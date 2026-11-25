رئیس کل بانک مرکزی گفت: مداخلات هدفمند بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز با قدرت ادامه دارد و در دو ماه اخیر، به‌رغم فشار‌های موجود، با تدابیر بانک مرکزی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مداخلات هدفمند بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز با قدرت ادامه دارد، گفت: در پی اعلام تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی دولت آمریکا و طرح ادعا‌هایی درباره بانکداری سایه ایران، همزمان با فضاسازی رسانه‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل و جهش نرخ تتر در صرافی‌های غیرمجاز رمزارز، شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بودیم.

براساس اعلام بانک مرکزی، وی افزود: در دو ماه گذشته، به‌رغم فشار‌های موجود، با تدابیر بانک مرکزی و مداخلات شفاف و هدفمند، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.

همتی ادامه داد: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران این روز‌ها به مرحله حساسی رسیده است. این جنگ، برخلاف جنگ نظامی، بی‌صدا، اما با هدف برهم زدن ثبات ارزی و تشدید تورم، با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های تحریمی، روانی و تبلیغاتی دنبال می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با درک شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم، تمام تلاش خود را برای مهار نوسانات بازار به کار گرفته است و مداخلات هدفمند ارزی خود را همچون دو ماه گذشته، با هدف حفظ ثبات بازار، با قدرت ادامه خواهد داد.