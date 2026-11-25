جوان آنلاین: عصر تصمیم‌گیری‌های پشت در‌های بسته و اتکا به روش‌های فرسوده در مدیریت کلانشهر‌های ایران به پایان رسیده‌است. امروز اکثر کلانشهر‌های ایران با انباشتی از چالش‌های مزمن کالبدی، زیست‌محیطی، ناترازی انرژی و فرونشست زمین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وضعیتی که هرگونه پافشاری بر شیوه‌های بوروکراتیک و سنتی را محکوم به شکست می‌سازد. در این سیستم پیچیده، آینده زیست شهری بی‌هیچ تردیدی در پیوند با علم، فناوری‌های پیشرفته و اکوسیستم دانش‌بنیان رقم می‌خورد. مدیران شهری باید بپذیرند که بقا و کارآمدی در گرو بهره‌گیری از راهکار‌های نوین است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان داخلی با خلق ابزار‌ها و سامانه‌های پیشرفته، از مسکن‌های سبز و آسفالت‌های خورشیدی گرفته تا ربات‌های لایروب و پهپاد‌های امداد و نجات، بستری مطمئن برای عبور از بحران‌ها فراهم کرده‌اند، دستاورد‌هایی که از این پس عیار واقعی شایستگی مدیران شهری را تعیین خواهند کرد.

پایه و اساس این تحول بنیادین از الگوی زیست و معماری پایدار آغاز می‌شود. دیگر نمی‌توان مسکن و بافت شهری را بدون توجه به مفاهیم نوین بهره‌وری بنا کرد. حرکت به سمت طراحی و ساخت مسکن‌های سبز، سازگار با اقلیم و مقاوم، ضرورتی گریزناپذیر است که در آن، سازه‌ها خود به عنوان واحد‌های هوشمند مدیریت انرژی ایفای نقش می‌کنند. همگام با این الگو، گذار از انرژی‌های آلاینده به سمت مهار پاک‌ترین منبع در دسترس یعنی نور خورشید مطرح است. رویکردی که در قامت تحولاتی اساسی همچون تولید آسفالت‌های خورشیدی در داخل کشور تجلی یافته‌است.

دکتر امین عسگریان، کارشناس حوزه شهری، در این خصوص می‌گوید: «تولید آسفالت‌های خورشیدی در داخل کشور نمونه‌ای از دستاورد‌های راهگشاست که جاده‌ها و معابر را بدون اشغال فضای اضافی، به مولد‌های کارآمد برق بدل می‌سازد و ضمن تأمین روشنایی، بار سنگین ناترازی برق ادارات و صنایع را کاهش می‌دهد.»

فناوری‌های نوین زیرزمینی و مدیریت آب‌

دگرگونی در زیر پوست شهر نیز به همان اندازه نیازمند فناوری است. شبکه‌های سنتی دفع آب‌های سطحی و کانال‌های فرسوده فاضلاب دیگر با نیروی انسانی قابل هدایت نیستند. امروز سامانه‌های رباتیک بومی با ورود به عمق سازه‌های تاریک و سمی زیرزمینی، بدون به خطر انداختن جان کارگران، جداره‌ها را پایش کرده و انسداد‌ها را عارضه‌یابی می‌کنند. هم‌راستا با این اقدامات، مدیریت بهینه قطره‌قطره منابع آبی از طریق حسگر‌های هوشمند پایش خاک و تحلیل‌های ماهواره‌ای پیاده‌سازی شده‌است تا از اتلاف آب در این اقلیم خشک جلوگیری گردد.

عسگریان در رابطه با ارتقای این زیرساخت‌ها معتقد است که استفاده از سامانه‌های رباتیک و حسگر‌های هوشمند پایش خاک نه‌تنها از خطرات جانی برای کارگران جلوگیری می‌کند، بلکه ضریب بهره‌وری منابع حیاتی آب را در کلانشهر‌ها به شکل چشمگیری ارتقا می‌دهد.

هوشمندسازی بحران و مدیریت روزمره‌

تجلی حیاتی و عیار واقعی حضور سیستم‌های دانش‌بنیان، در دقایق طلایی حوادث و بحران‌های شهری نمایان می‌شود. پایتخت یک کشور حادثه‌خیز نمی‌تواند هنگام وقوع آتش‌سوزی‌های مهیب و زلزله تنها به تجهیزات سنتی متکی باشد. ورود سامانه‌های پرنده و پهپاد‌های امداد و نجات مجهز به دوربین‌های حرارتی، و همچنین سگ‌های رباتیک هوشمند مجهز به اسکنر‌های زیرسطحی، انقلابی در امدادرسانی ایجاد کرده‌اند. این مجموعه با استقرار مخازن هوشمند زباله و ردیاب‌های ماهواره‌ای ناوگان شهری تکمیل می‌شود.

