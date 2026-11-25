رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استقرار نظام سلامت مبتنی بر اطلاعات دقیق جمعیتی، نیاز‌های واقعی جامعه و توزیع عادلانه منابع، خواستار هدفمندسازی خدمات بهداشتی و درمانی، اولویت‌دهی به اقشار کم‌برخوردار، کنترل تجویز‌های غیرضروری و اصلاح سازوکار‌های ارائه و تأمین مالی خدمات سلامت شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه چهارم آذرماه، در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت به خراسان رضوی، در جلسه بررسی روند پیشرفت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در این استان حضور یافت و ضمن دریافت گزارش تفصیلی شاخص‌های حوزه بهداشت، درمان و سلامت در بخش‌های مختلف، بر ضرورت اجرای کامل، هدفمند و اثربخش این برنامه با تکیه بر داده‌های دقیق، شناخت نیاز‌های واقعی جمعیت و اصلاح فرایند‌های ارائه خدمات تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده، اظهار داشت: مبنای اجرای این طرح باید شناسایی روشن جمعیت دریافت‌کننده خدمات باشد تا متناسب با تعداد، پراکندگی و نیاز‌های سلامت مردم، سازوکار‌های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی طراحی، تنظیم و اجرا شود.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تناسب منابع و ظرفیت‌های خدماتی با جمعیت تحت پوشش، تصریح کرد: تعداد پزشکان، میزان خدمات قابل ارائه در پایگاه‌های سلامت و ظرفیت‌های درمانی باید بر اساس سرانه جمعیت و نیاز‌های واقعی هر منطقه مشخص شود. با شناسایی دقیق وضعیت بیماری‌ها، مسائل بهداشتی و نیاز‌های سلامت شهروندان، می‌توان فرایند‌های ارائه خدمات را اصلاح و ظرفیت‌های موجود را به شکل مؤثر و هدفمند به کار گرفت و کمبود‌ها و نارسایی‌های حوزه سلامت را برطرف کرد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و اجرای برنامه پزشک خانواده، خاطرنشان کرد: باید از نگاه کلی و غیرمتمرکز بر جزئیات، به سمت شناخت دقیق مسائل، نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه حرکت کنیم؛ چراکه تحقق اهداف این برنامه مستلزم بررسی جزئیات، شناسایی نارسایی‌ها و اتخاذ راهکار‌های متناسب با شرایط واقعی مناطق مختلف است.

رئیس جمهور با اشاره به ساختار مشخص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بر ضرورت استمرار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب دستورالعمل‌ها، ضوابط و سازوکار‌های تعیین‌شده تأکید کرد و افزود: اجرای این برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی مردم به خدمات سلامت تسهیل شود و نظام ارائه خدمات از طریق مسیر‌های تعریف‌شده، منسجم و پاسخگو عمل کند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر مسئولیت نظام سلامت در پیگیری وضعیت شهروندان، اظهار داشت: اگر مردم برای دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند، در موارد لازم باید پزشکان و کادر سلامت به مردم مراجعه کنند؛ چراکه مسئولیت ما خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به مسائل و نیاز‌های آنان است. در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرند؛ زیرا این گروه‌ها بیش از سایرین در معرض مخاطرات سلامت و بیماری قرار دارند و نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

رئیس‌جمهور هدف نهایی اقدامات در حوزه سلامت را ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مرگ‌ومیر، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش امید در جامعه عنوان کرد و بر ضرورت طراحی و اجرای اقدامات عملیاتی با تأثیر ملموس بر شاخص‌های سلامت مردم تأکید کرد.

پزشکیان با بیان اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده نباید مبتنی بر تحمیل و اجبار باشد، تعامل، گفت‌و‌گو، همراهی و مشارکت فعال پزشکان، کادر درمان و سایر ذی‌نفعان را از الزامات پیشبرد این برنامه دانست و تصریح کرد: مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی باید آمار، اطلاعات و شاخص‌های دقیق و قابل اتکا باشد. میزان پیشرفت برنامه نیز به کیفیت تصمیمات، عملکرد اجرایی و مسئولیت‌پذیری مجموعه‌های متولی بستگی دارد و باید تا حد امکان خدمات به مردم بدون منت ارائه شود.

رئیس جمهور با انتقاد از رویکرد‌های اداری و بروکراتیک در مراکز بهداشت و پایگاه‌های سلامت، بر ضرورت تحول در عملکرد این مراکز و حرکت به سمت ارائه خدمات هدفمند، پاسخگو و مبتنی بر نیاز‌های واقعی جامعه تأکید کرد و افزود: چنانچه ظرفیت‌های موجود در مراکز بهداشتی و پایگاه‌های سلامت به‌درستی فعال شود و خدمات با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخص ارائه شود، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات نظام سلامت قابل اصلاح خواهد بود.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام ارائه خدمات و نظارت بر صلاحیت مراکز درمانی و آزمایشگاهی، اظهار داشت: ارائه خدمات باید متناسب با صلاحیت حرفه‌ای، استاندارد‌های تخصصی و ظرفیت واقعی مراکز باشد و در صورت احراز ناتوانی یا عدم صلاحیت مراکز در ارائه خدمات، نباید از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات درمانی استفاده شود. همچنین تجویز مکرر خدمات تشخیصی مانند آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و سی‌تی‌اسکن، صرفاً به دلیل ضعف یا عدم صلاحیت مرکز ارائه‌دهنده خدمات، قابل قبول نیست و باید با اصلاح سازوکار‌های ارجاع و نظارت، از تکرار غیرضروری این اقدامات جلوگیری شود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت ظرفیت‌ها و مجوز‌های فعالیت در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای تأسیس مطب، مراکز درمانی، آزمایشگاهی و سایر واحد‌های ارائه خدمات سلامت باید بر اساس نیاز منطقه، توزیع متوازن امکانات، ضوابط قانونی و ظرفیت‌های موجود انجام شود. مسئولیت ما صیانت از سلامت مردم است و منابع، امکانات و اعتبارات کشور نیز محدود و مشخص است؛ بنابراین باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول بهره‌وری و عدالت در دسترسی، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در ارائه خدمات پزشکی، تجویز دارو و عرضه دارو، تصریح کرد: ارائه و تجویز خدمات و دارو باید بر اساس مقررات، استاندارد‌های علمی و الزامات حرفه‌ای انجام شود و هیچ‌یک از اجزای زنجیره ارائه خدمات سلامت نباید خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی عمل کنند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از تجویز و انجام غیرضروری آزمایش‌ها، خدمات تشخیصی و دارو، اظهار داشت: حتی اگر منابع مالی کشور نیز افزایش پیدا کند، با روند فعلی مصرف بی‌رویه خدمات، آزمایش‌ها و دارو‌های غیرضروری نمی‌توان پوشش مناسب و پایدار خدمات سلامت را تضمین کرد. امروز در برخی موارد، تجویز خدمات و دارو بدون توجه کافی به ضرورت بالینی، هزینه‌های قابل توجهی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.

پزشکیان با اشاره به آثار تجویز‌های غیرضروری بر منابع مالی بیمه‌ها و پایداری نظام تأمین مالی سلامت، افزود: استمرار این روند، منابع بیمه‌ای را با فشار فزاینده و کسری‌های مالی مواجه می‌کند و پایداری صندوق‌های بیمه سلامت را به مخاطره می‌اندازد. مدیریت هزینه‌های سلامت مستلزم کنترل تجویز‌های غیرضروری، رعایت راهنما‌های بالینی، تقویت نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات و ارتقای مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای است؛ چراکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیلی به بیمه‌ها ناشی از تجویز‌هایی است که ضرورت و اثربخشی آنها باید به‌طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.