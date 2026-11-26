حسن عزالدین با بیان اینکه ایران تنها امید و راه نجات لبنان است، لفاظی‌های ناعادلانه علیه تهران را به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: حسن عزالدین، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی درباره تحولات اخیر این کشور و منطقه اعلام کرد که هیچ‌کس، فارغ از جایگاه و موقعیت خود، نباید مسائل را یک‌جانبه و با نگاهی یک‌سویه ارزیابی کند؛ چه رئیس‌جمهور باشد، چه تحلیلگر، اندیشمند یا هر فرد دیگری؛ زیرا چنین نگاهی موجب اشتباه در ارزیابی، دور شدن از واقعیت و حقیقت و قضاوت‌های ناعادلانه می‌شود.

عزالدین که در سخنانی در مجتمع امام کاظم (ع) واقع در ضاحیه جنوبی بیروت صحبت می‌کرد، اظهار داشت: بر همین اساس، برابر دانستن دشمن صهیونیستی با ایران، نه تنها یک خطای سیاسی و فاحش، بلکه جنایتی اخلاقی است که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد؛ به‌ویژه آنکه تفاوت بزرگی میان طرفی که سرزمین‌ها را اشغال و به آنها اهانت می‌کند، خانه‌ها را ویران می‌سازد و مردم را به قتل می‌رساند و طرفی که سال‌هاست دست یاری و خیرخواهی به سوی لبنان دراز کرده، وجود دارد.

وی افزود: ایران هرگز در قبال لبنان مرتکب اشتباهی نشده است؛ به‌ویژه در روابطی که بر پایه احترام متقابل و برابر بودن طرفین شکل گرفته است. ایران همچنین هیچ‌گاه در حاکمیت لبنان دخالت نکرده و تمام ادعا‌های مطرح‌شده در این زمینه، دروغ و افتراست. برعکس، امروز ایران تنها امید و راه نجات لبنان، مردم این کشور، مقاومت و جامعه آن است.

این نماینده حزب‌الله با اشاره به حمایت‌های ایران از لبنان طی دهه‌های گذشته گفت: ایران از سال‌ها پیش تاکنون همواره دست یاری و کمک به سوی لبنان دراز کرده است. این حمایت‌ها به‌ویژه در زمینه بازسازی پس از جنگ سال ۲۰۰۶ و کمک به دولت لبنان نمود پیدا کرد و همچنان ادامه دارد.

عزالدین تاکید کرد: ایران با وجود منافع ملی، راهبردی و کلان خود، همچنان بر این موضوع تأکید دارد که لبنان باید در صدر اولویت‌های هرگونه مذاکره احتمالی آینده میان تهران و ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. از این رو، ما به ایران اعتماد کامل داریم و امیدمان به این کشور است.

این نماینده پارلمان لبنان خاطرنشان کرد: ایران به خواست خدا از شرایط کنونی پیروزمندانه خارج خواهد شد و ما نیز در کنار این کشور، دیر یا زود دشمن را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد.

نماینده مذکور حزب‌الله همچنین با اشاره به پیامد‌های تحولات جاری در منطقه گفت: پیامد‌ها و نتایج آنچه در منطقه در حال وقوع است، بسیار گسترده خواهد بود و نقش اساسی در شکل‌گیری نظم منطقه‌ای جدیدی ایفا خواهد کرد؛ نظمی که از سلطه، سیطره و زورگویی آمریکا بر این منطقه، مقدسات، منابع و تمامی عرصه‌های زندگی در آن دور باشد.

وی تصریح کرد که ۸۲ درصد مردم آمریکا خواستار توقف جنگ از سوی دولت این کشور هستند؛ چراکه معتقدند این جنگ عامل اصلی افزایش قیمت‌ها، گرانی و تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی آنهاست.

عزالدین در پایان با رد ادعا‌ها درباره شکست یا تضعیف مقاومت گفت: شرط‌بندی برخی افراد بر شکست مقاومت، تضعیف یا ناتوانی آن در ایجاد معادلات جدید، یک شرط‌بندی باطل و بازنده و دل بستن به سراب است. مقاومت همچنان پابرجا خواهد ماند و با هر متجاوز و استعمارگری که قصد تجاوز به لبنان را داشته باشد مقابله خواهد کرد.