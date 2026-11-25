جوان آنلاین: انتشار خبر‌های قتل دختران نوجوان به دست پدران و دیگر اعضای خانواده، بار دیگر مطالبه مجازات مرتکبان را به یکی از واکنش‌های اصلی افکار عمومی تبدیل کرده است. از قتل رومینا اشرفی در سال ۱۳۹۹ تا پرونده‌های اخیر سوگند صیادی، هلیا فتاحی و نسا علیزاده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا مجازات پس از وقوع جنایت می‌تواند به‌تنهایی مانع تکرار این حوادث شود، یا باید پیش از آن، به بررسی ساختار‌های خانوادگی، اجتماعی و حمایتی پرداخت که در شناسایی و مهار خشونت نقش دارند؟

در خردادماه ۱۳۹۹، قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش، جامعه را در شوک فرو برد. مخالفت خانوادگی با رابطه عاطفی این نوجوان، فرار او از خانه و بازگرداندنش به خانواده، زمینه‌ساز حادثه‌ای شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در آن زمان نیز بخش مهمی از واکنش‌ها بر ضرورت مجازات مرتکب متمرکز بود، مطالبه‌ای که در پرونده‌های مشابه، همچنان تکرار می‌شود. اکنون، همزمان با انتشار خبر‌هایی درباره مرگ دختران نوجوان در کرمانشاه، سنندج و خوی، بار دیگر همان پرسش در برابر افکار عمومی قرار گرفته‌است. سوگند صیادی، هلیا فتاحی و نسا علیزاده، نام‌هایی هستند که در روز‌های اخیر با گزارش‌هایی از خشونت خانوادگی و مرگ تلخ دختران نوجوان همراه شده‌اند.

در پرونده سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده پس از انتقال از مدرسه به خانه جان باخت، موضوع سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونت و اتهاماتی علیه پدرش مطرح شده است. جزئیات این پرونده همچنان نیازمند بررسی قضایی است. در سنندج نیز گزارش‌هایی درباره قتل هلیا فتاحی، دختر ۱۶ ساله، به دست پدر و مادرش منتشر شده‌است. همچنین نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، پس از مخالفت خانواده با ازدواج مورد علاقه‌اش جان خود را از دست داد. این پرونده‌ها، با وجود تفاوت در جزئیات، یک پرسش مشترک را پیش روی جامعه قرار می‌دهند: چه اتفاقی پیش از وقوع جنایت رخ داده‌است؟

آنچه دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ است

در بررسی حوادث جنایی، معمولاً لحظه وقوع جرم، نحوه ارتکاب آن و سرنوشت قضایی متهمان در مرکز توجه قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت ضروری است، اما برای پیشگیری از تکرار جنایت کافی نیست. آنچه در بسیاری از این پرونده‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مجموعه شرایطی است که پیش از وقوع حادثه در زندگی قربانی وجود داشته‌است، شرایطی که ممکن است شامل خشونت خانوادگی، تعارض‌های شدید، فشار‌های روانی، محدودیت‌های اجتماعی، فقدان حمایت مؤثر یا ناتوانی نوجوان در دسترسی به خدمات مشاوره‌ای باشد. توجه به این عوامل به معنای توجیه رفتار مجرمانه یا کاهش مسئولیت مرتکب نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، تعارض عاطفی یا مشکل تربیتی نمی‌تواند مجوز خشونت علیه کودک و نوجوان باشد. با این حال، اگر بررسی پرونده‌ها تنها به شناسایی مجرم و تعیین مجازات محدود شود، بخش مهمی از واقعیت اجتماعی همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند.

نخستین کانون حمایت یا نخستین محل خطر؟

خانواده در بسیاری از موارد نخستین و مهم‌ترین کانون حمایت از کودک و نوجوان است، اما در شرایطی که روابط خانوادگی با خشونت، تهدید، کنترل شدید یا تعارض‌های حل‌نشده همراه می‌شود، همین کانون می‌تواند به محیطی ناامن تبدیل شود. در پرونده سوگند صیادی نیز لازم است وضعیت خانوادگی، روابط اجتماعی، شرایط تحصیلی و سلامت روان او، در صورت دسترسی قانونی و با رعایت حریم خصوصی، مورد بررسی قرار گیرد. آیا پیش از حادثه، نشانه‌هایی از خطر وجود داشته‌است؟ آیا نوجوان امکان مراجعه به فردی امن و متخصص را داشته‌است؟ آیا مدرسه یا دیگر نهاد‌های حمایتی از شرایط او آگاهی داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شناخت عوامل خطر کمک کند، البته تنها در صورتی که بررسی‌ها بر اساس شواهد انجام شود و از پیش‌داوری درباره افراد و نهاد‌ها پرهیز شود.

