تجربه جنگ و تحولات پس از آن نشان داده است که حضور اجتماعی مردم در کنار نیرو‌های نظامی، می‌تواند به تقویت همبستگی ملی، کاهش زمینه‌های بی‌ثباتی و مقابله با تلاش‌ها برای ایجاد شکاف در جامعه کمک کند. امنیت ملی تنها با قدرت تسلیحاتی و آمادگی نیرو‌های نظامی تأمین نمی‌شود، حضور و انسجام مردم نیز یکی از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی و ثبات داخلی است.

یکی از ویژگی‌های مهم تجربه دفاعی و اجتماعی ایران، استمرار حضور مردم در صحنه‌های مختلف است. در جریان جنگ تحمیلی دولت بعثی عراق علیه ایران، دفاع از کشور به یک موضوع صرفاً نظامی محدود نماند. جانفدایان مردمی، نیرو‌های بسیج، خانواده‌ها و گروه‌های پشتیبانی در کنار ارتش و سپاه، بخشی از ظرفیت دفاع ملی را تشکیل دادند. بسیج در همین بستر جنگی به‌تدریج از یک حرکت مردمی به ساختاری سازمان‌یافته‌تر برای مشارکت در دفاع از کشور تبدیل شد. این الگو در تحولات بعدی نیز به شکل‌های متفاوت ادامه پیدا کرد. مردم در مقاطع حساس، از جمله در زمان جنگ ۱۲ روزه، با حضور در خیابان‌ها و تجمعات عمومی، بخشی از واکنش اجتماعی به تحولات امنیتی کشور را شکل دادند. چنین حضوری را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت میدان عمومی در معادلات سیاسی و امنیتی ایران دانست؛ میدانی که در آن، علاوه بر قدرت نظامی، نماد‌های ملی، همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت عمومی نیز به نمایش گذاشته می‌شوند. این حضور‌ها از قشر‌های مختلف مردمی نشان از یک هدف مهم دارد؛ پایداری و پایایی ایرانیان در برابر دشمن بیگانه. لزوماً این افراد شاید نظرات سیاسی و سلایق مختلفی داشته باشند، اما در میادین یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن نشان دادن قدرت مردمی ایران است.

امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که توان دفاعی کشور با سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی همراه شود. نیرو‌های مسلح مسئولیت دفاع از مرزها، مقابله با تهدیدات نظامی و حفظ آمادگی دفاعی را بر عهده دارند؛ در مقابل، حضور مسئولانه مردم می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اجتماعی، استمرار فعالیت‌های عمومی، کمک‌رسانی در بحران‌ها و جلوگیری از گسترش فضای ناامنی کمک کند. این دو ظرفیت، کارکرد‌های متفاوت، اما مکمل دارند. قدرت نظامی بدون پشتوانه اجتماعی با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود و سرمایه اجتماعی نیز بدون برخورداری از ساختار‌های دفاعی و امنیتی کارآمد، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی تهدیدات خارجی باشد. از همین رو، هم‌پوشانی این دو مؤلفه، یکی از موضوعات مهم در تحلیل قدرت ملی ایران است. از این رو، یکی از اهداف فشار‌های خارجی در شرایط منازعه، تنها آسیب‌زدن به زیرساخت‌های نظامی یا اقتصادی نیست؛ ایجاد شکاف اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و افزایش احساس ناامنی نیز می‌تواند بخشی از محاسبات طرف مقابل باشد. در چنین شرایطی، حضور مردم در عرصه عمومی و حفظ ارتباطات اجتماعی می‌تواند مانعی در برابر تبدیل بحران خارجی به بی‌ثباتی داخلی باشد. این حضور مردمی فتنه‌شکن بوده و سعی می‌کند که از هر نوع اغتشاش و ناامنی و التهاب جلوگیری کند.

تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز از این منظر قابل بررسی است. مطالعه مرکز مطالعات امنیت بین‌المللی دانشگاه مریلند در دسامبر ۲۰۲۵، از بروز نشانه‌هایی از همبستگی ملی پس از جنگ سخن می‌گوید، هرچند هم‌زمان بر باقی‌ماندن نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه نیز تأکید دارد. این یافته نشان می‌دهد که همبستگی در برابر تهدید خارجی را نباید با یکسان‌بودن دیدگاه‌های سیاسی شهروندان اشتباه گرفت. در این چارچوب، حضور مردم در تجمعات و مناسبت‌های ملی، از نگاه حامیان این رویکرد، صرفاً یک کنش نمادین نیست بلکه می‌تواند پیامی درباره اهمیت ثبات کشور، مخالفت با مداخله خارجی و ضرورت حفظ انسجام ملی داشته باشد. البته پایداری این ظرفیت به آن وابسته است که مطالبات واقعی مردم نیز شنیده شود و مشارکت عمومی به عرصه‌ای برای گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و حل مسائل جامعه تبدیل شود. مردمی که در دوران جنگ برای دفاع از سرزمین خود به میدان آمدند، در سال‌های بعد نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند. این استمرار حضور، در کنار آمادگی و اقتدار نیرو‌های نظامی، تصویری از دو سطح مکمل قدرت ملی ارائه می‌دهد: قدرت دفاع از مرز‌ها و ظرفیت حفظ انسجام در داخل کشور. نکته پایانی اینکه قدرت ایران را نمی‌توان صرفاً با تجهیزات نظامی، توان موشکی یا شمار نیرو‌های مسلح سنجید. سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و توان ایستادگی جامعه در برابر بحران‌ها نیز از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی هستند. حضور هم‌زمان مردم و نیرو‌های مسلح در میدان‌های متناسب با مسئولیت‌هایشان، زمانی به یک پشتوانه پایدار برای امنیت کشور تبدیل می‌شود که این هم‌افزایی بر پایه اعتماد متقابل، پاسخ‌گویی و مشارکت فراگیر شکل بگیرد. این همان ظرفیتی است که می‌تواند هزینه پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی را افزایش دهد و امکان عبور کشور از بحران‌های پیچیده را تقویت کند.