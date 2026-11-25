جوان آنلاین: خواننده جوانی چهار سال قبل در جریان درگیری با برادر عروس در یک جشن عروسی، او را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود، پس از چهار سال تحمل حبس و در آستانه اجرای حکم قصاص، با گذشت پدر و مادر مقتول از چوبه‌دار فاصله گرفت.

خردادماه سال ۱۴۰۱، مأموران پلیس یکی از شهر‌های استان فارس از درگیری خونین در یک تالار عروسی باخبر شدند و به محل رفتند. بررسی‌ها نشان داد یکی از میهمانان مراسم با خواننده درگیری پیدا کرده و با ضربه چاقو زخمی شده‌است. مرد جوان به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحت جان باخت. با مرگ او، پرونده وارد مرحله جنایی شد و کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد مقتول برادر عروس بوده و در جریان مراسم بر سر نحوه اجرای موسیقی با خواننده ۲۷ ساله درگیر شده‌است. شاهدان گفتند مقتول بار‌ها به خواننده اعتراض کرده و از کم بودن صدای موسیقی ایراد گرفته بود. این اختلاف در نهایت به مشاجره و درگیری فیزیکی کشید و وقتی مقتول خواننده را مقابل میهمانان هل داد، او در اوج عصبانیت چاقویی از روی میز برداشت و ضربه‌ای به سینه مرد جوان زد و از تالار فرار کرد. با شناسایی متهم، تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد تا اینکه سه ماه بعد، کارآگاهان موفق شدند وی را در شمال کشور بازداشت کنند.

اعتراف به قتل در یک لحظه عصبانیت

متهم که خواننده زیرزمینی بود، پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: «آن شب خواننده مراسم بودم و همه‌چیز خوب پیش می‌رفت، اما برادر عروس مدام به جایگاه من می‌آمد و می‌گفت صدای موسیقی کم است و به کارم ایراد می‌گرفت. من قصد قتل نداشتم، اما وقتی جلوی همه مرا هل داد، عصبانی شدم. نفهمیدم چطور چاقو دستم آمد و ضربه زدم. وقتی خون را روی زمین دیدم، ترسیدم و فرار کردم.» متهم پس از محاکمه به قصاص محکوم شد و در آستانه اجرای حکم قرار گرفت. پدر و مادر مقتول نیز بر اجرای حکم اصرار داشتند، اما اتفاقی در خانواده آنها مسیر پرونده را تغییر داد.

نذر برای بخشش قاتل

مدتی بعد، داماد خانواده مقتول بر سر موضوعی پیش‌پاافتاده و اختلاف بر سر جای پارک خودرو با پیرمردی درگیر شد و او را هل داد. پیرمرد بر اثر این حادثه جان باخت و داماد خانواده بازداشت و زندانی شد. در پی این اتفاق، اعضای خانواده نذر کردند اگر اولیای‌دم پیرمرد، دامادشان را ببخشند، آنها نیز از قصاص قاتل پسرشان بگذرند. سرانجام خانواده پیرمرد با دریافت دیه از قصاص گذشت کردند و داماد خانواده از مجازات مرگ نجات یافت. این گذشت باعث شد پدر و مادر داغدار نیز به نذر خود وفا کنند و خواننده جوان را ببخشند. به این ترتیب، متهم پس از چهار سال حبس از قصاص رهایی یافت.