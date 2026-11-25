«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه گفت روابط اقتصادی و تجاری این کشور در منطقه قفقاز جنوبی با ارمنستان، در حال گسترش است.

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، علی‌اف در دیدار با وزیر امور خارجه لیتوانی گفت: «در پی عادی‌سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در حال گسترش است. افزون بر این، امکان ترانزیت محموله‌ها از کشور‌های ثالث به ارمنستان و از ارمنستان به کشور‌های ثالث از طریق خاک جمهوری آذربایجان فراهم شده است.»

به گزارش ایسنا، وی برآورد کرد که از زمان لغو ممنوعیت ترانزیت محموله‌ها به ارمنستان از سوی جمهوری آذربایجان در اواخر اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰ هزار تن کالا از طریق خاک این کشور به ارمنستان منتقل شده است.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان افزود که کشورش به تلاش‌های خود برای تقویت صلح در منطقه ادامه خواهد داد.

«نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف، هشتم اوت ۲۰۲۵ پس از دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن بیانیه‌ای امضا کردند و متعهد شدند روابط دیپلماتیک برقرار کنند.