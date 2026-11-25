انقلاب‌ها معمولاً دارای دو مرحله اساسی هستند؛ مرحله قبل از پیروزی تا استقرار نظام جدید و مرحله بعد از پیروزی و استقرار نظام جدید. مسئله اصلی در مرحله نخست، براندازی رژیم سابق و تأسیس نظام سیاسی جدید است و مسئله اصلی برای مرحله دوم، چگونگی پیشبرد برنامه اجتماعی انقلاب یا محقق کردن وعده‌ها و اهداف انقلاب است. حال در واکاوی میزان و سرعت نتایج انقلاب اسلامی باید گفت که اگرچه موانع متعددی بر سر راه این انقلاب برای پیشبرد برنامه اجتماعی آن وجود داشته، از جمله میراث به‌جا مانده از رژیم شاه (سطح توسعه اقتصادی و نهاد‌های به‌جامانده از برهه قبل از انقلاب)، موقعیت حاشیه‌ای یا پیرامونی ایران در نظام تقسیم کار جهانی، رخداد وقایع مصیبت‌بار همچون ترور رهبران، آشوب‌های خیابانی ضدانقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و در برهه‌های بعدی، تحریم‌های فلج‌کننده، اما فقط در دهه اول انقلاب به‌اندازه بیش از یک قرن در ایران کار عمرانی و خدمت‌رسانی انجام شده و در برهه‌های بعدی نیز با وجود موانع متعدد به‌ویژه تحریم‌های فلج‌کننده، فتنه‌های مختلف، آشوب‌های ادواری، فشار‌های حداکثری و جنگ ترکیبی، اگرچه از میزان و سرعت نتایج انقلاب اسلامی کاسته شد، مسیر حرکت انقلاب برای تغییر سیمای ایران و خلق دستاورد‌های مختلف مسدود و منقطع نشده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون با وجود جنگ و محاصره، اما در سایه عوامل متعددی به‌ویژه تحولات شگرف زیرساختی در کشور، کمبودی در کشور احساس نمی‌شود.

در واکاوی دلایل این مهم، یعنی تداوم دستاورد‌های انقلاب با وجود موانع متعدد، باید گفت که اگرچه این موانع وجود داشته، اما در نقطه مقابل، امکانات و فرصت‌هایی هم وجود داشته که با اتکا به آنها این دستاورد‌ها حاصل شده است. برای مثال، انقلاب اسلامی در تداوم بسیج عمومی، ساختن یک سازمان انقلابی کارآمد، ترکیب سازمان رسمی دولت با ظرفیت‌های انقلابی و... که این متغیر‌ها نیز بر میزان و سرعت نتایج انقلاب‌ها اثر می‌گذارند، موفق عمل کرده است و خلق دستاورد‌های متعددی در برهه بعد از انقلاب مرهون عواملی از این دست است.

مبتنی بر همین مهم است که نقش بسیج در بالندگی انقلاب اسلامی روشن می‌شود؛ بدین ترتیب که بسیج، چه به‌عنوان یک سازمان و چه به‌عنوان مجموعه افراد و نیرو‌های با روحیه بسیجی، بزرگترین ظرفیت بسیج‌شونده برای حمایت و پیشبرد برنامه‌های نظام در حدود نیم قرن گذشته بوده است. مبتنی بر همین ظرفیت بسیج عمومی و تداوم آن است که چالش‌های متعدد در روند اداره کشور قادر به تهدید جدی ماندگاری و پایداری انقلاب و نظام نبوده‌اند.

علاوه بر این، در قالب سازمان بسیج، مجموعه ظرفیت‌های نیرو‌های انقلابی به‌خوبی سازمان‌دهی و به کارگیری شده و همواره به‌مثابه بنیانی قابل اتکا مورد توجه و استفاده نظام بوده است. همچنین، بسیج در ترکیب و هم‌افزایی با سازمان‌های دیگر منشأ برکات متعدد بوده است. جالب آنکه این توانایی‌های بسیج در ابعاد و حوزه‌های مختلف بروز و ظهور داشته است، از حوزه دفاعی و امنیتی گرفته تا حوزه علمی، زیرساختی و عمرانی و ورزشی. در واقع، از طریق ایجاد سازمان بسیج و سازمان‌دهی نیرو‌های بسیجی در حوزه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های انقلاب‌های دیگر که همانا کناره‌گیری نیرو‌های انقلابی بعد از پیروزی انقلاب و متوقف ماندن انقلاب در مرحله پیروزی یا ناتوانی در پیشبرد برنامه اجتماعی انقلاب بود، با ابتکار امام خمینی (ره) مرتفع شد که نتیجه آن، بالندگی انقلاب اسلامی و تداوم مسیر تحول‌آفرینی آن با وجود موانع و چالش‌های متعدد است.

با توجه به آنچه گفته شد، همان‌گونه که امام شهید (ره) بسیج را نیروی درون‌زای انقلاب دانستند، در برهه خطیر کنونی نیز یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در حل و رفع چالش‌های حکمرانی در برهه کنونی به‌مثابه یک کاتالیزور عمل کند، همان ظرفیت‌های این نیروی درون‌زای انقلاب است که در برهه‌های پیشین نیز همواره همچون بنیانی قابل اتکا، آسیب‌زدایی، گره‌گشایی، فرصت‌آفرینی و استحکام‌بخشی به ساخت قدرت نظام و کشور در حوزه‌های مختلف را در پی داشته است.