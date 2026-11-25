تیم فوتبال گل گهر با تحمل شکستی دیگر در لیگ قهرمانان آسیا۲ به قعرنشینی خود در مرحله گروهی ادامه داد تا رحمتی نشان دهد تاکتیک‌هایش میلی به پیروزی نشان نمی‌دهند!

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال گل گهر ایران و الجزیره امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر الجزیره خاتمه یافت. اندرسون تالیسکا (۴۰) تک گل بازی را برای الجزیره به ثمر رساند.

بازی در دقایق ابتدایی با تلاش دو تیم برای رسیدن به دروازه یکدیگر دنبال شد و گل‌گهر در دقیقه چهارم با شوت مهدی گودرزی از پشت محوطه جریمه فرصت گلزنی داشت که ضربه این بازیکن توسط مدافعان الجزیره دفع شد. یک دقیقه بعد، تالیسکا با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه گل‌گهر را تهدید کرد که محمدرضا اخباری توپ را مهار کرد.

الجزیره در دقیقه ۱۴ با مصدومیت یکی از بازیکنان گل‌گهر فرصت تعویض پیدا کرد و لویی بن‌حسین جای خود را به عرفان معصومی داد. در ادامه گل‌گهر تلاش کرد با استفاده از ضربات ایستگاهی و حملات از کناره‌ها به دروازه میزبان نزدیک شود، اما نتوانست موقعیت‌های خود را به گل تبدیل کند.

در دقیقه ۳۲ بازیکن گل گهر با ضربه‌ای از فاصله نزدیک دروازه الجزیره را تهدید کرد، اما ارسین دستان‌اوغلو با واکنشی مناسب مانع از گلزنی مهاجم گل‌گهر شد. دو دقیقه بعد نیز بازی به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان الجزیره متوقف شد.

در شرایطی که گل‌گهر در دقایق پایانی نیمه نخست به دنبال حفظ تعادل در بازی بود، الجزیره در دقیقه ۴۰ به گل رسید. تالیسکا روی پاس برونو کونسیسائو در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای پای چپ، توپ را به گوشه بالای دروازه گل‌گهر فرستاد تا میزبان با یک گل از حریف ایرانی خود پیش بیفتد.

نیمه دوم در حالی پیگیری شد که حال و هوای نامساعد داور بازی باعث شد تا او تعویض شود تا خبری از رفتار‌های عجیب و غریب او که نیمه اول دوربین‌های تلویزیونی را تحت رفتار غیرعادی اش قرار داده بود نباشد.

۴۵ دقیقه دوم با وجود تعویض‌های سیدمهدی رحمتی باز هم خبری از اشتهای گل گهری‌ها نبود تا این تیم باختی دیگر را در آسیا تجربه کند و حالا دیگر حذف او روی آمار و ارقام جدول گروه B نیز قطعی شود. الجزیره با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد تا همچنان صدرنشین گروه باقی بماند و گل گهر هم همچنان دو امتیازی ماند.