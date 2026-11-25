جوان آنلاین: یک روز چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم دانش‌آموزی که طلایی‌ترین سال‌های عمرش را در مدرسه درس خوانده، کلی صفحه از کتاب‌هایش را ورق زده، امتحان داده و نمره گرفته، هنوز نمی‌داند بسیاری از آنچه آموخته، کجای زندگی واقعی‌اش به کار می‌آید! سال‌هاست کتاب‌های درسی به اصلی‌ترین نقشه راه آموزش در مدارس تبدیل شده‌اند. این‌طور است که معلم درس می‌دهد، دانش‌آموز هم می‌خواند و مدرسه تلاش می‌کند تا پیش از پایان سال تحصیلی، همه صفحات کتاب را به آخر برساند! در این میان، گاهی آن‌قدر درگیر تمام کردن کتاب‌ها می‌شویم که فراموش می‌کنیم قرار نیست همه یادگیری دانش‌آموزان در این چند جلد خلاصه شود. یادگیری که نباید به حفظ کردن مطالب و پاسخ دادن به سؤالات کتاب محدود بماند. دانش‌آموزان و نسل امروز نیاز دارند که تجربه کنند، مهارت بیاموزند و چیز‌هایی را یاد بگیرند که معنا و مفهومش را در زندگی پیدا کنند. حالا آموزش و پرورش از تغییر این نگاه و حرکت به سمت الگویی تازه در برنامه‌های درسی خبر می‌دهد. الگویی که قرار است به مدارس فرصت بیشتری برای طراحی مسیر یادگیری بدهد و کتاب درسی را از جایگاه تنها ابزار آموزش خارج کند. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، در تشریح این رویکرد از اجرای زیست‌بوم تحولی برنامه‌های درسی، ورود تولیدات جدید به دوره اول ابتدایی و برنامه‌ریزی برای گسترش آن به سایر مقاطع تحصیلی خبر داده، تغییری که قرار است مدرسه را از یک مجری صرف محتوای کتاب‌ها به محیطی فعال‌تر برای تجربه و یادگیری تبدیل کند.

از کتاب‌های ۵ ساله تا تحول در برنامه درسی

کتاب‌های درسی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای نظام آموزشی، همواره با این مطالبه روبه‌رو هستند که محتوای آنها با تحولات جامعه و نیاز‌های نسل جدید تناسب بیشتری داشته‌باشد. تغییراتی که قرار است تنها به اصلاح چند عنوان و جابه‌جایی چند مطلب محدود نماند و محتوای آموزشی را با واقعیت‌های زندگی دانش‌آموزان پیوند بزند.

محمود امانی طهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره حجم محتوا‌های کتاب درسی و ضرورت متناسب‌سازی آنها با نیاز‌های دانش‌آموزان، به استاندارد‌های بازنگری و تألیف کتاب‌ها اشاره کرد و گفت: «استاندارد کتاب‌های درسی این است که در شرایط عادی و در صورتی که اتفاق خاصی درباره یک کتاب رخ ندهد، هر پنج سال یک‌بار تغییرات نسبی و هر ۱۰ سال تجدید تالیف شود.»

با این حال، به‌روزرسانی کتاب‌ها تنها بخشی از مسیر تحول آموزشی است. از نگاه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت آموزش موضوعی نیست که با یک‌بار اصلاح برنامه‌ها به پایان برسد، بلکه فرآیندی پیوسته است که حتی نظام‌های آموزشی پیشرفته نیز همواره درگیر آن هستند.

او با اشاره به ظرفیت سند تحول بنیادین برای ترسیم چارچوب آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان کشور، تصریح کرد: «ارتقای کیفیت آموزش و پرورش فرآیندی مستمر است. اساساً بهبود وضعیت آموزش و پرورش در تمام کشور‌های دنیا، چه کشور‌هایی که از ما جلوتر هستند و چه کشور‌هایی که در این زمینه عقب‌ترند، یک فرآیند مستمر محسوب می‌شود و هیچ کشوری به نقطه‌ای نمی‌رسد که اعلام کند دیگر نیازی به بهبود و تحول ندارد.»

فراتر از اجرای کتاب درسی

در همین مسیر، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طرحی را با عنوان زیست‌بوم تحولی برنامه‌های درسی آغاز کرده است. طرحی که بنا بر توضیحات امانی طهرانی، قرار است رابطه مدرسه با برنامه درسی را از چارچوب متعارف و کتاب‌محور خارج کند و فرصت بیشتری برای طراحی فرآیند یادگیری در اختیار مدارس قرار دهد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اقدام بنیادی را با عنوان زیست‌بوم تحولی برنامه‌های درسی آغاز کرده‌است. برنامه‌های مربوط به رشد دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی، بر اساس طرح‌واره برنامه‌های درسی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و اکنون در حال پیگیری و اجراست.»

این تغییر رویکرد البته هنوز در همه دوره‌های تحصیلی به مرحله اجرا نرسیده‌است. به گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، آثار و تولیدات این تحول در حال حاضر به دوره اول ابتدایی رسیده و تعدادی از مدارس نیز به‌صورت محدود از آنها استفاده می‌کنند.

