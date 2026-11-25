وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تقویت نقش‌آفرینی بسیج فرهنگیان در عرصه تعلیم و تربیت، مدرسه را میدان اصلی فعالیت این مجموعه دانست.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، عصر چهارشنبه ۴ آذرماه در دیدار با فرهنگیان بسیجی که به مناسبت هفته بسیج و با حضور سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای معلم و دانش‌آموز، از تلاش‌ها و فعالیت‌های جهادی مجموعه بسیج فرهنگیان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی پیش از آنکه یک عنوان تشکیلاتی باشد، یک فرهنگ و گفتمان مبتنی بر ایمان، اخلاص، شجاعت و خدمت بی‌منت است، اظهار کرد: اعضای بسیج باید پیش از هر چیز پاسدار این فرهنگ باشند و در رفتار، منش و عملکرد خود، الگوی عملی این ارزش‌ها قرار گیرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحولات ایجادشده در سازمان بسیج فرهنگیان، شکل‌گیری گروه‌های پیشرفت مدرسه را اقدامی مؤثر در جهت تقویت فعالیت‌های میدانی این مجموعه دانست و افزود: میدان اصلی فعالیت بسیج فرهنگیان، مدرسه و محیط تعلیم و تربیت است؛ چراکه معلمان و دانش‌آموزان در مرکز تحولات فرهنگی و تربیتی جامعه قرار دارند و برنامه‌ریزی‌ها باید با تمرکز بر این عرصه انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری در شرایط دشوار کشور، تصریح کرد: امروز یکی از مأموریت‌های مهم ما، تقویت روحیه امید، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش فضای ناامیدی است.

وی ادامه داد: فرهنگیان باید با شناخت دقیق شرایط، در تقویت امید و اعتماد عمومی و انتقال روحیه مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل آینده نقش‌آفرین باشند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از جایگاه معلم و منزلت نظام تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: در کنار توجه جدی به مسائل و مشکلات موجود، نباید از ظرفیت‌ها و دستاورد‌های آموزش و پرورش غافل شویم.

کاظمی افزود: دفاع از شأن و جایگاه معلم و تبیین اقدامات و عملکرد این مجموعه، مسئولیتی همگانی است.

وی، فضای مجازی را یکی از عرصه‌های مهم اثرگذاری فرهنگی دانست و خواستار برنامه‌ریزی هدفمند بسیج فرهنگیان برای حضور فعال و مؤثر در این حوزه شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین مراقبت از سلامت و هویت تربیتی محیط‌های آموزشی و توجه به موضوع نفوذ در نظام تعلیم و تربیت را از دیگر مأموریت‌های مهم این مجموعه برشمرد و بر ضرورت استفاده از رویکرد تربیتی، اصلاحی و پیشگیرانه در مواجهه با مسائل و آسیب‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه، توسعه شبکه بسیج فرهنگیان و افزایش مشارکت معلمان در این مجموعه را ضروری دانست و گفت: باید دایره فعالیت بسیج فرهنگیان را گسترش دهیم و از ظرفیت همه معلمان علاقه‌مند و دغدغه‌مند در مسیر تحقق اهداف تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محور‌های اصلی مأموریت این وزارتخانه، عدالت، کیفیت و هویت را سه مؤلفه اساسی نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: بسیج فرهنگیان باید در تحقق این سه محور مشارکت جدی داشته باشد و با هم‌افزایی در مسیر تحقق اهداف کلان آموزش و پرورش حرکت کند.

وی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی بسیج فرهنگیان در حوادث و بحران‌های کشور از جمله سیل، زلزله و سایر شرایط اضطراری تأکید کرد و خواستار حضور مؤثر این مجموعه در عرصه خدمت‌رسانی اجتماعی شد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت بینش دینی، انقلابی و ارزشی معلمان را از ضرورت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و پیشنهاد کرد با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان، دوره‌های آموزشی و معرفتی ویژه فرهنگیان طراحی و اجرا شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور و سایر فعالان این حوزه، بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان تأکید کرد.