مدرسه، فرصتی برای مداخله پیش از بحران

مدرسه، به دلیل ارتباط مستمر با دانش‌آموزان، یکی از مهم‌ترین محیط‌های شناسایی مشکلات و آسیب‌های احتمالی است. مشاوران مدارس می‌توانند با ایجاد فضای امن برای گفت‌و‌گو، شناسایی تغییرات رفتاری و فراهم کردن امکان ارجاع به متخصصان، نقش مهمی در حمایت از نوجوانان ایفا کنند، اما این نقش زمانی مؤثر خواهد بود که مشاوره مدرسه صرفاً به توصیه‌های عمومی یا حل مشکلات درسی محدود نشود. نوجوانی، دوره‌ای از تغییرات عاطفی، روانی و اجتماعی است. برخی نوجوانان در این دوران با تعارض‌های خانوادگی، روابط عاطفی دشوار، اضطراب، افسردگی یا رفتار‌های پرخطر مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، دسترسی به خدمات تخصصی و محرمانه می‌تواند اهمیت حیاتی داشته باشد. اگر مدرسه نشانه‌ای از خشونت یا خطر جدی را شناسایی کند، باید مسیر مشخصی برای ارجاع به خدمات حمایتی و تخصصی در اختیار داشته‌باشد. مسئولیت مدرسه نیز باید متناسب با اختیارات و امکانات قانونی آن تعریف شود، نه آنکه تمام بار پیشگیری از خشونت بر دوش مشاوران یا معلمان قرار گیرد.

مسئولیت نهاد‌ها

در پرونده‌های قتل، دستگاه قضایی وظیفه دارد با بررسی شواهد، تعیین مسئولیت کیفری و اجرای قانون، عدالت را برقرار کند، اما مسئولیت پیشگیری از خشونت، تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست. نهاد‌های آموزشی، بهداشتی، حمایتی و اجتماعی نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود، برای شناسایی عوامل خطر و مداخله به‌موقع اقدام کنند. اگر نوجوانی در معرض خشونت خانوادگی قرار دارد، باید امکان دسترسی او به حمایت قانونی و اجتماعی فراهم باشد. اگر نشانه‌های جدی بحران روانی مشاهده می‌شود، باید مسیر ارجاع به خدمات تخصصی روشن و قابل دسترس باشد. همچنین لازم است عملکرد نهاد‌های مسئول در پرونده‌های مهم، با رعایت محرمانگی و حقوق افراد، مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا فرصت‌هایی برای پیشگیری وجود داشته و چه اقداماتی می‌توانست مؤثر باشد. این بررسی‌ها نباید به جست‌وجوی مقصران جدید یا اتهام‌زنی بدون شواهد تبدیل شود، هدف باید اصلاح سازوکار‌هایی باشد که می‌توانند از وقوع خشونت جلوگیری کنند.

مسئولیتی فراتر از مطالبه مجازات

درخواست اشد مجازات برای مرتکبان قتل فرزندان، واکنشی قابل درک به جنایتی هولناک است. جامعه حق دارد خواهان اجرای قانون و پاسخ‌گویی عاملان خشونت باشد، اما اگر تمام توجه‌ها به مجازات پس از وقوع حادثه محدود شود، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند: چه کسی مسئول شناسایی و کاهش خطر پیش از وقوع جنایت است؟ پرونده‌های رومینا اشرفی، سوگند صیادی، هلیا فتاحی و نسا علیزاده باید با رعایت حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان، در کنار رسیدگی قضایی، از منظر عوامل خانوادگی، اجتماعی و حمایتی نیز بررسی شوند. شاید در این بررسی‌ها بتوان به نشانه‌هایی دست یافت که در پرونده‌های بعدی، امکان مداخله به‌موقع را فراهم کند. باید در نظر داشت جامعه‌ای که تنها پس از وقوع جنایت به دنبال مجازات می‌رود، بخشی از مسئولیت پیشگیری را نادیده گرفته است. کودک و نوجوان، پیش از آنکه دانش‌آموز، فرزند یا موضوع اختلاف خانوادگی باشد، انسانی برخوردار از حق امنیت، سلامت روان و زندگی است.