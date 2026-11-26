رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل خطوط اصلی حمل‌ونقل ریلی و توسعه خطوط مویرگی و شبکه‌ای، خواستار اتصال مناطق مختلف شهری و حومه‌ای به شبکه یکپارچه حمل‌ونقل عمومی شد و توسعه این زیرساخت‌ها را نیازمند تلاش جهادی، اتکا به توان متخصصان داخلی و مشارکت مردم دانست.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد، در سخنانی بر ضرورت توسعه خطوط ریلی و حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: برای ارتقای سطح خدمات به مسافران و تسهیل تردد آنان، لازم است علاوه بر تکمیل مسیر‌های اصلی، خطوط ریلی و ایستگاه‌های شبکه‌ای و مویرگی نیز ایجاد شود تا دسترسی مناطق مختلف به شبکه حمل‌ونقل عمومی تسهیل شود.

پزشکیان توسعه حمل‌ونقل ریلی و استفاده از قطار و خطوط راه‌آهن برای جابه‌جایی مسافران را اقدامی ارزشمند و از دستاورد‌های مهم حوزه زیرساختی کشور دانست و اظهار کرد: این اقدامات با تلاش عزیزان ما در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و مسئولان استانی و با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ همت و مشارکت نزدیک به ۸۰ درصدی متخصصان و مهندسان ایرانی به ثمر رسیده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه ریلی در کنار مسیر‌های اصلی، افزود: توصیه می‌کنم در ادامه این روند، ابتدا مسیر‌های اصلی خطوط قطار شهری و راه‌آهن تکمیل شود و پس از آن، خطوط مویرگی با هدف اتصال مناطق حاشیه‌ای به شبکه اصلی ایجاد شود. همچنین باید شبکه‌ای طراحی شود که ایستگاه‌های قطار شهری و خطوط ریلی بتوانند به قطار‌های حومه‌ای نیز متصل شوند و امکان جابه‌جایی آسان و یکپارچه برای شهروندان فراهم شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توسعه شبکه ریلی و راه‌آهن باید با جدیت و قدرت دنبال شود، از حمایت دولت از این حوزه زیرساختی خبر داد و گفت: توسعه این پروژه‌ها نیازمند تلاش جهادی و همچنین مشارکت عمومی و مؤثر مردم است و باید زمینه حضور و مشارکت بخش‌های خصوصی جامعه در اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه قطار‌های حومه‌ای در شهر‌هایی همچون شیراز، اهواز و تبریز اظهار کرد: اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است و هدف ما این است که کریدور‌های ریلی کشور را به یکدیگر متصل کنیم و شبکه‌ای یکپارچه در مسیر‌های شمال به جنوب و شرق به غرب ایجاد شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارها، تحریم‌ها و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد محدودیت علیه کشورمان تصریح کرد: اگرچه دشمنان با تحریم و جنگ شرایط سختی را برای کشور ایجاد کردند، اما بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها در همین شرایط حاصل شده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای ادامه این مسیر، همدلی، همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه ضرورت دارد. دشمنان می‌خواهند ایران پیشرفت نکند، اما ما باید با کنار گذاشتن اختلافات، دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم و با اتکا به توان داخلی و مشارکت مردم، مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.