جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اختلافات جناحی و منافع گروهی نباید به اعتماد عمومی و انسجام ملی آسیب بزند، تصریح کرد که دشمن به دنبال تشدید اختلافات داخلی برای تحقق اهداف خود است و همه جریان‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی باید با کنار گذاشتن منیت‌ها، در مسیر حفظ وحدت و منافع ملی حرکت کنند.

دکتر مسعود پزشکیان شامگاه در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با جمعی از پیشکسوتان و فعالان سیاسی این استان، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: اختلافات و دعوا‌های ما ریشه در منیت دارد و اگر قرار است مشکلات کشور را حل کنیم، باید منافع شخصی، جناحی و گروهی را کنار بگذاریم و به حق و عدالت توجه کنیم.

رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، دانشمندان، فرماندهان، دانش‌آموزان، مردم، نیرو‌های نظامی و امنیتی و همه کسانی که در جنگ تجاوزگرانه تحمیل‌شده از سوی مدعیان حقوق بشر به کشور به شهادت رسیدند، اظهار کرد: در این نشست، عزیزان سیاسی و فعالان منطقه‌ای با دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت، حتی در نقطه مقابل یکدیگر، سخن گفتند؛ برخی از دوستان اصولگرا درباره ضرورت وفاق و اقدامات انجام‌شده گلایه داشتند و برخی از دوستان اصلاح‌طلب نیز انتقاد می‌کردند که چرا به آنها میدان داده نشده است. هر دو طرف گلایه‌هایی دارند؛ یک طرف می‌گوید چه اقداماتی انجام شده و طرف دیگر معتقد است به آنها فرصت و میدان داده نشده است. البته بخشی از این انتقادات درست است؛ ممکن است برخی مدیران آن‌گونه که باید، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام نداده باشند و این موضوع نیز قابل قبول است که مدیریت شرایط فعلی به‌گونه‌ای که حق و عدالت رعایت شود و منافع شخصی، جناحی و گروهی در آن دخالت نداشته باشد، کار دشواری است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و درگیری‌ها را در منیت می‌داند، تصریح کرد: اعتقاد من این است که بخش عمده اختلافات و دعوا‌های ما از همین منیت شکل می‌گیرد و مسئله دیگری نیست؛ البته ممکن است برخی عزیزان با این نگاه نقد داشته باشند. پزشکیان در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران درباره عمل نکردن به وعده‌ها، گفت: من در حد توانم به آنچه گفته‌ام عمل کرده‌ام. بیشترین وقت خود را در حوزه آموزش گذاشته‌ام و بیشترین تلاش را برای ایجاد عدالت در آموزش انجام داده‌ام.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهداف دشمن در حمله به کشور، گفت: تمام محاسبات دشمن این بود که با شهادت رهبر، فرماندهان و دانشمندان ما، کشور ساقط خواهد شد. آنها وضعیت داخلی کشور، اعتراضات و گلایه‌هایی را که مطرح می‌شود، در محاسبات خود قرار داده بودند و تصور می‌کردند با ایجاد چنین شرایطی، کشور با مشکل مواجه خواهد شد. امروز نیز باید در مقابل دشمن خارجی بایستیم و برای این کار لازم است دست به دست هم بدهیم. من مشکلاتی را که در جامعه وجود دارد، درک می‌کنم و انتظارم از برادران و خواهران این است که واقعیت‌ها را ببینیم و به یکدیگر کمک کنیم.

انسجام ملی را نباید قربانی اختلافات کرد

دکتر پزشکیان در پاسخ به انتقاد درباره اقدامات دولت برای افزایش اعتماد عمومی، گفت: پرسیدند که دولت برای افزایش اعتماد عمومی چه کرده است. همین مقدار که مردم در شرایط فعلی در صحنه حضور دارند، نشان‌دهنده ظرفیت و اهمیت این همراهی است. اگر دولت درست عمل نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد و مردم چگونه در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کردند؟ اصل برای من اعتماد، وحدت و انسجام است. تمام نقشه‌های دشمن را که نگاه کنید، نظریه‌ها و برنامه‌های آنها بر این است که اختلاف را در کشور دامن بزنند. آنها می‌خواهند ما با یکدیگر دعوا کنیم تا بتوانند وارد شوند. امریکا نه من را می‌خواهد، نه شما را و نه هیچ‌یک از گروه‌های دیگر را؛ مسئله آنها این است که ما با یکدیگر اختلاف پیدا کنیم.

حق نداریم جامعه را دسته‌بندی کنیم

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حذف هیچ جریان و گروهی نیست، اظهار کرد: اصلاحات با حذف افراد امکان‌پذیر نیست. ما کسی را حذف نکرده‌ایم و اگر مدیری در جایی چنین رویکردی داشته، تلاش می‌کنیم با آن برخورد و موضوع را اصلاح کنیم. همه مردم در حفظ این مملکت نقش دارند و ما حق نداریم جامعه را دسته‌بندی کنیم و تصور کنیم بخشی از مردم متعلق به این کشور نیستند. تلاش ما این بوده که تا حد امکان همه را در کنار یکدیگر داشته باشیم و هیچ‌کس را از دایره مشارکت و خدمت کنار نگذاریم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ملاک تصمیم‌گیری دولت باید عملکرد افراد باشد، اظهار کرد: ما نیامده‌ایم بر اساس گرایش و وابستگی افراد با آنها قرارداد ببندیم؛ بلکه عملکرد باید ملاک باشد. در روز قیامت از ما خواهند پرسید چه کرده‌اید و پاسخگوی عملکردمان در برابر مردم خواهیم بود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به برخی اظهارات درباره نحوه تصمیم‌گیری دولت در موضوع جنگ و صلح، اظهار کرد: برخی می‌گویند خود رهبر شهید فرموده بودند که جنگ و صلح باید تعیین تکلیف شود. ما در حضور ایشان بودیم و از ایشان پرسیدیم چه باید بکنیم و تکلیف جنگ و صلح چیست؛ ایشان نیز فرمودند موضوع را تمام کنید. بنابراین، ما بدون اجازه و هماهنگی رهبری وارد هیچ اقدامی نشده‌ایم. برخی افراد به نام رهبری سخنانی مطرح می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز ایجاد اختلاف و تفرقه نیست. من با قاطعیت می‌گویم که هیچ اقدامی بدون اجازه رهبری انجام نداده‌ایم. هر کسی مدعی است خلاف این موضوع اتفاق افتاده، باید مشخص کند کجا و چه اقدامی برخلاف نظر ایشان انجام شده است.

پزشکیان تصریح کرد: من در حال مدیریت بحران هستم و تلاش می‌کنیم شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که دشمن ناامید شود و بداند اگر بخواهد با زورگویی و قلدری با ما برخورد کند، در برابر آن سر خم نخواهیم کرد. وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت حفظ چرخه تولید است، افزود: اولویت نخست ما این است که چرخ صنعت از حرکت نایستد و تولید کشور متوقف نشود. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد؛ بنابراین، باید منابع انرژی را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که نیاز‌های بخش تولید تأمین شود.