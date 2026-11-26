سازمان هواشناسی اعلام کرد سامانه بارشی از یکشنبه غرب و شمال‌غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دوشنبه به جنوب‌غرب نیز می‌رسد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی برای پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق شمال‌شرق کشور، رگبار پراکنده باران و برف پیش‌بینی کرد.

بر اساس این پیش‌بینی، روز‌های جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود. این شرایط زمینه انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا را در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت فراهم می‌کند. همچنین اواخر وقت شنبه، با افزایش ابر در شرق اردبیل و گیلان، بارش پراکنده در این مناطق دور از انتظار نیست.

از یکشنبه، با ورود سامانه بارشی به کشور، در بخش‌هایی از شمال‌غرب و غرب رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود. روز دوشنبه، فعالیت سامانه علاوه بر مناطق یادشده، بخش‌های گسترده‌تری از غرب و شمال‌غرب و مناطقی از جنوب‌غرب کشور را نیز در بر می‌گیرد.

روند کاهش نسبی دما از پنجشنبه تا دوشنبه در بیشتر مناطق کشور، به‌جز سواحل شمالی و شمال‌شرق، ادامه خواهد داشت.

دریای خزر از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه و نیمه غربی خلیج فارس از پنجشنبه تا شنبه مواج پیش‌بینی شده است.