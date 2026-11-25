کنست پس از رد پیش‌نویس قانون ممنوعیت پخش اذان، شاهد تنش و مشاجره لفظی شدید میان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نایب‌رئیس کنست بود.

جوان آنلاین: جلسه عمومی کنست امروز چهارشنبه پس از رد پیش‌نویس قانون ممنوعیت پخش اذان، شاهد تنش و مشاجره لفظی شدید میان ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و ایتان گینزبورگ نایب‌رئیس کنست و رئیس جلسه بود.

به گزارش ایسنا، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد بن‌گویر در جریان این مشاجره خطاب به گینزبورگ گفت: «برو و بررسی کن،‌ای احمق!»

گینزبورگ نیز در واکنش به توهین بن‌گویر، خطاب به وی گفت: «فوراً از جلسه خارج شو!»

پیش‌نویس قانون موسوم به «ممنوعیت پخش اذان» که از سوی حزب ایتمار بن‌گویر به کنست رژیم صهیونیستی ارائه شده بود، به تصویب نرسید.

این طرح خواستار اعمال محدودیت بر استفاده از بلندگو‌های مساجد در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ برای پخش اذان بود.

ائتلاف عربی «فهرست مشترک» اعلام کرد پیش‌نویس قانون موسوم به «مؤذن» که با هدف محدود کردن پخش اذان از طریق بلندگو‌ها و اعمال جریمه علیه مساجد ارائه شده بود، با ۶۳ رای مخالف در برابر ۴۵ رای موافق در کنست رژیم صهیونیستی رد شد.