وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارایه خدمات درمانی باکیفیت و متوازن در مناطق مختلف کشور از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و وزارت بهداشت تمامی تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار خواهد بست.

جوان آنلاین: دکتر محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در حاشیه سفر یک روزه خود به استان قزوین و بازدید از بیمارستان تختوابی شهرستان آبیک، افزود: تامین امکانات و پزشک متخصص برای بیمارستان شهدای آبیک را با پیگیری ماده ۲۳ ردیف بودجه به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل ظرفیت‌های تجهیزاتی و نیروی انسانی در مراکز درمانی مناطق کم‌برخوردار، تصریح کرد: بیمارستان شهدای آبیک به عنوان یک مرکز درمانی ۳۲ تختخوابی، نقش بسزایی در پوشش خدمات سلامت برای شهروندان این منطقه دارد و تجهیز کامل آن به امکانات بیمارستانی مدرن و دستگاه‌های تشخیصی پیشرفته، هم‌زمان با تامین کادر پزشکی متخصص، با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

وزیر بهداشت در ادامه بازدید میدانی خود از بخش‌های مختلف بیمارستان شهدای آبیک، با کادر درمان، پزشکان و پرستاران این مرکز به گفت‌و‌گو پرداخت و از نزدیک در جریان چالش‌ها، کمبود‌ها و روند ارایه خدمات به مراجعان و بیماران قرار گرفت و ضمن قدردانی از زحمات و تلاش شبانه‌روزی کادر سلامت، دستورات لازم را برای حل برخی مشکلات جاری این مرکز درمانی صادر کرد.

دکتر ظفرقندی همچنین با اشاره به مطالبات مردمی و مسوولان محلی شهرستان آبیک در خصوص ردیف بودجه این مرکز درمانی اظهار کرد: پیگیری ماده ۲۳ ردیف بودجه برای بیمارستان شهدای آبیک از جمله اقداماتی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود تا منابع مالی پایدار برای توسعه خدمات این مرکز تامین شود.

وی افزود: با تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، ظرفیت‌های درمانی بیمارستان شهدای آبیک در آینده نزدیک تکمیل شده و مردم این منطقه از خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب‌تر و پایدارتری بهره‌مند شوند.

در این بازدید، استاندار و جمعی از مسوولان استانی و مدیران حوزه سلامت قزوین نیز وزیر بهداشت را همراهی کرده و گزارش کاملی از وضعیت شاخص‌های بهداشتی و درمانی شهرستان آبیک و پروژه‌های نیمه‌تمام این حوزه ارایه دادند.