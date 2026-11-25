جوان آنلاین: محمدرضا مانی‌یکتا در مراسم رونمایی از کارت گردشگری که بعدازظهر امروز با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد با تشریح جزئیات دستورالعمل جدید صدور کارت ریالی برای گردشگران خارجی اظهار کرد: در راستای بند «پ» ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستورالعمل صدور کارت ریالی برای گردشگران خارجی در سال ۱۴۰۴ تدوین و از طریق شبکه بانکی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با این حال در دستورالعمل قبلی ملاحظاتی در زمینه عملیاتی‌سازی این محصول وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به نرخ ارز، سقف محدود موجودی کارت، محدودیت‌های کارکردی و محدود بودن بانک‌ها و صرافی‌های بانکی ارائه‌دهنده این خدمت اشاره کرد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: با دریافت نظرات و پیشنهاد‌های شبکه بانکی، دستورالعمل قبلی بازطراحی و در قالب «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» تدوین شد که در آن هشت ویژگی اصلی برای تسهیل استفاده گردشگران خارجی پیش‌بینی شده است.

مانی‌یکتا با اشاره به تعیین نرخ ارز به صورت توافقی گفت: براساس دستورالعمل جدید، نرخ تبدیل ارز به صورت توافقی میان گردشگر و بانک یا صرافی مجاز ارائه‌دهنده این خدمت تعیین می‌شود. همچنین علاوه بر صرافی‌های بانکی، تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌ها امکان ارائه این کارت به گردشگران را خواهند داشت.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های دستورالعمل جدید را افزایش سقف کارت‌ها عنوان کرد و افزود: هر گردشگر می‌تواند حداکثر دو کارت گردشگری دریافت کند و برای هر کارت نیز تا سقف پنج هزار یورو موجودی داشته باشد. این امکان علاوه بر گردشگران تفریحی، نیاز‌های طیف گسترده‌ای از گردشگران درمانی را نیز پوشش می‌دهد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی کارت‌های از پیش صادرشده برای تسهیل ارائه خدمات در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: کارت‌های صادرشده در بسته‌های ۵۰۰ عددی در اختیار شبکه صرافی‌ها قرار می‌گیرد تا در نقاطی که امکان انجام فرآیند‌های صدور کارت وجود ندارد گردشگران بتوانند از کارت‌های آماده استفاده کنند و در ارائه این خدمت با محدودیت مواجه نشوند.

وی با تشریح امکانات کارتی که برای گردشگران در نظر گرفته شده است، گفت: طیف گسترده‌ای از خدمات شبکه پرداخت برای این کارت پیش‌بینی شده و در صورت نیاز گردشگر به افزایش موجودی امکان انتقال وجه و شارژ مجدد کارت فراهم است.

مانی‌یکتا ادامه داد: همچنین گردشگرانی که به دفعات به ایران سفر می‌کنند در ورود مجدد به کشور می‌توانند کارت قبلی خود را که همچنان دارای موجودی است دوباره فعال کنند و از آن استفاده کنند.

وی درباره نحوه بازپرداخت مانده موجودی کارت در زمان خروج گردشگر از کشور نیز توضیح داد: امکان استرداد مانده موجودی کارت در زمان خروج و در قالب فروش مجدد ارز فراهم شده است. برای صیانت از حقوق گردشگران نیز تاکید شده که این مبلغ حتما به صورت ارز به آنها بازگردانده شود تا انگیزه استفاده مجدد از کارت گردشگری افزایش یابد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به آمادگی تعدادی از بانک‌ها برای اجرای این طرح اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر ایران، دی، سینا، شهر، ملی ایران و ملت آمادگی کامل برای ارائه کارت گردشگری را دارند و تمهیدات فنی و زیرساختی لازم برای صدور این کارت‌ها نیز فراهم شده است.