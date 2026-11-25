بازار سرمایه روز چهارشنبه با رشد شاخص کل و هم‌وزن، ورود ۱.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی و افزایش تقاضا در بخش بزرگی از نمادها، روز مثبتی را پشت سر گذاشت

و همزمان خروج ۲.۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، توجه بازار را به احتمال تغییر مسیر بخشی از سرمایه‌ها جلب کرده است.

معاملات روز چهارشنبه بورس با غلبه تقاضا بر عرضه به پایان رسید و شاخص کل با افزایش ۸۲ هزار و ۱۷۹ واحدی، معادل ۰.۹۶ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۸۰ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز رشد بیشتری را تجربه کرد و با افزایش ۱.۳۱ درصدی به ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۸۶۰ واحد رسید که از همراهی بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط با روند صعودی بازار حکایت دارد.

تفاوت رشد دو شاخص از جنبه تحلیل رفتار بازار مهم است، زیرا شاخص کل بیشتر تحت تأثیر شرکت‌های بزرگ و دارای ارزش بازار بالاتر قرار می‌گیرد، اما شاخص هم‌وزن وضعیت گسترده‌تری از نماد‌ها را منعکس می‌کند. بنابراین رشد بیشتر شاخص هم‌وزن در معاملات روز چهارشنبه نشان می‌دهد که تقاضا صرفاً به چند سهم بزرگ محدود نبوده و بخش وسیع‌تری از بازار در مسیر مثبت حرکت کرده است. آمار معاملات نیز این وضعیت را تأیید می‌کند، به‌طوری که از مجموع نماد‌های معامله‌شده، ۷۵۵ نماد معادل ۷۸ درصد بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و ۲۰۸ نماد با افت قیمت مواجه شدند. چنین توزیعی از وضعیت مثبت معاملات حکایت دارد و نشان می‌دهد خریداران در تعداد بیشتری از نماد‌ها قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان داشته‌اند. در کنار رشد شاخص‌ها، ورود خالص ۱.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به سهام از مهم‌ترین اتفاقات معاملات امروز بود. این رقم بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع بیشتر از میزان فروش خود، اقدام به خرید سهام کرده‌اند که در تحلیل جریان نقدینگی بازار مهم است، چون افزایش تقاضا بدون همراهی منابع تازه، لزوماً به معنای تغییر پایدار رفتار سرمایه‌گذاران نیست. ارزش معاملات خرد سهام نیز به ۵۵.۴ هزار میلیارد تومان رسید که از تحرک قابل‌توجه بازار حکایت دارد، ترکیب این حجم معاملات با ورود پول حقیقی و مثبت بودن بیشتر نمادها، نشان می‌دهد رشد امروز تنها به افزایش عدد شاخص‌ها محدود نبوده و با فعالیت معاملاتی گسترده‌تری همراه شده است.

خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و تغییر مسیر سرمایه‌ها

یکی از بخش‌های مهم گزارش معاملات روز چهارشنبه، خروج ۲.۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت است. این صندوق‌ها معمولاً برای سرمایه‌گذارانی جذاب هستند که به دنبال بازدهی نسبتاً باثبات‌تر و ریسک کمتر در مقایسه با سهام هستند، به همین دلیل تغییر جریان نقدینگی در این بخش، در کنار ورود پول به بورس، از احتمال جابه‌جایی بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حکایت دارد. البته نمی‌توان تمام منابع خارج‌شده از صندوق‌های درآمد ثابت را مستقیماً واردشده به بازار سهام دانست، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است بخشی از نقدینگی خود را به بازار‌های ارز، طلا یا سایر ابزار‌های مالی منتقل کرده باشند. با این حال همزمانی خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود نقدینگی به سهام، یکی از نشانه‌هایی است که باید در بررسی رفتار سرمایه‌گذاران دنبال شود.

در چنین تحلیلی، نرخ سود بدون ریسک و بازده مورد انتظار بازار‌های رقیب نیز اهمیت دارد، زیرا سرمایه‌گذار برای انتخاب میان سپرده بانکی، صندوق درآمد ثابت، طلا و سهام، بازده احتمالی هر بازار را در کنار ریسک آن ارزیابی می‌کند. هرگاه انتظارات نسبت به سودآوری شرکت‌ها یا رشد ارزش دارایی‌های بورسی تقویت شود، بخشی از منابع مالی ممکن است از ابزار‌های کم‌ریسک به سمت سهام حرکت کند. در معاملات روز گذشته، ارزش سفارش‌های خرید به ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش حدود یک هزار میلیارد تومان بود. این فاصله قابل‌توجه از برتری تقاضا در تابلوی معاملات حکایت دارد، هرچند باید توجه داشت که سفارش‌های ثبت‌شده الزاماً به معامله منجر نمی‌شوند و بخشی از آنها ممکن است پیش از اجرا حذف یا اصلاح شوند. بنابراین ارزش معاملات قطعی و خالص جریان نقدینگی همچنان معیار‌های دقیق‌تری برای ارزیابی وضعیت بازار هستند.

تداوم ورود نقدینگی، شرط تثبیت روند صعودی

برای ارزیابی آینده بورس، صرفاً نمی‌توان به رشد یک روزه شاخص‌ها اتکا کرد، زیرا تداوم روند صعودی به مجموعه‌ای از عوامل بنیادی و انتظارات اقتصادی وابسته است. نرخ ارز، سیاست‌های پولی، نرخ بهره، قیمت جهانی کالاها، هزینه انرژی و مواد اولیه و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات از جمله متغیر‌هایی هستند که بر درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارند. شرکت‌های صادرات‌محور به تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی حساسیت بیشتری دارند، در حالی که صنایع داخلی علاوه بر هزینه تأمین مواد اولیه، از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و سیاست‌های تنظیم بازار تأثیر می‌پذیرند، به همین دلیل رشد عمومی بازار زمانی پشتوانه قوی‌تری پیدا می‌کند که افزایش قیمت سهام با بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها همراه باشد.

از طرف دیگر، ارزش دلاری بازار سهام و نسبت قیمت به سود شرکت‌ها نیز در ارزیابی وضعیت بورس اهمیت دارند، زیرا رشد اسمی شاخص در اقتصاد تورمی لزوماً به معنای افزایش متناسب ارزش واقعی دارایی سهامداران نیست. بنابراین مقایسه بازده بورس با تورم و عملکرد سایر بازار‌های دارایی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند.