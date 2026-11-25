جوان آنلاین: به نقل از وزارت بهداشت، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبلیغات مؤسسه‌ای با عنوان «اپلای سنتر» درباره پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های کشور را فاقد وجاهت قانونی دانست و تأکید کرد هیچ‌یک از ادعا‌ها و وعده‌های این مؤسسه، از جمله وعده پذیرش در دانشگاه‌های ایران از ترم نخست و بدون شرکت در آزمون سراسری، مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و این تبلیغات با هدف کلاهبرداری انجام می‌شود.

در بیانیه روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت آمده است: در محتوای تبلیغاتی منتشرشده از سوی مؤسسه «اپلای سنتر» ادعا شده است که متقاضیان می‌توانند بدون طی مسیر معمول پذیرش، بدون حضور در خارج از کشور، بدون گذراندن ۷۲ واحد درسی و بدون شرکت در آزمون انتقال به داخل، از طریق تشکیل پرونده و پیگیری موضوع در کمیسیون موارد خاص، در رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه‌های ایران پذیرفته شوند. همچنین در این تبلیغات، انجام تمامی مراحل در مدت حداکثر ۳۰ روز، تضمین پذیرش از طریق قرارداد محضری و ارائه ضمانت‌نامه رسمی مطرح شده است.

در این خصوص تأکید می‌شود که فرآیند انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از کشور که مورد تأیید وزارت بهداشت هستند، ظرفیتی قانونی است که صرفاً شامل افرادی می‌شود که ۷۲ واحد درسی را در این دانشگاه‌ها گذرانده و پس از آن، متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور باشند.

در ادامه این فرآیند، افراد واجد شرایط باید در آزمون سالانه انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور که سالی یک‌بار از سوی وزارت بهداشت برگزار می‌شود، شرکت کنند و حدنصاب لازم را کسب کنند. در این شرایط، تنها ۲ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون مذکور مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی خواهند شد. تأکید می‌شود که فقط ۲ درصد از شرکت‌کنندگان مشمول این امکان هستند و سایر افراد باید در رشته‌های علوم پزشکی و در مقاطع تحصیلی پایین‌تر، در دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور و با پرداخت شهریه مشخص، به تحصیل ادامه دهند.

این مؤسسه در همان تبلیغات، برای پذیرش در دانشگاه‌های آزاد و پردیس‌های خودگردان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای دانشگاه‌های دولتی، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. همچنین مدعی شده است که هزینه پذیرش در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی، به دلیل ظرفیت محدود، ۱۲ میلیارد تومان است.

روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تأکید می‌کند که این مؤسسه، با وجود اشاره به برخی ضوابط و فرآیند‌های قانونی در تبلیغات خود، به شیوه‌ای فریبکارانه می‌کوشد با انتشار بخش‌هایی از این ضوابط، اعتماد داوطلبان و خانواده‌های آنان را به تبلیغات غیرواقعی خود جلب کند. این مؤسسه با تشریح فرآیندی کاملاً غیرواقعی، درصدد اخذ مبالغ هنگفتی تا سقف ۱۲ میلیارد تومان از داوطلبان است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت صراحتاً اعلام می‌کند که هیچ مؤسسه یا شخصی نمی‌تواند خارج از ضوابط و فرآیند‌های رسمی، پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی را تضمین کند. همچنین، طرح نام «کمیسیون موارد خاص» یا استناد کلی به آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های مربوط به انتقال دانشجو، به معنای تأیید قانونی بودن مسیر کاملاً غیرقانونی و غیرواقعی مطرح‌شده در تبلیغات مؤسسه «اپلای سنتر» نیست.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام و تأکید می‌کند که تنها راه پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور است. هرگونه مسیر دیگری که از سوی مؤسسات یا اشخاص دیگر اعلام و تبلیغ شود، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند زمینه‌ساز شیادی و کلاهبرداری باشد.

با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تحمیل خسارت مالی و تحصیلی به داوطلبان و خانواده‌های آنان از شهروندان درخواست می‌شود به تبلیغات مربوط به پذیرش بدون کنکور در رشته‌های علوم پزشکی اعتماد نکنند، پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، صحت ادعا‌ها و مجوز‌های قانونی مؤسسه را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام کنند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به پذیرش دانشجو را صرفاً از مجاری رسمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت دنبال کنند.