جوان آنلاین: عربستان با تشدید حملات به مناطق غیرنظامی یمن سعی دارد معادلات جنگ را به سود خود تغییر دهد، اما در مقابل، زیرساخت‌های این کشور بهای این ماجراجویی را می‌پردازند و در تازه‌ترین تحول، نیرو‌های انصارالله با شلیک چندین موشک، پالایشگاه رأس‌تنوره را به عنوان قلب نفتی عربستان و همچنین مرکز مالی ریاض هدف قرار دادند. هم‌زمان، یحیی سریع با صدور هشداری خواستار تخلیه بنادر عربستان به‌ویژه بندر جده شد.

در پی تشدید حملات عربستان سعودی به خاک یمن و کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر در روز‌های اخیر، جنبش انصارالله نیز آتش خشم خود را بر سر تأسیسات حیاتی عربستان خالی می‌کند. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن از انجام دو عملیات نظامی موفق جدید در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد: در عملیات نخست، پالایشگاه «رأس‌تنوره» در منطقه شرقی با دقت هدف قرار گرفت که منجر به وقوع آتش‌سوزی در آن شد. سریع درباره عملیات دوم نیز گفت که در این عملیات، مرکز مالی در «شهر اقتصادی ملک عبدالله» در ریاض، در سه مرحله هدف قرار گرفت که اصابت‌ها دقیق بود و خسارت‌های سنگینی بر جای گذاشت.

به گزارش المسیره، سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که این حملات در چارچوب پاسخ به تداوم تجاوز عربستان سعودی به یمن و در واکنش به جنایت‌های این کشور در حق شهروندان یمنی از جمله هدف قرار دادن اتوبوس‌های مسافربری و کامیون‌های غیرنظامی در شهرستان المقاطره در استان لحج و دیگر جنایت‌ها در صنعا و سایر استان‌های یمن صورت می‌گیرد. وی افزود: ما به عملیات‌های خود در دفاع از مردم و کشورمان ادامه خواهیم داد و با استفاده از تمام ابزار‌های موجود، تلاش خواهیم کرد به «دشمن» که قاتل کودکان و زنان است، ضربه زده و او را به درد آوریم. سرتیپ سریع تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن به عملیات‌های نظامی خود علیه عمق خاک عربستان و اجرای سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه می‌دهد. سریع همچنین تصریح کرد: «ما به هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌ها و افسران ائتلاف به رهبری عربستان ادامه خواهیم داد تا زمانی که تجاوز متوقف شود و محاصره کشور عزیزمان پایان یابد.»

ائتلاف به رهبری عربستان پیش‌تر گفته بود که سامانه‌های پدافند هوایی‌اش چهار پهپاد را در منطقه رأس‌تنوره در استان شرقی عربستان رهگیری و منهدم کرده‌اند، اما سامانه ردیابی آتش ناسا روز چهار‌شنبه افزایش حرارت را در منطقه صنعتی رأس‌تنوره ثبت کرده است. رویترز هم یک عکس ماهواره‌ای از ستون دود منتشر و مساحت محدوده دود سیاه را حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع برآورد کرده است.

پالایشگاه رأس‌تنوره، با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰هزار بشکه نفت خام، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان و یکی از پایانه‌های اصلی صادرات نفت خام این کشور است. سعودی‌پدیا نوشته است که فرآورده‌های این پالایشگاه حدود ۴۰درصد نیاز‌های عربستان را پوشش می‌دهد. بنابراین، هدف قرار گرفتن پالایشگاه رأس‌تنوره می‌تواند با مختل کردن روند پالایش و صادرات نفت، خسارات اقتصادی سنگینی به ریاض وارد کند و یکی از شریان‌های اصلی درآمدزایی این کشور را با چالش جدی مواجه سازد.

انصارالله طی دو ماه گذشته حملاتی را علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان انجام داده است و با تشدید تنش‌ها، دامنه و دقت این عملیات نیز افزایش یافته و این حملات فشار بیشتری بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده است.

بنادر عربستان را تخلیه کنید

نیرو‌های مسلح یمن که هم‌زمان با جنگ‌افروزی‌های عربستان، اهداف جدیدی را به فهرست اهداف خود اضافه می‌کنند، این روز‌ها تمرکز خود را بر بنادر عربستان قرار داده‌اند. از این‌رو، یحیی سریع دیروز در بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت هرگونه تجاوز به بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر سعودی در امتداد دریای سرخ در فهرست اهداف نیرو‌های مسلح یمن قرار می‌گیرند. سریع از تمامی کارکنان و کارگران بنادر عربستان و همچنین ساکنان مناطق اطراف آنها خواست فوراً این مناطق را تخلیه کنند. او همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواسته است کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

این هشدار پس از آن صادر شد که ائتلاف سعودی دیروز مدعی شد توانمندی‌های عملیاتی در بندر الحدیده را هدف قرار داده و چندین هدف را در استان‌های صعده و عمران یمن منهدم کرده است. این اقدام سعودی‌ها تنش‌ها بین دو کشور را بیش از پیش افزایش داده و یمن را به تقابل گسترده‌تری واداشته است.

چندین حمله موشکی انصارالله به فرودگاه‌های عربستان در ماه گذشته، موجب توقف هزاران پرواز در این کشور شد و حتی برخی شرکت‌های هواپیمایی، پرواز‌های خود را تا پایان دسامبر به حالت تعلیق درآوردند؛ اتفاقی که بنا بر گزارش‌ها، میلیارد‌ها دلار خسارت مالی به عربستان وارد کرده است. از این‌رو، اگر تجربه توقف پرواز‌ها در بنادر عربستان نیز تکرار شود، بدون تردید آسیب‌های جدی به ریاض وارد خواهد شد، چرا که بخش قابل‌توجهی از نفت عربستان اکنون از طریق بنادر دریای سرخ صادر می‌شود و در صورت هدف قرار گرفتن این بنادر با موشک‌های یمنی، روند بارگیری و صادرات نفت مختل خواهد شد و یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد عربستان با مشکل جدی مواجه می‌شود.