سارق سابقه‌داری که به خاطر کینه از دوست کارفرمای سابقش، گاوصندوق حاوی ۱۰ میلیارد تومان طلا، دلار و سکه را از خانه او سرقت کرده بود، با فروش یکی از گردنبند‌های سرقتی در سایت دیوار شناسایی و همراه دو همدستش بازداشت شد.

روز‌های پایانی آبان امسال، اعضای خانواده‌ای در شمال غرب تهران پس از بازگشت از جشن نامزدی یکی از بستگانشان متوجه شدند قفل در خانه تخریب و گاوصندوق حاوی طلا، دلار، سکه و اسناد و مدارکی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان سرقت شده‌است.

یکی از اعضای خانواده در شکایت خود به پلیس گفت: «وقتی آخر شب به خانه برگشتیم، با درِ تخریب‌شده و خانه‌ای به‌هم‌ریخته روبه‌رو شدیم. سارقان گاوصندوق را هم با خود برده بودند.»

بررسی‌های پلیسی نشان داد سارقان برای جلوگیری از شناسایی، دوربین‌های مداربسته خانه و اطراف ساختمان را تخریب کرده‌اند.



ردپای سارق در دیوار

چند روز بعد، یکی از اعضای خانواده با مراجعه به پلیس اعلام کرد گردنبندی که شب ازدواج به همسرش هدیه داده و سرقت شده‌بود، در سایت دیوار برای فروش آگهی شده‌است. کارآگاهان با هماهنگی شاکی قرار ملاقات با فروشنده گذاشتند و او را هنگام معامله بازداشت کردند. مرد جوان اعتراف کرد گردنبند متعلق به دوست سابقه‌دارش به نام سیروس است که برای فروش به او سپرده بود.

انتقام از دوست کارفرما

با شناسایی سیروس، کارآگاهان او را بازداشت کردند. بررسی سوابق نشان داد متهم چهار بار به اتهام سرقت از خانه‌ها زندانی شده‌است. او در بازجویی‌ها به سرقت اعتراف کرد و گفت: «قبلاً کارگر طلافروشی بودم، اما به خاطر اعتیاد از محل کارم سرقت کردم و کارفرمایم باعث شد زندانی شوم. بعد از آزادی با دو خلافکار آشنا شدم و با تشکیل یک گروه، سرقت از خانه‌ها را شروع کردیم. در سرقت‌ها دوربین‌های مداربسته را هم تخریب می‌کردیم تا شناسایی نشویم.

خانه شاکی را به خاطر کینه از دوست کارفرمای سابقم سرقت کردم، چون او باعث زندانی شدنم شده‌بود. گاوصندوق را بردیم و اموالش را فروختیم. اسناد و مدارک را هم نگه داشتم تا با تهدید صاحبخانه از او اخاذی کنم و بعد آنها را پس بدهم، اما پیش از اجرای نقشه‌ام دستگیر شدم.»

اعتراف به ده‌ها سرقت

در ادامه تحقیقات، دو همدست سهیل نیز شناسایی و بازداشت شدند. آنها به مشارکت در سرقت‌های سریالی از خانه‌ها اعتراف کردند. متهمان تاکنون به ده‌ها فقره سرقت با همین شیوه اعتراف کرده‌اند و تحقیقات برای کشف سایر جرائم و اموال مسروقه ادامه دارد. با دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، برای هر سه متهم قرار قانونی صادر شد.