در جریان تاریخ، ملت‌ها با تغییرات محیطی و تحولات سیاسی سازگار می‌شوند، اما تنها زمانی با چالشی بنیادین روبه‌رو می‌گردند که در میانه مسیر، توان تداوم جریان زندگی خود را از دست بدهند. امروز وقتی از مسئله جمعیت سخن می‌گوییم، هدف ما فراتر از مدیریتِ آمارهاست؛ ما در پی ایجادِ بستری هستیم که در آن، آرزوی هر ایرانی برای تشکیلِ خانواده و فرزندآوری، نه یک چالشِ دشوار، بلکه یک تجربه شیرین و امن باشد. این مسئله، در واقع پیوندِ میانِ امیدِ فردی و اقتدارِ جمعی است. در این باره چند نکته را یادآور می‌گردم.

۱) جمعیت؛ پویایی ملت و میراث رهبری

قدرت یک ملت در پویایی و شکوفایی نسل‌های آن نهفته است. امروز بر اساس نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، افزایش جمعیت با حفظ کیفیت، یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت و اقتدار ایران است. این مسیر، در واقع تداوم همان نگاه عمیق و آینده‌پژوهانه امام مجاهد شهید است که همواره بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های انسانی برای خلق فرصت‌های علمی و اقتصادی تأکید داشتند. ما به دنبال جمعیتی هستیم که بتواند با توانمندی خود، از فرصت‌ها بهره بگیرد و در برابرِ چالش‌های جهانی، ایستادگی کند.

۲) حمایت از انتخاب؛ از فرد به سوی خانواده

باید درک کنیم که تصمیم برای تشکیل خانواده و فرزندآوری، یک تصمیم شخصی، عمیق و بسیار ارزشمند است. نقش ما و دولت، نه تحکم بر انتخاب مردم، بلکه فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که این انتخاب را برای جوانان تسهیل کند. وقتی از محوریت خانواده سخن می‌گوییم، یعنی می‌خواهیم از خانواده به عنوان واحد اصلی حیات اجتماعی حمایت کنیم. از تأمین مسکن و خدمات سلامت گرفته تا ایجاد امنیت اقتصادی، تمام اینها باید در خدمت توانمندسازی خانواده‌ها باشد تا خانواده بتواند با آرامش خاطر، نقش خود را در جامعه ایفا کند.

۳) ایجاد انگیزه؛ از مسئولیت‌پذیری تا عزت ملی

بسیاری از جوانان، با وجود میل به تشکیل زندگی، در برابر دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی امروز، دچارِ تردید می‌شوند. رسالت ما این است که با تبیین صحیح جایگاه خانواده و معرفی نمونه‌های موفق، این تردید را به انگیزه تبدیل کنیم. ما باید فضایی را بسازیم که در آن، فرزندآوری نه یک بار سنگین، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده و مایه افتخار فرد و ملت تلقی شود. اینجاست که پیوند میان امید‌های شخصی جوانان و آرمان‌های ملی، معنا پیدا می‌کند.

۴) راهکار‌های اجرایی برای تسهیلِ زندگی

برای اینکه بتوانیم این مسیر را هموار سازیم، باید بر چهار محور عملیاتی تمرکز کنیم:

- فراهم کردن امکان‌های تسهیل ازدواج در سنین جوانی از طریق حمایت‌های واقعی و ملموس

- تقویت نظام‌های سلامت خانواده برای کاهش فشار‌های اقتصادی و زیستی در دوران فرزندآوری

- ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی که به جای فشار، به دنبال ترویج ارزش‌های خانواده‌محور و حمایت از حق انتخاب مردم باشد.

- تدوین سیاست‌هایی که در آنها، خانواده به عنوان مرکز اصلی برنامه‌ریزی‌های دولتی و اجتماعی دیده شود.

سخن آخر این‌که؛ هدف ایجاد بستری است که در آن، هر ایرانی بتواند با اعتمادبه‌نفس و در محیطی حمایت‌گر، تصمیمات مربوط به زندگی خود را اتخاذ کند. اگر بتوانیم میانِ نیاز‌های طبیعی انسان و حمایت‌های ساختاری دولت پیوند برقرار کنیم، نه‌تنها از گردنه خطیر جمعیتی عبور خواهیم کرد، بلکه با امتداد نسلی قدرتمند، راه را برای رسیدن به شکوه تمدن نوین اسلامی هموار خواهیم ساخت.

* پزشک و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده