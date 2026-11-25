جوان آنلاین: در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از اعزام نیرو‌های نظامی سودانی به عربستان سعودی و یمن منتشر شده است که نشان‌دهنده بازگشت خارطوم به معادلات نظامی منطقه‌ای در بحبوحه جنگ داخلی این کشور است.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش‌ها، ارتش سودان بیش از هفت هزار نظامی، از جمله حدود دو هزار نفر از نیرو‌های شبه‌نظامی «سپر سودان» به فرماندهی ابوعاقله کیکل، را در چند مرحله به عربستان و یمن اعزام کرده است. این نیرو‌ها که به عنوان شبه‌نظامیان متحد دولت رسمی سودان شناخته می‌شوند، بخشی از توافقی گسترده‌تر با ائتلاف تحت رهبری ریاض هستند که هدف از آن، اعزام مجموعاً ده هزار جنگجو به یمن طی هجده ماه عنوان شده است.

ابوعاقله کیکل، فرمانده نیرو‌های موسوم به سپر سودان

این اقدام، یادآور حضور گسترده نیرو‌های پشتیبانی سریع در سال‌های گذشته در یمن است. در آن دوران نیز تخمین زده می‌شد بین هشت تا چهارده هزار شبه‌نظامی سودانی در کنار ائتلاف عربستان می‌جنگیدند. این مسئله که در نهایت به تقویت این نیرو‌ها منجر شد و در شعله ور شدن جنگ داخلی سودان در سال ۲۰۲۳ تأثیرگذار بود. از این رو می‌توان گفت حضور نیرو‌های نظامی و شبه نظامی پتانسیل تبدیل شدن به بحران در درون جبهه دولت را دارد. همچنین این اقدام در بحبوحه نبرد‌های میان ارتش و پشتیبانی سریع بر سر منطقه کردفان و دخالت روزافزون قدرت‌های خارجی به نفع نیرو‌های پشتیبانی سریع سؤالات زیادی را به اذهان متبادر می‌کند.

از این رو در این یادداشت تحلیلی تلاش خواهد شد ابعاد مختلف این حضور نظامی، دلالت‌های سیاسی آن برای بازیگران درگیر، و همچنین پیامد‌های آن بر آینده سودان و معادلات امنیتی منطقه بررسی شود.

تاریخچه حضور نیرو‌های سودانی در جنگ یمن

حضور نظامی سودان در یمن و عربستان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. سودان در مارس ۲۰۱۵، همزمان با آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان، مشارکت خود را در این ائتلاف اعلام کرد. در مراحل اولیه جنگ یمن، نیرو‌های سودانی – شامل ارتش و گروه‌های شبه‌نظامی – به‌طور گسترده در خاک یمن و عربستان مستقر شدند و به عنوان یکی از بزرگترین مشارکت‌کنندگان در این ائتلاف شناخته شدند.

در میان این نیروها، «نیرو‌های پشتیبانی سریع» (RSF) نقشی محوری در جنگ یمن ایفا کردند و یکی از بزرگ‌ترین برندگان سیاسی این جنگ بودند. این گروه تعداد زیادی از نیرو‌های خود را به یمن اعزام کرد که بیشتر در جنوب یمن و زیر نظر نیرو‌های تحت امر امارات به فعالیت پرداختند. نکته مهم در حضور نیرو‌های پشتیبانی سریع در آن دوران این بود که این گروه توانست شبکه‌ای از روابط فراملی را به صورت مستقل از دولت ایجاد کند. همچنین دستمزد و مزایای مالی این نیرو‌ها نه از طریق دولت سودان، بلکه مستقیماً از سوی حامیان خارجی (عمدتاً عربستان و امارات) تأمین می‌شد. این روابط فرا دولتی و جریان مالی مستقیم، در تقویت استقلال مالی و نظامی پشتیبانی سریع از دولت مرکزی سودان، تبدیل آن به یک امپراتوری نظامی – اقتصادی و در شعله ور شدن جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ تأثیر بسزایی داشت.

با گذشت زمان و به‌ویژه پس از تحولات سیاسی سودان در سال ۲۰۱۹، شمار نیرو‌های سودانی در یمن به شدت کاهش یافت و دولت انتقالی سودان از بازگرداندن آن­ها خبر داد. با این حال، این حضور هرگز به‌طور کامل قطع نشد و به شکلی محدود، اما مستمر – گاه در قالب نیرو‌های متحد ارتش و گاه در چارچوب توافقات جدید با ریاض – ادامه یافت. این امر تا حدی زیادی ناشی از منافع مالی و سیاسی آن برای ارتش بود. این در حالی است که در میان نیرو‌های پشتیبانی سریع شاهد کاهش بیشتر این نیرو‌ها در یمن در مقایسه با ارتش بود. یکی از پیامد‌های انسانی این حضور طولانی، مسئله اسرای سودانی در یمن است. در طول سال‌ها درگیری، نیرو‌های انصارالله (دولت قانونی یمن در صنعا) شمار قابل‌توجهی از نظامیان سودانی را به اسارت گرفتند. موضوع آزادی این اسرا بار‌ها در مذاکرات تبادل اسرا مطرح شده و به یکی از محور‌های تنش میان طرف‌ها تبدیل شده است.

دلایل افزایش مجدد حضور نظامیان سودانی به جنگ یمن

با وجود درگیری دولت سودان با نیرو‌های پشتیبانی سریع در منطقه کردفان و احتمال تجزیه سودان به دو بخش شرقی و غربی، ارتش این کشور تصمیم به افزایش ارسال نیرو‌ها به عربستان سعودی و یمن گرفته است. این تصمیم تا حد زیادی ریشه در مسائلی همچون بحران منابع در دولت سودان، مشروعیت بین‌المللی شکننده خارطوم، فشار غرب و نیاز عربستان سعودی دارد.