امانی طهرانی در توضیح تفاوت الگوی جدید با شیوه پیشین برنامه‌ریزی درسی می‌گوید: «تحول در زیست‌بوم برنامه درسی باعث شده دیگر صرفاً کتاب درسی را در اختیار مدرسه قرار نمی‌دهیم، بلکه یک برنامه درسی در سطح مدرسه و نسخه مدرسه‌ای برنامه درسی ملی ارائه می‌کنیم.»

در این الگو، اهدافی که دانش‌آموز باید در هر مرحله به آنها دست پیدا کند مشخص است، اما مسیر رسیدن به این اهداف قرار نیست صرفاً از محتوای صفحات کتاب عبور کند. مدرسه می‌تواند با توجه به شرایط، امکانات و ویژگی‌های دانش‌آموزان خود، موقعیت‌های یادگیری متنوعی طراحی کند و از ابزار‌های مختلف برای تحقق اهداف آموزشی بهره بگیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در همین زمینه اظهار کرد: «اهدافی که دانش‌آموزان باید به آنها دست پیدا کنند مشخص شده و مدرسه نیز آزادی عمل دارد تا متناسب با این اهداف، موقعیت‌های یادگیری را طراحی کند. کتاب‌های درسی در حکم پیشنهاد‌هایی برای شکل‌گیری موقعیت‌های یادگیری هستند و تنها ابزار یادگیری دانش‌آموزان محسوب نمی‌شوند.»

تقویم آموزشی با امضای مدرسه

یکی دیگر از بخش‌های این الگوی تازه، واگذاری نقش فعال‌تر به مدیران و معلمان در برنامه‌ریزی آموزشی است. در این مدل، مدارس می‌توانند برای طول سال تحصیلی خود تقویمی متناسب با اهداف برنامه درسی طراحی کنند و رویداد‌ها و فعالیت‌های آموزشی را در قالب چارچوب‌های پودمانی پیش ببرند.

امانی طهرانی با اشاره به نمونه‌های تدوین‌شده از این تقویم‌ها توضیح داد: «مدارس در مدل جدید برای خود یک تقویم آموزشی سالانه طراحی می‌کنند که حاوی رویداد‌های مختلف و چارچوب‌های پودمانی است و نمونه‌هایی از این تقویم‌ها تاکنون تدوین شده‌است.»

او همچنین از شکل‌گیری ظرفیت‌های تازه در میان مدیران و معلمان برای طراحی برنامه‌های آموزشی سخن گفت و معتقد است این ظرفیت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مدارس در فرآیند یادگیری را فراهم کند.

نوبت به متوسطه‌ها می‌رسد

البته اجرای این برنامه به دوره ابتدایی محدود نخواهد ماند. بر اساس توضیحات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، طراحی برنامه‌های دوره اول متوسطه در جریان است و برنامه‌های دوره دوم متوسطه نیز به موازات آن دنبال می‌شود.

امانی طهرانی در ترسیم چشم‌انداز پیش‌رو گفت: «در حال حاضر، روی برنامه‌های دوره اول متوسطه و طراحی برنامه‌های دوره دوم متوسطه کار می‌شود و این برنامه‌ها به موازات یکدیگر در دست طراحی هستند. در چند سال آینده، برنامه‌های جدید درسی برای دوره‌های مختلف تحصیلی عرضه می‌شود و کشور شاهد برنامه‌های درسی روزآمد و مفید خواهد بود.»

حواسمان به آزمون و خطای پرهزینه هم باشد

در این میان اما، یک نگرانی مهم هم وجود دارد که نباید از آن ساده گذشت. اینکه مبادا دانش‌آموزان هزینه آزمون و خطا‌های نظام آموزشی را بپردازند! تغییر کتاب‌ها و برنامه‌های درسی به‌خودی‌خود اتفاق بدی نیست، اتفاقاً آموزش و پرورش برای به‌روز شدن به چنین تحولاتی نیاز دارد، اما قرار نیست هر بار یک مسیر تازه را امتحان کنیم و اگر نتیجه نداد، سراغ نسخه بعدی برویم. پای سال‌های عمر و فرصت یادگیری بچه‌ها در میان است. نمی‌شود مدارس را بدون آمادگی کافی، معلمان را بدون آموزش و امکانات لازم و دانش‌آموزان را بدون نقشه‌ای روشن وارد یک تجربه تازه کرد. تحول آموزشی باید از دل نیاز‌های واقعی مدرسه بیرون بیاید، نه اینکه دانش‌آموزان در مسیر اجرای آن با سردرگمی و تصمیم‌های ناپخته روبه‌رو شوند. یادمان نرود آموزش و پرورش با زندگی یک نسل سروکار دارد و فرصت آزمون و خطای بی‌هزینه ندارد، چراکه بهای هر اشتباه را دانش‌آموزانی می‌پردازند که فرصت تکرار سال‌های از دست‌رفته را ندارند.