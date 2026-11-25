پژوهشگران دریافته‌اند که تزریق یک ماده جدید به بدن، چربی خون را تا ۴۶ درصد در آزمایش بالینی کاهش می‌دهد.

جوان آنلاین: همه چربی‌های بدن در بافت ذخیره نمی‌شوند و برخی از انواع آن دائماً در جریان خون در گردش هستند.

به گزارش ایسنا، تری‌گلیسیرید‌ها هر روز در رگ‌های خونی ما جریان دارند، درون کیسه‌های لیپوپروتئین بسته‌بندی و برای استفاده به عنوان انرژی یا ذخیره برای بعد آماده می‌شوند، اما گاهی اوقات وقتی متابولیسم چربی بدن از تعادل خارج می‌شود، تری‌گلیسیرید‌ها می‌توانند در جریان خون جاری شوند و خطر بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش دهند.

اکنون پژوهشگران می‌گویند یک تزریق جدید می‌تواند این چربی‌های خون را تا ۴۶ درصد کاهش دهد.

در یک آزمایش بالینی فاز ۲b که در مجله پزشکی New England منتشر شده است، یک درمان آنتی‌بادی جدید، سطح تری‌گلیسیرید را در بیش از نیمی از بیمارانی که دوز بالایی دریافت می‌کردند، به حالت عادی بازگرداند.

این دارو «MAR۰۰۱» نام دارد. این دارو متعلق به شرکت «Marea Therapeutics» است که اخیراً توسط شرکت «Lisata Therapeutics» خریداری شده است و این آزمایش بالینی اخیر را تأمین مالی کرده است.

میشل اودانوگ (Michelle O'Donoghue)، متخصص قلب از دانشگاه ماساچوست و محقق ارشد این آزمایش بالینی می‌گوید: با وجود پیشرفت‌هایی در درمان‌های کاهش‌دهنده چربی خون، بسیاری از بیماران همچنان سطح تری‌گلیسیرید بالا و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را دارند.

وی افزود: یافته‌های ما نشان می‌دهد که MAR۰۰۱ ممکن است بتواند تری‌گلیسیرید را به طور ایمن و مؤثر کاهش دهد.

داروی MAR۰۰۱ یک آنتی‌بادی مونوکلونال است که علیه پروتئینی به نام ANGPTL۴ عمل می‌کند. این پروتئین به‌ویژه پس از دوره‌های ناشتایی افزایش می‌یابد و لیپوپروتئین لیپاز که آنزیم اصلی تجزیه‌کننده تری‌گلیسیرید در جریان خون است را مهار می‌کند.

افرادی که برخی از انواع ژن سازنده پروتئین ANGPTL۴ را دارند، سطح تری‌گلیسیرید پایین‌تری دارند. همچنین خطر ابتلا به دیابت شیرین و بیماری عروق کرونر در آنها کاهش یافته است.

داروی MAR۰۰۱ دارویی است که برای بهره‌برداری از این مزایا طراحی شده است. دوز آن در بین ۲۳۵ شرکت‌کننده با سطح تری‌گلیسیرید بالا آزمایش شد.

بیماران در این کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور در ۴۸ مرکز در ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند پخش شدند و در مجموع به مدت ۲۴ هفته، هر چهار هفته یک تزریق دریافت کردند.

برخی از شرکت‌کنندگان دارونما دریافت کردند، در حالی که برخی دیگر MAR۰۰۱ را با دوز‌های ۳۰۰، ۴۵۰ یا ۹۰۰ میلی‌گرم دریافت کردند.

تنها در عرض ۱۲ هفته، تمام دوز‌های داروی MAR۰۰۱ نتایج امیدوارکننده‌ای نشان دادند.

تزریق این داروی جدید، سطح تری‌گلیسیرید ناشتا را در بیماران، در مقایسه با گروه دریافت‌کننده دارونما بین ۳۹ تا ۴۶ درصد کاهش داد. این دارو همچنین سطح کلسترول باقی‌مانده (remnant cholesterol) را بین ۳۷ تا ۴۱ درصد پایین آورد.

این تأثیر دوگانه می‌تواند پتانسیل بالایی برای کاهش چشمگیر خطرات قلبی-عروقی داشته باشد؛ هرچند در این کارآزمایی، پیامد‌های بلندمدت مورد بررسی قرار نگرفتند.

با این حال، تنها پس از ۱۲ هفته، نزدیک به ۵۲ درصد از کسانی که بالاترین دوز MAR۰۰۱ را دریافت کرده بودند به سطح طبیعی تری‌گلیسیرید رسیدند، در حالی که این رقم در گروه دریافت‌کننده دارونما تنها ۳.۴ درصد بود.

علاوه بر این، این مزایا تا حد زیادی در طول ۲۴ هفته حفظ شدند که نشان می‌دهد اثرات آن می‌تواند پایدار باشد.

زمانی که سطح تری‌گلیسیرید خون به ۵۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) یا بالاتر می‌رسد، به آن «هایپرتری‌گلیسیریدمی شدید» (sHTG) گفته می‌شود. این وضعیت خطرناکی است که می‌تواند احتمال ابتلا به پانکراتیت حاد (التهاب ناگهانی لوزالمعده) را افزایش دهد.

