دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد: کاری که ترامپ انجام می‌دهد، محک زدن پوتین و اعمال حداکثر فشار بر روسیه است.

جوان آنلاین: «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با طرح سخنانی روسیه هراسانه اعلام کرد: روسیه هرگز به هیچ‌یک از کشور‌های عضو ناتو حمله نکرده است، اما در گذشته به افغانستان، گرجستان و اوکراین حمله کرده است.

به گزارش ایرنا، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادعا کرد: ناتو بسیار قدرتمند است. این همان «صلح از طریق قدرت» است! ... آنچه رئیس جمهور ترامپ انجام می‌دهد، از جمله در دیدار در شنژن چین (نشست پوتین، ترامپ و شی جین پینگ)، محک زدن پوتین است.

«مارک روته»، در پاسخ به سئوالی مبنی بر «ترامپ می‌گوید: پوتین دوست من است؛ پیام شما برای او چیست؟»، گفت: می‌توانم در این باره کاملاً صریح باشم؛ کاری که این رئیس‌جمهور انجام می‌دهد، از همان روز اول، محک زدن پوتین و اعمال حداکثر فشار بر روسیه است.