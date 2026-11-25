دفتر ریاست جمهوری ترکیه از دیدار و گفت‌وگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و فرمانده کل ارتش ملی لیبی در آنکارا خبر داد.

جوان آنلاین: دفتر ریاست جمهوری ترکیه چهارشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز خلیفه حفتر فرمانده کل ارتش ملی لیبی و هیات همراهش را به حضور پذیرفت.

به گزارش ایسنا، به گزارش آناتولی، این دیدار در کاخ ریاست جمهوری ترکیه و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

در این دیدار، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی، سلجوق بایراکتاراوغلو رئیس ستاد کل ارتش، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور رئیس جمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.