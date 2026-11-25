جوان آنلاین: به نوشته خبرگزاری آناتولی، فون درلاین در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت که طی هفته‌های اخیر، تلاش‌ها برای برقراری صلح بار دیگر شتاب گرفته و بر اهمیت حضور اروپا در مذاکرات تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: «تیم قدرتمندی از اروپا در دور بعدی مذاکرات شرکت خواهد کرد.»

این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد که امنیت اوکراین مستقیما با امنیت خود اروپا ارتباط دارد. بنابراین، ما به حمایت از اوکراین و حفاظت از منافع خودمان ادامه خواهیم داد.

فون درلاین گفت، رویکرد اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگ بر دو محور اصلی استوار است: حداکثر حمایت از اوکراین همراه با حداکثر فشار بر روسیه و مشارکت کامل اروپا در مذاکرات برای دستیابی به صلحی پایدار.

وی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های نشست هفته گذشته گروه «ائتلاف مشتاقان» گفت روسیه باید با برقراری آتش‌بس زمستانی در حوزه زیرساخت‌های انرژی و همچنین آتش‌بسی برای تضمین عبور امن صادرات مواد غذایی از دریای سیاه موافقت کند.

این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد: «این اقدامات گام‌های مهمی خواهند بود، زیرا نشان می‌دهند که روسیه در مذاکرات جدی است.»

فون درلاین همچنین بار دیگر بر تعهد این بلوک به حمایت مالی و نظامی از اوکراین تاکید کرد و گفت ابزار مالی جدیدی که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است، در سال ۲۰۲۷ مبلغ ۴۵ میلیارد یورو کمک در اختیار اوکراین قرار خواهد داد که دو سوم نیاز‌های مالی پیش‌بینی‌شده این کشور را پوشش می‌دهد.

وی افزود: «یک‌سوم باقی‌مانده باید از سوی شرکای بین‌المللی تامین شود؛ بنابراین، برای جبران کسری باقی‌مانده با آنها همکاری خواهیم کرد.»