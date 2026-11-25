نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به جنوب لبنان، شهرک‌های «میفدون» را مورد حمله پهپادی قرار دادند؛ همزمان توپخانه ارتش اشغالگر منطقه «عین السماحیه» را نیز بمباران کرد.

جوان آنلاین: به نقل از «الهیئه الوطنیه للاعلام»، یک پهپاد اسرائیلی بر روی سقف یک منزل در محله «الرجم» در شهرک «میفدون» در جنوب لبنان منفجر شد. همزمان، توپخانه ارتش اشغالگر منطقه «عین السماحیه» واقع در میان شهرک‌های «زوطر الشرقیه» و «میفدون» را هدف قرار داد و محله‌های شهرک زوطر الشرقیه نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

این حملات با تداوم عملیات خاک‌برداری و تخریب منازل در این شهرک و تحرکات گسترده ماشین‌آلات نظامی همراه بود.

در بخشی دیگر از این درگیری‌ها، بولدوزر‌های ارتش اشغالگر که همراه با گشتی‌های نظامی حرکت می‌کردند، در حال از بین بردن درختان در باغ‌های منطقه «وادی الحجیر» رصد شدند. همچنین یک پهپاد ارتش اشغالگر بمب صوتی خود را در حاشیه شهرک «کفرشوبا» پرتاب کرد.

علاوه بر این، حومه شهرک «برعشیت» در منطقه بنت‌جبیل مورد حمله توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت. همزمان، نیرو‌های اسرائیلی با استفاده از تیربار سنگین به سمت منطقه «وادی السلوقی» آتش گشودند؛ این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تجاوزات به مناطق مختلف جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.