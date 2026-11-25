جوان آنلاین: تکرار ادعا‌های بی‌شرمانه در رسانه‌های امریکایی و از زبان برخی مقامات امریکایی و اسرائیلی، باید در ایران چاره‌اندیشی شود، چه این ادعا‌ها واقعاً زمینه حملات آتی به زیرساخت‌های انرژی و انسانی کشور باشد، چه یک مانور برای توجیه انزوای امریکا و اسرائیل در میان مردم و افکار عمومی‌شان. این دومی به این دلیل است که وقتی نتوانستند جنگ را توجیه کنند، احتمالاً تا مدت‌ها همچنان با طرح ادعا‌هایی در پی بازگرداندن اعتبار از دست‌رفته و توجیه اقدامات گذشته خود هستند. از طرح «نزدیکی سد‌ها به سایت‌های موشکی» در نیویورک‌تایمز، تا طرح «احتمال برنامه‌ریزی ایران برای حمله با بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشینگتن» تا بحث تازه که کانال ۱۴ اسرائیل مطرح کرد و گفت: «در پشت پوششی غیرنظامی، یک کارخانه داروسازی ایرانی، مواد متعلق به خانواده فنتانیل را برای تولید تسلیحات شیمیایی تأمین می‌کرد»! ایران بار‌ها آن چاره‌اندیشی لازم برای این‌گونه بی‌شرمی‌ها را پاسخ داده است و تأکید کرده که «خوفناک» و «ویرانگر» (در سخنان سید مجید) و «پشیمان‌کننده» (در سخنان فرماندهان ارتش و سپاه) و «شیک» (در توصیف بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، درباره پاسخ سید مجید به هر تهاجم امریکا) پاسخ خواهد داد، ولی لازم است که هشدار‌ها به سطح مصداق‌ها هم برسد تا دشمن خوار و خفیف، تکلیف خود را بداند.



هم‌زمان با برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، طرح ادعا‌هایی درباره استفاده احتمالی ایران از سلاح شیمیایی، برنامه‌ریزی برای حمله با بمب کثیف و حتی ارتباط زیرساخت‌های حیاتی کشور با مراکز موشکی، موج تازه‌ای از واکنش‌های سیاسی و نظامی در ایران را به دنبال داشته است. مقام‌های ایرانی این فضاسازی‌ها را تلاشی برای ساختن توجیه سیاسی و رسانه‌ای برای تجاوزی دیگر می‌دانند و در مقابل، از آمادگی نیرو‌های مسلح و پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تعرض سخن می‌گویند.

در روز‌های اخیر، برخی رسانه‌های امریکایی و اسرائیلی به انتشار ادعا‌هایی پرداخته‌اند که مستقیماً زیرساخت‌های حیاتی و امنیت غیرنظامیان را در کانون توجه قرار می‌دهد. یکی از نمونه‌های این فضاسازی، گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز درباره احتمال ارتباط برخی سد‌ها و طرح‌های انتقال آب ایران با تأسیسات زیرزمینی موشکی بود. این روزنامه با مقایسه موقعیت جغرافیایی سد‌ها و مناطقی که در جریان حملات پیشین هدف قرار گرفته‌اند، فرضیه‌ای درباره کارکرد احتمالی دوگانه برخی پروژه‌های آبی مطرح کرد؛ فرضیه‌ای که حتی به اذعان منتقدان و برخی منابع مورد استناد گزارش، برای اثبات آن شواهدی ارائه نشده است. در نمونه‌ای دیگر، ادعا‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی ایران برای استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشینگتن مطرح شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در واکنش به این فضاسازی‌ها، گزارش‌های منتشرشده درباره این سناریو‌ها را رد کرد و با اشاره به شباهت این تبلیغات به ادعا‌های پیش از جنگ عراق، نسبت به تکرار چنین الگو‌هایی هشدار داد. در همین حال، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز ادعایی مضحک به ارتباط یک کارخانه داروسازی ایرانی با تأمین مواد اولیه خانواده فنتانیل برای تولید تسلیحات شیمیایی پرداخته است.