در کارآزمایی بالینی اخیر، شرکت‌کنندگانی که در ابتدای مطالعه بالاترین سطح تری‌گلیسیرید را داشتند، بیشترین بهره را از تزریق MAR۰۰۱ بردند. در این گروه خاص، سطح تری‌گلیسیرید تا ۷۲ درصد نسبت به مقدار اولیه کاهش یافت.

اودونوگ توضیح می‌دهد: با توجه به نیاز به گزینه‌های درمانی بیشتر برای sHTG؛ وضعیتی که در آن بسیاری از افراد، با وجود درمان‌های موجود، همچنان در معرض خطر عوارض جدی از جمله پانکراتیت حاد قرار دارند، این یافته‌ها بسیار دلگرم‌کننده هستند.

هم‌اکنون یک مطالعه پیگیری اختصاصی در این زمینه در حال انجام است.

جاش لرر (Josh Lehrer)، مدیرعامل شرکت «ماریا تراپیوتیکس» (Marea Therapeutics) می‌گوید: داروی MAR۰۰۱ به تمام اهداف تعیین‌شده در «بخش الف» (Part A) دست یافت و ما معتقدیم که این داده‌ها، تأییدی بالینی و قانع‌کننده برای مهار پروتئین ANGPTL۴ فراهم می‌کنند.

وی افزود: افراد مبتلا به sHTG به درمانی نیاز دارند که بتواند به پیشگیری از پانکراتیت کمک کند، بدون آنکه دیابت یا خطرات قلبی-عروقی را که بسیاری از این بیماران از پیش با آن مواجه هستند، تشدید کند. ما باور داریم که این دارو پتانسیل تبدیل شدن به چنین درمانی را دارد. اکنون با شتابی قوی، وارد «بخش ب» (Part B) از مطالعه در زمینه sHTG می‌شویم.

گفتنی است که MAR۰۰۵ نسخه طولانی‌اثرتر MAR۰۰۱ است که اکنون در مرحله توسعه بالینی قرار دارد.

رنوکا جین (Renuka Jain)، متخصص قلب و عروق که در این آزمایش شرکت نداشت، می‌گوید که قبل از تأیید این دارو‌ها برای استفاده، باید اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

وی در وب‌سایت کالج قلب و عروق آمریکا توضیح داد: ما به مطالعات طولانی‌مدت‌تری در جمعیت‌های متنوع‌تر نیاز داریم تا مشخص شود که آیا این کاهش‌ها پایدار هستند یا خیر و نتایج بالینی و اثرات درمان طولانی‌مدت را بهتر درک کنیم.

امسال، میریام لاروش (Miriam Larouche) و دانیل گوده (Daniel Gaudet)، محققان متابولیسم لیپید در دانشگاه مونترال کانادا در مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم بالینی استدلال کردند که دوران جدیدی در درمان هایپرتری‌گلیسیریدمی شدید در حال طلوع است.

اخیراً چندین داروی دیگر مانند MAR۰۰۱ در آزمایش‌های بالینی عملکرد خوبی داشته‌اند. برای نمونه، در ماه اوت، دارویی به نام «پلوزاسیران» (plozasiran) با نام تجاری «ردمپلو» (Redemplo) نشان داد که پس از یک سال، سطح تری‌گلیسیرید را حدود ۸۰ درصد کاهش می‌دهد؛ این در حالی است که در گروه دریافت‌کننده دارونما، این کاهش تقریباً ۲۷ درصد بود.

علاوه بر این، در دو کارآزمایی بالینی فاز ۳، میزان بروز موارد حاد پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) ۷۸ درصد کاهش یافت.

در حال حاضر، «پلوزاسیران» از سوی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای کاهش تری‌گلیسیرید تأیید شده است؛ البته این تأییدیه تنها شامل بزرگسالانی می‌شود که به یک اختلال ژنتیکی نادر مبتلا هستند؛ اختلالی که توانایی بدن در تجزیه چربی‌های موجود در جریان خون را مختل می‌کند.

با این حال، همان‌طور که لاروش و گوده اشاره می‌کنند، مصرف پلوزاسیران ممکن است منجر به اندکی تضعیف کنترل قند خون (گلیسمیک) در بیماران مبتلا به پیش‌دیابت یا دیابت شود.

این در حالی است که داروی «MAR۰۰۱» رویکرد متفاوتی دارد و به نظر نمی‌رسد باعث بدتر شدن کنترل قند خون شود.

لاروش و گوده می‌گویند: با توجه به نقش پروتئین ANGPTL۴ در سلول‌های چربی (آدیپوسیت‌ها)، مهار این پروتئین می‌تواند در طیف گسترده‌ای از اختلالات چربی مؤثر باشد؛ مشروط بر اینکه فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز در حد کافی حفظ شود.

برای بیمارانی که سطح تری‌گلیسیرید آنها به‌طور خطرناکی بالا است، نیاز مبرم و بی‌پاسخی به این دارو وجود دارد و شاید به‌زودی گزینه‌های درمانی جدیدی از راه برسند.

این پژوهش در The New England Journal of Medicine منتشر شده است.