جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیما‌های ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۱۰۵ حمله هوایی و موشکی انجام دادند و مناطق غیرنظامی را در پایتخت، صنعا، و چندین استان دیگر هدف قرار دادند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اضافه کرد: این حملات که صنعا، الجوف، تعز، عمران، حجه، صعده، الحدیده، الضالع، إب، لحج و البیضاء را هدف قرار دادند، منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شده است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: جنگنده‌های اف-۱۵ (F-۱۵) و تایفون از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمدند، در حالی که حملات موشکی از منطقه نجران انجام شد. مجموع حملات ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان، از زمان آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۵۸۲۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.