تبلیغات به سبک جنگ عراق را متوقف کنید

واکنش وزیر امور خارجه ایران به این ادعاها، یکی از صریح‌ترین مواضع سیاسی در برابر موج تازه تبلیغات رسانه‌ای بود. سیدعباس عراقچی در ۲۶ آبان، با اشاره به ادعای برنامه‌ریزی ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشینگتن و ساخت پایگاه‌های موشکی زیر سدها، این ادعا‌ها را «مزخرف محض» توصیف کرد. عراقچی با یادآوری تبلیغات پیش از حمله امریکا به عراق، خطاب به رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی نوشت که این پروپاگاندا را متوقف کنند و تأکید کرد که ردپای اسرائیل در این فضاسازی‌ها آشکار است. این موضع از آن جهت اهمیت دارد که تجربه حمله امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، نمونه‌ای تاریخی از تأثیر ادعا‌های اثبات‌نشده درباره تسلیحات کشتار جمعی در شکل‌دهی به فضای سیاسی و رسانه‌ای پیش از یک جنگ است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در واکنش به گزارش نیویورک‌تایمز، موضوع را صرفاً یک گزارش رسانه‌ای ندانست و آن را زمینه‌چینی برای دور تازه حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران ارزیابی کرد. قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ادعای کارشناسان مورد استناد این روزنامه درباره کاربری دوگانه سد‌های نزدیک به سایت‌های موشکی ایران، با لحنی هشدارآمیز نوشت: «قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه امریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است. ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم.» این واکنش کوتاه و گویا، متوجه یک مسئله اساسی است و آن اینکه اگر قرار باشد صرف نزدیکی جغرافیایی یک زیرساخت غیرنظامی به یک مرکز نظامی، مبنای طرح ادعای کاربری دوگانه قرار گیرد، چنین منطقی می‌تواند تقریباً هر زیرساخت حیاتی را در معرض تهدید قرار دهد. سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و تأسیسات انرژی، صرف‌نظر از محل استقرار، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی روزمره مردم هستند و طرح ادعا‌های اثبات‌نشده نباید به ابزاری برای عادی‌سازی حمله به آنها تبدیل شود.

از ابهام راهبردی دشمن تا گسترش دامنه بازدارندگی

در سوی دیگر، فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح در روز‌های اخیر با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح، درباره پیامد‌های هرگونه ماجراجویی نظامی جدید هشدار داده‌اند. سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته و در جریان بازدید از نمایشگاه فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، از وضعیت راهبردی دشمن امریکایی سخن گفت و تأکید کرد دشمن در نتیجه ایستادگی ملت ایران و آمادگی نیرو‌های مسلح، دچار افت شدید، توقف و «ابهام راهبردی» شده است. وحیدی تصریح کرد که دشمن نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، مگر آنکه عملیات‌های مقابله‌به‌مثل جمهوری اسلامی ایران را در محاسبات خود به یاد بیاورد. وی همچنین با اشاره به آمادگی همه ارکان سپاه، از توان این نیرو برای عقب‌راندن دشمن تا عمق قابل توجهی سخن گفت. در همین چارچوب، سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، نیز سوم آذرماه درباره جابه‌جایی احتمالی پایگاه‌های امریکا در منطقه هشدار داد و اعلام کرد که انتقال این پایگاه‌ها از یک نقطه به نقطه دیگر، تغییری در اراده ایران برای مقابله با تهدید‌ها ایجاد نمی‌کند. وی تأکید کرد پایگاه‌های امریکا در هر نقطه‌ای مستقر شوند، در صورت لزوم در تیررس نیرو‌های مسلح ایران خواهند بود. عبداللهی همچنین به آسیب‌دیدن پایگاه‌های امریکا در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت برخی از این پایگاه‌ها هنوز به شرایط عملیاتی پیشین بازنگشته‌اند. پیش از این سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین، با اشاره به احتمال حمله مجدد امریکا گفته بود که در صورت تکرار تجاوز، ایران تنها به هدف قرار دادن پایگاه‌های نزدیک اکتفا نخواهد کرد و پایگاه‌های دوردست امریکا را نیز در دستور کار پاسخ خود قرار خواهد داد.

پاسخ ایران در بسته‌بندی شیک!

در کنار هشدار‌های نظامی، اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز بازتابی از موضع تهران در برابر گمانه‌زنی‌های مربوط به حمله احتمالی امریکا بود. بقایی چند روز پیش در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها مبنی بر بررسی سناریو‌های نظامی امریکا و تلاش برای پیش‌بینی واکنش تلافی‌جویانه ایران، گفت بهترین سناریو این است که امریکایی‌ها شر خود را از منطقه کم کنند. وی در ادامه با اشاره به مواضع مقتدرانه سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اظهار کرد که پاسخ ایران به سناریو‌های احتمالی حمله، در زمان مناسب و در «بسته‌بندی شیک و مرتبی» ارائه خواهد شد.

فارغ از پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن برای تأثیرگذاری بر ذهن افکار عمومی از یک سو و تلاش برای تغییر در محاسبات مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران، از سوی دیگر، اگر ادعا‌های رسانه‌ای اخیر مقدمه‌ای برای توجیه حمله‌ای دیگر باشد، پاسخ ایران نمی‌تواند صرفاً در سطح تکذیب و اعتراض باقی بماند. همان‌گونه که مقامات مسئول تأکید کرده‌اند، هرگونه تعرض جدید با واکنشی متناسب و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. با این حال، تبدیل این هشدار‌ها به مواضع صریح و مصداقی درباره حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و امنیت مردم، می‌تواند هزینه محاسبات اشتباه را برای طرف مقابل افزایش دهد.