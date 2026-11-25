جوان آنلاین: گادی آیزنکوت با آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا، برای تشکیل ائتلاف به توافق رسید؛ اتفاقی که نخستین آرایش رسمی مخالفان بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات ۲۷ اکتبر را رقم زده است. این توافق اگرچه می‌تواند مسیر تشکیل دولت جدید را هموار کند، اما اختلاف بر سر احزاب عربی، مذاکره با لیکود و مشارکت احزاب ارتدوکس همچنان آینده ائتلاف را نامطمئن نگه داشته است.

حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، سه شنبه شب ۲۴نوامبر اعلام کرد که پس از دیدار آیزنکوت با آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، دو طرف برای امضای توافق ائتلافی به تفاهم رسیده‌اند. این دیدار همان روز برگزار شد و توافق میان دو حزب، نخستین توافق رسمی ائتلافی از زمان انتخابات اخیر کنست به شمار می‌رود.

با این حال، جزئیات توافق هنوز علنی نشده است و گزارش‌ها درباره واگذاری وزارتخانه‌های جنگ و جذب مهاجران به حزب لیبرمن در حد گمانه‌زنی درباره تقسیم احتمالی کابینه باقی مانده است. حزب لیبرمن در انتخابات هفت کرسی به دست آورده و حزب آیزنکوت با ۲۱کرسی، بزرگ‌ترین حزب در بلوک مخالف نتانیاهو است.

این توافق در حالی انجام شده که هیچ‌یک از دو بلوک اصلی آیزنکوت و نتانیاهو پس از انتخابات نتوانسته‌اند اکثریت پارلمانی را به دست آورند. ائتلاف آیزنکوت و متحدانش ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و برای تشکیل کابینه به حمایت دست‌کم ۱۳ نماینده دیگر نیازمند است.

توافق بین لیبرمن و آیزنکوت در حالی انجام شده که لیبرمن پیش‌تر بار‌ها مخالفت خود را با تشکیل دولتی که برای کسب اکثریت به حمایت احزاب عربی متکی باشد، اعلام کرده است. او همچنین تأکید کرده که حاضر نیست در کابینه‌ای به رهبری نتانیاهو حضور داشته باشد. لیبرمن هدف اصلی خود را کنار زدن نتانیاهو از قدرت و جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد معرفی کرده است؛ موضعی که اکنون او را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد، زیرا بلوک آیزنکوت بدون حمایت بیرونی نمایندگان عرب یا جلب متحدان جدید، امکان دستیابی به اکثریت را ندارد. احزاب عربی هرچند اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو حاضرند از دولت آیزنکوت حمایت پارلمانی کنند، اما این حمایت لزوماً به معنای حضور آنها در کابینه نخواهد بود.

توافق با لیبرمن در شرایطی اعلام شد که مذاکرات آیزنکوت با حزب چپ‌گرای «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، دارنده هشت کرسی، متوقف شده است. این حزب دلیل توقف گفت‌و‌گو‌ها را پیشرفت مذاکرات آیزنکوت با حزب لیکود درباره احتمال تشکیل دولت وحدت ملی و بن‌بست در مسیر تشکیل دولت تغییر اعلام کرد. گولان خواهان تشکیل دولتی بدون نتانیاهو و با حمایت احزاب عربی است و هم‌زمان با رویکرد آیزنکوت برای مذاکره با لیکود اختلاف دارد. به این ترتیب، توافق با لیبرمن هنوز نتوانسته اختلاف‌های اساسی در بلوک مخالفان را برطرف کند و حتی نگرانی‌هایی درباره کنار گذاشته شدن برخی شرکای سیاسی از روند تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.

موضع احزاب ارتدوکس درباره خدمت سربازی نیز یک چالش قابل‌توجه است. آیزنکوت بر اصل خدمت اجباری برای همه شهروندان تأکید دارد، در حالی که احزاب مذهبی با لغو معافیت‌های نظامی جوانان ارتدوکس مخالفت می‌کنند. مذاکرات با این احزاب همچنان یکی از مسیر‌های احتمالی تشکیل کابینه است، اما توافق بر سر این مسئله می‌تواند به چالشی جدی تبدیل شود.

بر اساس مأموریت رئیس‌جمهور اسرائیل، آیزنکوت تا ششم دسامبر فرصت دارد دولت تشکیل دهد و می‌تواند برای تمدید این مهلت به مدت ۱۴ روز درخواست کند. در صورت ناکامی او، احتمال واگذاری مأموریت به نتانیاهو مطرح خواهد شد و اگر هیچ‌یک نتوانند اکثریت لازم را فراهم کنند، اسرائیل ممکن است بار دیگر به سمت انتخابات زودهنگام برود.