثبت‌نام شده‌اند و تلاش می‌کنیم هیچ‌یک از این کودکان از تحصیل بازنمانند.