بحران منابع در دولت سودان: بیش از چهار سال جنگ داخلی و خرابی‌های گسترده در زیرساخت‌های حیاتی صنعتی و کشاورزی، هزینه‌های سرسام آور جنگ در سایه نبود حمایت بین‌المللی مؤثر و چندپارگی کشور سبب شده است که دولت قانونی سودان از مضیقه مالی گسترده‌ای رنج ببرد. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۳۳۴.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم در جهان است. ذخایر ارزی به شدت تحت فشار است و کفایت واردات به کمتر از یک ماه رسیده است. جنگ همچنین بیش از ۷۰ درصد از درآمد‌های رسمی طلا را از بین برده و کسری حساب جاری را به حدود ۱۰.۲ درصد تولید ناخالص رسانده است. در چنین وضعیتی جنگ یمن منبعی ارزشمند از ارز خارجی و مشوقی مهم برای نظامیان و شبه نظامیان طرفدار حکومت خواهد بود.

مشروعیت بین المللی شکننده و فشار غرب: با سقوط دولت البشیر در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده آمریکا همواره ارتش و ساختار امنیتی و سیاسی سودان را عنصری نامطلوب در هرگونه گذار طبقه بندی کرده است و فشار‌های متعددی را نسبت به ارتش برای «پاکسازی» حاکمیت از این عناصر وارد کرده است. این فشار‌ها پس از شروع جنگ داخلی سودان شکل مشروعیت زدایی از کل حاکمیت سودان را گرفته است به گونه‌ای که غرب به طور کلی دولت سودان را طرفی هم سنگ با دیگر گروه‌ها در یک جنگ داخلی و نه دولتی مشروع در مقابل شورشیان تعریف کرده است.

پس از عملیات طوفان‌الاقصی و گسترش دشمنی بین‌المللی با اسلام سیاسی به ویژه اخوان المسلمین، فشار‌ها بر دولت سودان نیز افزایش یافته و فرایند مشروعیت زدایی از آن به ویژه به بهانه‌هایی همچون تروریسم، استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان و جنایات جنگی افزایش یافته است. از این رو دولت سودان تلاش دارد با ادغام گروه‌های شبه نظامی حامی دولت در ساختار ارتش، مشروعیت خود را ترمیم کند. ورود نظامیان سودانی در قالب ارتش و از طریق ارتش سبب خواهد شد که ارتش سودان منابع مالی لازم را برای ادغام این نیرو‌ها را به دست آورده و با استفاده از حضور در یمن از شدت فشار‌های غربی آمریکایی کم کند. این مسئله همچنین به متحدان بالقوه سودان یعنی عربستان سعودی و ترکیه این مجال را خواهد داد تا با لابی‌گری در واشنگتن موقعیت شورای انتقالی حاکمیتی و شخص برهان را بهتر کنند و کمک‌های بیشتری به این کشور ارسال کنند.

نیاز عربستان سعودی: در پی شکست مزدوران عربستان سعودی در یمن و افزایش حملات دولت صنعا به خاک عربستان سعودی، این کشور تلاش‌های زیادی را برای جلب نظامیان خارجی به منظور دفاع از خود و حتی ورود به یمن انجام داده است. به جز سودان، برآورد‌ها حاکی از آن است که در حدود ۱۵۰۰ نظامی مصری با ادوات و تجهیزات از جمله جنگنده‌های رافال در خاک سعودی مستقر هستند که وظایفی همچون پدافند هوایی را برعهده دارند.

علاوه بر این حدود ۸ هزار نظامی پاکستانی نیز به این کشور اعزام شده‌اند. با این وجود، کشور‌های کمی حاضر به ارسال نیرو‌های رزمنده به خاک عربستان سعودی و یا یمن برای جنگ با انصارالله و ارتش یمن هستند. از این رو شبه‌نظامیان سودانی گزینه‌ای ارزان و در دسترس را برای ریاض فراهم می­‌کند. از این رو به نظر می‌رسد این اعزام‌ها با درخواست مستقیم عربستان سعودی صورت گرفته باشد.

دلالت‌های افزایش حضور نظامی سودان در جنگ یمن

به نظر می‌رسد ارتش سودان با ارسال هزاران نیروی شبه نظامی به سمت جنگ یمن به دنبال ارسال این پیام به واشنگتن با مضمون آمادگی برای نقش‌آفرینی در منطقه در چهارچوب طرح‌های آمریکا است. این اعزام‌ها همچنین دلالت بر آمادگی سودان برای قبول واشنگتن به عنوان داور نهایی در بحران سودان دارد. خارطوم همچنین با اعزام این افراد در جنگی نفس‌گیر و پر تلفات عملا تعداد زیادی از عناصر نامطلوب از نظر واشنگتن را قربانی خواهد کرد. از آن جا که ارسال این نیرو‌ها از طریق ارتش و پس از جذب این نیرو‌ها در ساختار آن صورت می‌گیرد، می‌توان گفت این ارسال دلالت بر عزم خارطوم به منحل کردن تعداد زیادی از گروه‌های شبه نظامی دارد.

این امر در صورت تحقق و در سایه ضعف ذاتی ارتش سودان ممکن است منجر به وخامت اوضاع میدانی به ضرر ارتش سودان شود. از جانب دیگر در صورت عدم انجام فرایند ادغام، این خطر وجود دارد که رهبران نیرو‌های اعزامی به عربستان سعودی و یمن تجربه گروه پشتیبانی سریع را تکرار کرده و کانون قدرت جدیدی تشکیل دهند.

نویسنده: احمد بروایه، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا