جوان آنلاین: بر اساس یک سند منتشر شده در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا بسته کمک مالی به ارزش ۴۵ میلیارد یورو (۴۹.۴ میلیارد دلار) برای اوکراین در سال ۲۰۲۷ را تصویب کرده است؛ بسته‌ای که بخشی از یک وام ۹۰ میلیارد یورویی در نظر گرفته شده برای اوکراین است.

به گزارش ایسنا، در این سند ذکر شده است: «اوکراین در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ کمکی به حجم بالغ بر ۴۵ میلیارد یورو را دریافت خواهد کرد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری «تاس» طبق این سند شورای اتحادیه اروپا این تصویب، گامی فنی پس از تکمیل ترتیبات قانونی برای تأمین بودجه اصلی اوکراین در سال ۲۰۲۷ است.

کمیسیون اروپا پیشتر تخصیص این بودجه را در ۳۰ اکتبر تصویب کرده بود. طبق این گزارش ۳۱.۷ میلیارد یورو از این مبلغ برای تسلیحات و ۱۳.۳ میلیارد یورو برای پشتیبانی از بودجه اختصاص می‌یابد.

همچنین دو بسته کمکی دیگر این اتحادیه برای اوکراین هنوز در انتظار توافق هستند از جمله یکی که ۴۵ میلیارد یوروی دیگر را برای اوکراین فراهم می‌کند و دیگری ۲۵ میلیارد یورو کمک بلاعوض از کشور‌های شریک با ضمانت‌های اتحادیه اروپا را در نظر خواهد گرفت. این ۲ بسته نیز هر دو در صدر دستور کار اجلاس ۲۶ و ۲۷ نوامبر اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.