عسگریان، در همین راستا تأکید می‌کند: «ورود پهپاد‌های امدادی و سگ‌های رباتیک به صحنه‌های حادثه، خط بطلانی بر ناکارآمدی‌های گذشته کشیده و امنیت جانی امدادگران و شهروندان را در بحران‌های پیچیده تضمین می‌کند.»

این کارشناس حوزه شهری ادامه می‌دهد: «فراتر از تجهیزات فیزیکی، شریان‌های متحرک کلانشهر‌ها نیز نیازمند جراحی با تیغ الگوریتم‌های هوشمند هستند. ترافیک سنگین، احتراق ناقص خودرو‌ها و اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت شهروندان در پشت چراغ‌های قرمز سنتی، از معضلات فلج‌کننده‌ای است که تنها با سامانه‌های هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی عمیق قابل‌حل است. پایش لحظه‌ای حجم تردد‌ها توسط دوربین‌های پلاک‌خوان پیشرفته و تنظیم پویای زمان‌بندی تقاطع‌ها بر اساس بار واقعی ترافیک، می‌تواند سرعت جابه‌جایی را تا حد زیادی بهبود بخشد.»

او در تحلیل این حوزه خاطرنشان می‌کند: «پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک مبتنی بر یادگیری ماشین نه‌تنها اتلاف سوخت و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه ریتم تنفس اقتصادی شهر را منظم‌تر ساخته و آرامش روانی را به خیابان‌ها بازمی‌گرداند.»

دوقلو‌های دیجیتال و حکمرانی داده‌ها‌

نهایت تکامل یک شهر هوشمند در گروی استقرار مفهومی به نام «دوقلوی دیجیتال» است. جایی که تمامی لایه‌های کالبدی، زیرساختی، جمعیتی و تأسیساتی شهر در بستر فضای ابری و مدل‌سازی سه‌بعدی شبیه‌سازی می‌شوند. مدیران شهری پیش از اجرای هر پروژه‌ای می‌توانند اثرات زیست‌محیطی، ترافیکی و اقتصادی آن را در این آزمایشگاه مجازی بسنجند. این رویکرد داده‌محور، خطا‌ها را به صفر رسانده و از هدررفت منابع کلان ملی جلوگیری می‌کند.

در همین راستا، عسگریان تصریح می‌کند: «حرکت به سوی دوقلو‌های دیجیتال به مدیریت شهری اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع هر بحران کالبدی یا جمعیتی، سناریو‌های مختلف واکنش سریع را تمرین کرده و تصمیم‌گیری‌ها را از دایره حدس و گمان خارج سازد.»

واقعیت این است که ابزارها، سامانه‌ها و خلاقیت‌های فناورانه به دست نخبگان همین سرزمین خلق شده و آماده به کار هستند. تهران و سایر کلانشهر‌های ایران چاره‌ای جز پیوند با این شبکه منسجم دانش و صنعت بومی ندارند و شایستگی هر مدیر شهری از این پس با میزان بهره‌گیری او از این ابزار‌های پیشرفته سنجیده خواهد شد.

افق نوین مدیریت شهری‌

به عقیده اکثر کارشناسان حوزه شهری، عبور از بحران‌های انباشته‌شده در کلانشهر‌های ایران به یک ضرورت حیاتی و تاریخی تبدیل شده‌است. سال‌ها تجربه تلخ مواجهه با مدیریت‌های سلیقه‌ای و ابزار‌های فرسوده ثابت کرده‌است که شهر‌ها با بخشنامه‌های کاغذی و روش‌های سنت‌گرایانه اداره نمی‌شوند. امروز مدل‌های حکمرانی شهری تغییر کرده و پایداری، هوش مصنوعی، فناوری‌های دانش‌بنیان و اقتصاد سبز به ارکان اصلی اداره شهر‌ها تبدیل شده‌اند.

خوشبختانه، سرمایه انسانی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی توانسته‌اند با طراحی تجهیزات پیشرفته، از آسفالت‌های خورشیدی و ربات‌های لایروب گرفته تا پهپاد‌های امدادی و دوقلو‌های دیجیتال، تمامی ابزار‌های لازم برای این جراحی بزرگ را فراهم کنند. آنچه اکنون مفقود حلقه اتصال این زنجیره ارزش است، اراده و شجاعت مدیران اجرایی برای رها کردن روش‌های کهنه و در آغوش کشیدن این نوآوری‌هاست.

از این پس، عیار کارآمدی، مشروعیت و شایستگی هیچ مدیر و تصدی‌گری با افتتاح پروژه‌های زودگذر و کلنگ‌زنی‌های سنتی سنجیده نخواهد شد، بلکه محک اصلی، میزان بهره‌گیری از فناوری‌های بومی برای ارتقای تاب‌آوری شهر، صیانت از جان شهروندان و ساخت آینده‌ای زیست‌پذیر، ایمن و انسان‌محور در کلانشهر‌های کشور خواهد بود.