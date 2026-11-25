جوان آنلاین: به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اراضی کشاورزی اطراف سد المنطره در حومه مرکزی قنیطره را گلوله باران کرد.

جزئیات بیشتری از خسارات این حمله جدید ارتش رژیم صهیونیستی منتشر نشده است.

روز گذشته نیز منابع محلی سوری از پرواز گسترده جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز استان قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.