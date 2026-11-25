جوان آنلاین: نشست علمی «فقه انتقام» به همت گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و با سخنرانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی و حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه، محققان، طلاب و دانشجویان در این مرکز برگزار شد.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در این نشست به تبیین مبانی لغوی، قرآنی و فقهی انتقام و چگونگی تحول آن از یک «حق شخصی» به «تکلیف عمومی» پرداخت.

وی در آغاز بحث، برای روشن شدن حدود مفهومی موضوع، چهار عنوان کلیدی «انتقام»، «قصاص»، «مقابله به مثل» و «خون‌خواهی» را از یکدیگر متمایز کرد و گفت: با استناد به منابعی، چون مصباح‌المنیر و مفردات راغب اصفهانی، واژه «نَقَمَ» در ثلاثی مجرد بر کراهت، عیب‌جویی و سرزنش دلالت دارد، اما هنگامی که به باب افتعال می‌رود و به صورت «انتقام» درمی‌آید، معنای کراهت و انزجار همراه با عقوبت و واکنش عملی پیدا می‌کند که اعم از عذاب دنیوی و اخروی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: این مفهوم با «قصاص» تفاوتی بنیادین دارد؛ زیرا قصاص صرفاً ناظر به جنایت بر نفس یا عضو بوده و نیازمند همسانی دقیق با جنایت است، در حالی که انتقام دامنه وسیع‌تری دارد و به جنایت جسمی محدود نیست و شرط عینیت در جنس و جزئیات عمل را ندارد؛ هرچند رعایت عدالت و پرهیز از تعدی در آن ضروری است.

فاضل لنکرانی تأکید کرد: «مقابله به مثل» در مقام پاسخ و بازدارندگی، به معنای رعایت نسبت و عدم ظلم مضاعف است، نه تکرار عین کیفیت عمل مهاجم. همچنین «خون‌خواهی» در بستر ظلم‌های جمعی، به‌ویژه نسبت به پیشوایان دینی، ماهیتی اجتماعی و عمومی می‌یابد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در ادامه، با استناد به آیات متعدد قرآن کریم از جمله «إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ» (ابراهیم: ۴۷)، «فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» (مائده: ۹۵)، «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُونَ» (سجده: ۲۲)، «فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا» (روم: ۴۷) و «فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ» (زخرف: ۵۵)، خاطرنشان کرد: عللی همچون کفر، اصرار بر گناه، جرم و ستم، موضوع و منشأ انتقام الهی هستند.

استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، ادعای انحصار انتقام در ذات خداوند را فاقد مبنای فقهی و تفسیری دانست و برای اثبات مشروعیت انتقام بشری به آیاتی همچون «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا» (شوری: ۴۰)، «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ» (شوری: ۴۱)، «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (بقره: ۱۹۴) و «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» (اسراء: ۳۳) استناد کرد.

وی همچنین با اشاره به روایات و مضامین زیارت عاشورا، این احتمال اجتهادی را مطرح کرد که با توجه به جایگاه پدری پیامبر اکرم (ص) و امام (ع) برای امت، عنوان «ولیّ دم» و حق خون‌خواهی در برابر جنایت‌های بزرگ می‌تواند به کل امت و شیعیان نیز تسری یابد.

محمدجواد فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه محور اصلی و فنی بحث در این نشست، تبیین مرز میان «حق» و «تکلیف» است، خاطرنشان کرد: آیاتی که بر رجحان صبر و عفو تأکید دارند، همچون «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ» (شوری: ۴۰) و «وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ» (شوری: ۴۳)، ناظر به حقوق محض شخصی هستند که در آنها گذشت اولویت دارد؛ اما هنگامی که ظلمی عمومی علیه جامعه، دین و نظام اسلامی یا در قالب شهادت رهبر، فرماندهان و کودکان میناب رخ می‌دهد، حقی برای عموم مردم شکل می‌گیرد که با مطالبه آنان، بر عهده مسئولان به تکلیف شرعی واجب و غیرقابل عفو تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: پیوند خوردن این خون‌خواهی با عناوین تکلیف‌سازی همچون حفظ نظام، ایجاد بازدارندگی و حفظ امنیت و اقتدار کشور، هرگونه عفو و مسامحه را منتفی می‌سازد؛ هرچند تشخیص زمان، کیفیت و شرایط مصلحت‌آمیز اجرا در اختیار ولی‌فقیه و کارشناسان ذی‌ربط است.

در بخش پایانی این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت، آیت‌الله فاضل لنکرانی بر چند نکته اجرایی تأکید کرد؛ نخست آنکه عبارت «مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ» در سوره شوری بر جواز و نفی مؤاخذه از انتقام‌گیرنده مظلوم دلالت دارد. دوم آنکه مردم برای جلوگیری از هرج‌ومرج و اختلال در نظم عمومی مجاز به اقدام مستقیم و خودسرانه نیستند و استیفای این حق باید از مسیر حاکمیت و مسئولان پیگیری شود.

وی افزود: مگر در فرضی که مسئولان به وظیفه خود عمل نکنند که در آن صورت، تکلیف متوجه عموم افراد متمکن است؛ مشروط بر آنکه اقدام آنان به اخلال در نظام نینجامد.