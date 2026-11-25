جوان آنلاین: شیخ نعیم قاسم شامگاه چهارشنبه بار دیگر از سیاست‌های خصمانه دولت غربگرا و مزدور بیروت علیه مقاومت انتقاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور (جوزف عون) در سخنرانی روز استقلال، تجاوز آمریکا و اسرائیل را با مقاومت ملی و شریف لبنان برابر دانست.

وی افزود: در این سخنرانی، اشغالگری که حمله و ویران می‌کند با مردمی که رنج می‌کشند، مقاومت می‌کنند و فداکاری می‌کنند، هم‌ردیف شد.

شیخ نعیم قاسم گفت: وقتی واژه استقلال میان بخش‌های گسترده‌ای از مردم لبنان محل مناقشه باشد، یعنی این واژه در جای خود به کار نرفته است.

آمریکا برای امتیازدهی به اسرائیل به دولت لبنان فشار می‌آورد

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: آمریکا به مقام‌های لبنان فشار می‌آورد تا به سود دشمن اسرائیلی امتیاز بدهند.

وی تاکید کرد: مقاومت در لبنان مشروع، ملی و اخلاقی است و برای حفاظت از لبنان و جلوگیری از آسیب به آن ایستادگی می‌کند.

ایران بود که تجاوز اسرائیل به لبنان را در همین ابعاد کنونی متوقف کرد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه گفت: پس از ناکامی دولت در دفاع از حاکمیت، فرار رو به جلو جایز نیست؛ حاکمیت، وحدت ملی و مقابله با دشمن، شعار نیستند و باید در عمل اجرا شوند.

وی در ادامه اینگونه دولت غربگرای حاکم بر بیروت را به چالش کشید که آیا امتیازدهی رایگان به ویژگی این دوره تبدیل شده است؟!

شیخ نعیم قاسم گفت: مقاومت طی دو سال بیش از ۱۰ هزار شهید، از جمله رزمندگان، زنان، کودکان و غیرنظامیان، تقدیم کرده و صد‌ها هزار خانه ویران شده و ۳۰ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد که ایران بود که تجاوز اسرائیل علیه لبنان را در همین سطح کنونی متوقف کرد [و مانع از گسترش و پیشروی بیشتر آن شد].