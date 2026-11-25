جوان آنلاین: مردی که به بهانه جابه‌جایی وسایل منزل با زن ۳۵ ساله‌ای در شهرری آشنا شده و با او رابطه دوستانه برقرار کرده‌بود، وقتی متوجه شد طلا‌های زیادی دارد، نقشه سرقت از خانه‌اش را طراحی کرد، اما هنگام سرقت با مقاومت زن جوان روبه‌رو شد و او را به قتل رساند. متهم پس از جنایت به یکی از شهر‌های مرزی گریخت، اما سرانجام در مخفیگاهش در همدان دستگیر شد.

عصر روز پنج‌شنبه بیست‌ویکم آبان، به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران خبر رسید زن ۳۵ ساله‌ای به نام نسرین در خانه‌اش در شهرری به قتل رسیده‌است. تیم جنایی پس از حضور در محل، در طبقه سوم ساختمان با جسد خونین زن جوانی روبه‌رو شد که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده‌بود.

بررسی‌ها نشان داد مقتول مدتی قبل از همسرش جدا شده و به‌تنهایی زندگی می‌کرده‌است. او یک بوتیک لباس‌فروشی در جنوب تهران داشت و با اداره آن امرار معاش می‌کرد.

یکی از اعضای خانواده مقتول به مأموران گفت: «برای انجام کاری با نسرین تماس گرفتم، اما جواب نداد. نگران شدم و همراه یکی از اعضای خانواده به خانه‌اش رفتیم. وقتی با کلید یدک وارد شدیم، با جسد خونین او روبه‌رو شدیم.»

کارآگاهان در بررسی صحنه جنایت متوجه شدند طلا‌ها و دو گوشی تلفن همراه مقتول سرقت شده‌است. بازبینی دوربین‌های مداربسته نیز نشان داد مرد جوانی روز حادثه وارد ساختمان و ساعتی بعد سراسیمه از آنجا خارج شده‌است.

تحقیقات درباره رفت‌وآمد‌های مقتول نشان داد او از مدتی قبل با جوانی به نام شهباز که در زمینه جابه‌جایی وسایل منزل فعالیت داشت، رابطه دوستانه برقرار کرده‌بود. بررسی‌های فنی مشخص کرد مردی که تصویرش در دوربین‌ها ثبت شده، همان شهباز است.

با شناسایی متهم، دستور بازداشت او صادر شد، اما کارآگاهان دریافتند پس از جنایت به یکی از شهر‌های مرزی گریخته‌است. مأموران ابتدا رد او را در یکی از شهر‌های غربی زدند، اما متهم پیش از رسیدن پلیس فرار کرده بود. سرانجام مخفیگاه او در همدان شناسایی شد و کارآگاهان اداره دهم روز سه‌شنبه سوم آذر او را بازداشت کردند.

اعتراف به قتل برای سرقت طلا

شهباز پس از انتقال به تهران به قتل نسرین اعتراف کرد و گفت: «به بهانه جابه‌جایی وسایل منزل با او آشنا شدم و رابطه دوستانه‌ای داشتیم. وقتی فهمیدم طلا‌های زیادی دارد، تصمیم گرفتم آنها را سرقت کنم. روز حادثه به خانه‌اش رفتم و مشغول سرقت طلا‌ها بودم که متوجه شد و با هم درگیر شدیم. ابتدا او را خفه کردم و بعد برای اطمینان از مرگش با چاقو ضربه‌ای به گردنش زدم. سپس طلا‌ها و دو گوشی تلفن همراهش را برداشتم و فرار کردم. قصد داشتم از کشور خارج شوم، اما موفق نشدم و در نهایت در همدان دستگیر شدم.»

سرهنگ خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: تحقیقات درباره جزئیات پرونده و سرقت احتمالی سایر اموال مقتول ادامه دارد.