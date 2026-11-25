جوان آنلاین: سید عباس عراقچی خاطر نشان کرد: رژیم اسرائیل از پیوستن به هرگونه کنوانسیون بین‌المللی منع‌کننده تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک خودداری کرده است. این رژیم صد‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، به هفت کشور منطقه حمله کرده و بخش‌هایی از خاک سه کشور را به اشغال خود درآورده است. تنها در طول یک سال گذشته، اسرائیل دو بار آمریکا را به جنگی شکست‌خورده علیه ایران کشانده است.

وی افزود: اکنون همین رژیم جنگ‌افروز، بی‌شرمانه ایران، یعنی کشوری که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) است و خود قربانی سلاح‌های شیمیایی تأمین‌شده از سوی آلمان غربی برای رژیم صدام بوده است، را متهم می‌کند. این رژیم مدعی است که ایران در کارخانه‌های داروسازی در حال تولید و پنهان‌سازی چنین تسلیحات شنیعی است؟!

وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: هدف از طرح چنین ادعای گستاخانه‌ای روشن است: فریب دادن آمریکا برای کشاندن آن کشور به جنگی دیگر در جهت منافع اسرائیل، و همزمان قرار دادن بیماران ایرانی در معرض خطر.