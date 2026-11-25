جوان آنلاین: به نقل از رویترز، چزاری تومچیک، معاون وزیر دفاع لهستان روز چهارشنبه اعلام کرد ورشو قصد دارد منطقه پرواز ممنوع محدودی در امتداد مرز شرقی خود ایجاد کند که در فاصله چندین کیلومتری از مرز قرار خواهد داشت و پشتیبانی بیشتری از عملیات نظامی فراهم می‌کند.

وی گفت این منطقه در فاصله‌ای از مرز، از چند ده کیلومتر یا کمتر ایجاد خواهد شد و هدف آن تقویت حمایت از نیرو‌های نظامی است.

این پیشنهاد در پی نگرانی‌ها از گسترش جنگ اوکراین به قلمرو ناتو مطرح شده است. به ادعای دادستان‌ها، جمعه گذشته سه موشک روسی از نوع خ-۱۰۱ در خاک لهستان فرود آمدند.

تومچیک اعلام کرد دولت لهستان می‌خواهد مقررات جدید هرچه سریع‌تر اجرایی شود و احتمالاً این اقدام تا پایان دسامبر یا اوایل ژانویه انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت ورشو از متحدان خود و همه اعضای ناتو خواهد خواست چنین سازوکاری را در امتداد جناح شرقی این ائتلاف برقرار کنند و افزود لهستان در این زمینه پیشگام بوده و کشور‌های حوزه بالتیک نیز از آن پیروی کرده‌اند.

لهستان در حال حاضر پرواز‌ها در نزدیکی مرز‌های خود را در ساعات روز تا ارتفاع حدود ۳ کیلومتری محدود کرده و از غروب تا طلوع آفتاب نیز پرواز‌ها ممنوع است؛ البته استثنا‌هایی از جمله پرواز‌های ضروری پزشکی در نظر گرفته شده است.