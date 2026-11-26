جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر افزود: با دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت افرادی تحت عنوان رادیو جوان و طی اقدامی مجرمانه با شهروندان تماس گرفته و ضمن معرفی خود بعنوان عوامل برنامه رایو جوان مدعی شده شما برنده جایزه نقدی در قرعه کشی برنامه رادیو جوان گردیده و جهت دریافت آن لازم است پیامک ارسالی به خط خود را اعلام تا جایزه واریز گردد که پس از اعلام پیامک، حساب بانکی ایشان خالی شده است، که در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین با استفاده از شگرد‌های زیرکانه و سوء استفاده از هیجان افراد و جلب اعتماد آنان، اطلاعات بانکی و محرمانه شان را دریافت و مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کد‌های مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام کرده است در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شکات با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی خود می‌شوند.

لازم به ذکر است مجرمین در این روش، برای فریب قربانیان با سوء استفاده از نام و اعتبار مراکز و مؤسسات شناخته شده سعی در کسب اطلاعات محرمانه و بانکی افراد نموده و زمینه ارتکاب کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی را فراهم می‌نمایند.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد:کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی سرانجام تعداد ۴ نفر از متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: با اشاره به اینکه متهمین مجموعأ بیش از صدوچهل میلیارد ریال از ۷۶ نفر کلاهبرداری کرده بود افزود: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا ضمن ابراز ندامت، بزه انتسابی را پذیرفته و در توضیح جرم خود اظهار داشتند با بهره گیری از عنوان رادیو جوان و ایجاد هیجان کاذب در مردم، و وعده برنده شدن در مسابقه و قرعه کشی، و طرح بهانه‌هایی از جمله احراز هویت، ثبت اطلاعات برای دریافت جایزه و انجام مراحل واریز وجه، افراد را به ارائه اطلاعات بانکی ترغیب نموده و پس از دسترسی، حساب بانکی ایشان را خالی می‌نمودیم.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین بیان داشت: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری افراد مجرم متفاوت باشد، اما در نهایت به یک شیوه عمل می‌کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفند‌های ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کنند.

براساس گزارش پلیس، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: کلاهبردارن ممکن است خود را تحت عناوینی چون، پشتیبان، اپراتور و یا کارمند مراکز معتبر و سازمان‌های دولتی معرفی نموده و از طریق شماره‌های شخصی یا پیام رسان‌ها با افراد ارتباط بگیرند و حتی ممکن است اطلاعاتی مانند کدملی، شماره حساب یا مشخصات شخصی افراد را عنوان نمایند که این موضوع به معنای معتبر بودن تماس نیست؛ لذا شهروندان در صورت مواجهه با تماس‌ها و پیام‌های مشکوک قبل از هر اقدامی صحت موضوع را بررسی نموده و صرف درخواست تماس گیرنده، هیچگونه اطلاعات بانکی، کد‌های تأیید ویا رمز پویا را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. چنانچه در دام مجرمین گرفتار شدید بلافاصله رمز‌های بانکی و اینترنت بانک خود را تغییر داده و در سریع‌ترین زمان موضوع را به بانک اطلاع و درخواست مسدودسازی کارت نمائید. همچنین موضوع را در ا موضوع را در اسرع وقت یا بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir اعلام کنند.