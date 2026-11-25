جوان آنلاین: نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند و مؤسسه ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت امریکایی‌ها خواهان پایان فوری جنگ با ایران، حتی بدون تحقق شروط واشینگتن هستند؛ نتیجه‌ای که از افزایش فشار افکار عمومی بر دولت ترامپ حکایت دارد و اختلاف بر سر ادامه عملیات نظامی را به کنگره و درون حزب جمهوری‌خواه نیز کشانده است. ترامپ در گفت‌و‌گو با نیویورک‌پست به دموکرات‌ها هشدار داد آنچه را او «پیروزی در جنگ» خوانده به شکست تبدیل نکنند.

به گزارش «جوان»، ۵۵ درصد امریکایی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند و مؤسسه ایپسوس گفته‌اند جنگ باید «همین حالا و صرف‌نظر از شرایط پایان آن» متوقف شود. این نظرسنجی که از ۲۰ تا ۲۲ نوامبر (چهار تا شش روز قبل)، با مشارکت ۱۰۲۲ بزرگسال امریکایی و با حاشیه خطای ۳.۲ درصد انجام شده، تصویری روشن از فاصله افکار عمومی با اهداف اعلام‌شده دولت ترامپ ارائه می‌کند. فقط ۲۱درصد پاسخ‌دهندگان خواهان ادامه مسیر فعلی تا پذیرش شروط امریکا از سوی ایران هستند و ۱۸ درصد نیز از تشدید نظامی برای وادار کردن تهران به پذیرش این شروط حمایت کرده‌اند. این شکاف در میان گرایش‌های حزبی عمیق‌تر است. ۸۰ درصد دموکرات‌ها و ۵۹ درصد مستقل‌ها خواهان پایان فوری جنگ هستند، در حالی که این رقم در میان جمهوری‌خواهان به ۲۵ درصد می‌رسد. با این حال، حتی در اردوگاه جمهوری‌خواه نیز حمایت از ادامه جنگ به معنای اجماع بر سر تشدید آن نیست: ۳۹درصد جمهوری‌خواهان از تشدید نظامی حمایت کرده‌اند و ۳۴درصد خواهان ادامه مسیر فعلی هستند.

ترامپ شکست را گردن رقبا می‌اندازد

بخشی از دموکرات‌ها به دنبال تبدیل مخالفت سیاسی به فشار عملی بر دولت هستند. ۵۳ درصد دموکرات‌ها از قطع یا مشروط کردن بودجه عملیات نظامی با هدف پایان دادن به جنگ حمایت کرده‌اند، در حالی که فقط ۱۶درصد با این اقدام مخالف بوده‌اند. در کل جامعه آماری، ۳۲درصد موافق، ۳۵ درصد مخالف و ۳۱ درصد مردد بوده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد موضوع جنگ می‌تواند در مذاکرات بودجه‌ای کنگره به اهرمی برای محدود کردن اختیارات نظامی کاخ سفید تبدیل شود، چیزی که دیروز ترامپ را مجبور کرد در گفت‌و‌گو با نیویورک‌پست درباره آن هشدار بدهد و بگوید که جنگ فقط تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ (کمتر از دو ماه دیگر) تأمین مالی شده و اگر دموکرات‌ها با استفاده از قدرت کنگره مانع ادامه عملیات شوند، «یک پیروزی کامل را به شکست تبدیل خواهند کرد». ترامپ به نیویورک‌پست گفته که نیروی دریایی، نیروی هوایی، پدافند و رهبران ایران از بین رفته‌اند و امریکا هر زمان بخواهد می‌تواند جنگ را خاتمه دهد. ترامپ با این موضع مدعی تحقق پیروزی است و از سوی دیگر، ادامه جنگ را به تصمیم کنگره گره می‌زند تا در صورت توقف عملیات، مسئولیت نتیجه را به مخالفان سیاسی خود منتقل کند.

حتی جمهوری‌خواهان و دولت

تنها ۲۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند جنگ موقعیت ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تضعیف کرده است؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین توجیهات دولت ترامپ برای آغاز عملیات نظامی بوده است. همین ظاهراً بخش مهمی از جمهوری‌خواهان را هم در حمایت از جنگ ترامپ مردد کرده است. واشینگتن‌پست ۲۳ نوامبر گزارش داد سوزان کالینز، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، در حال بررسی پیشنهادی است که بودجه لازم برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی پنتاگون را تأمین کند، اما منابع مالی مشخصی برای ادامه جنگ با ایران در اختیار دولت قرار ندهد. جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، نیز از آمادگی برای مذاکره درباره چنین توافقی خبر داده است. این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶شکست سنگینی را تجربه کردند و دموکرات‌ها قرار است از ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند. رأی‌گیری ۱۹ نوامبر سنا درباره محدودیت اختیارات جنگی رئیس‌جمهور نشان داد که هنوز اکثریت جمهوری‌خواه حاضر به همراهی با محدودیت‌های مورد نظر دموکرات‌ها نیست؛ قطعنامه با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رأی موافق شکست خورد، ولی همراهی سه سناتور جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها و مخالفت یک سناتور دموکرات با قطعنامه، نشان داد شکاف سیاسی بر سر جنگ کاملاً منطبق بر مرزبندی حزبی نیست. هم‌زمان، در داخل دولت نیز اختلاف بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ آشکار شده است. شبکه ان‌بی‌سی به نقل از منابع مطلع گزارش داده که مقاماتی در دولت ترامپ گزینه ترور هدفمند رهبران ایران را بررسی کرده‌اند. حامیان این رویکرد معتقدند حذف چهره‌های ارشد می‌تواند تهران را به پذیرش پایان جنگ وادار کند، اما مخالفان، از جمله برخی مقام‌های نظامی و دولتی، هشدار می‌دهند چنین اقدامی ممکن است رهبران باقی‌مانده ایران را در مواضعشان سرسخت‌تر کند، مسیر دیپلماسی را ببندد و خطر حملات تلافی‌جویانه علیه مقام‌های امریکایی را افزایش دهد.