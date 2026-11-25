جوان آنلاین: افسانه «دلار جنگ» در حال فروپاشی است و برخلاف برساخت‌های غرب که انتظار فروپاشی اقتصاد ایران را داشتند، با مدیریت صحیح سیاست‌گذار، بازار مسیر دیگری رفت و با وجود تهدید‌ها و محاصره اقتصادی، بازار ارز آن‌طور پیش نرفت که دشمنان انتظار داشتند. روز گذشته در ادامه سیاست افزایش عرضه ارز، محموله قابل‌توجهی از اسکناس دلار به کشور رسید که نشان‌دهنده افزایش عرضه ارز و ثبات بیشتر بازار در روز‌های آتی است.



بازار ارز در شرایط جنگ و تحریم، نخستین بازاری است که آثار نااطمینانی، محدودیت‌های ارزی و انتظارات تورمی را منعکس می‌کند. از همین رو، نحوه مدیریت آن نقشی تعیین‌کننده در ثبات اقتصاد کلان دارد. پنجم مهرماه (۲۷ سپتامبر) بود که وزیر خزانه‌داری امریکا در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، از راهبرد موسوم به طرد اقتصادی رونمایی کرد.

اسکات بسنت با ادبیاتی سخیف و توهم‌آلود مدعی شد واشینگتن با انسداد مسیر‌های مالی و نفتی و تحریم هوایی، ایران را در موقعیتی قرار داده که اقتصادش طی دو هفته آینده دچار فروپاشی می‌شود.

او با اشاره به محدودیت صادرات نفت ایران و محموله‌های باقی‌مانده در مسیر چین ادعا کرد که تهران به‌زودی چیزی برای مبادله با جهان نخواهد داشت. در این مدت نیز با ایجاد جنگ روانی و دستکاری نرخ دلار در امارات و بازار هرات تلاش کردند بازار دلار را دچار آشفتگی کنند که تیرشان به سنگ خورد.

اکنون دو ماه از سخنان متوهمانه امریکایی‌ها می‌گذرد و به‌رغم انواع شرارت‌های دشمن علیه ایران در ماه‌های گذشته، اقتصاد ایران همچنان روی پا ایستاده و با مدیریت منابع، بازار ارز را تحت کنترل خود گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «ذخایر ارزی بسیار مناسب است و حتی تا بعد از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ هم کفاف ما را می‌دهد.»

افسانه دلار جنگ دیگر ترس ندارد

در حالی که بسیاری انتظار داشتند با آغاز و تداوم جنگ، افزایش شدید نرخ ارز رخ دهد، بازار مسیر دیگری رفت. این واکنش عقلانی و تجربه‌محور، نشان می‌دهد که بازار ارز ایران در حال بلوغ تدریجی است. در این سال‌ها تکرار بحران‌ها اعم از تشدید تحریم‌ها، سیستم ایمنی روانی را بالا برده است و سیاست‌گذار اقتصادی در حال یادگیری مدیریت بحران است و مهم‌تر از همه، افسانه «دلار جنگ» در حال فروپاشی است. جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان علیه ایران، نقطه عطفی بود برای درک بهتر بازار از بحران. این‌بار، دلار جنگ را باور نکرد و تحریم و محاصره اقتصادی امریکا و نوکرانش در منطقه غرب آسیا به در بسته خورد.

محموله سنگین اسکناس دلار به کشور وارد شد

طبق اطلاعات رسیده به فارس، اخیراً محموله‌ای سنگین از اسکناس دلار از یکی از کشور‌های همسایه وارد ایران شده و به این ترتیب رؤیا‌های متوهمانه امریکا و رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نخواهد شد، چراکه ذخایر ارزی ایران بیش از گذشته افزایش یافته است. ذخایر ارزی بانک مرکزی به گفته مسئولان در وضع مناسبی است و انتظار می‌رود تزریق مداوم ارز، لنگر کاهش قیمت دلار را فراهم کند. در کوتاه‌مدت، ورود اسکناس آماده تحویل به بازار آزاد می‌تواند «فشار تقاضا را کاهش دهد» و حتی نرخ دلار را تا اعداد قابل توجهی پایین بیاورد.

عرضه ارز ۱۰ هزار دلاری برای مدیریت بازار

براساس اعلام بانک مرکزی، در راستای تداوم اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز، عرضه ارز به میزان ۱۰ هزار دلار در سرفصل «مدیریت بازار ارز» ادامه دارد. فروش ارز از طریق بانک‌های منتخب شامل بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و صادرات و به دو شیوه حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود. بر این اساس، متقاضیان می‌توانند به‌منظور تأمین نیاز‌های ارزی خود، با مراجعه به بانک‌های منتخب از خدمات مذکور بهره‌مند شوند.

گزارش میدانی از وضعیت عرضه دلار

عرضه اسکناس دلار با نرخ اعلامی بانک مرکزی روز چهارشنبه در شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه‌های تعیین‌شده، برای خرید و دریافت ارز اقدام کنند. نرخ اعلامی این ارز ۲۷۵ هزار تومان تعیین شده است. براساس روند اجرای این طرح، متقاضیان می‌توانند پس از اعلام نرخ روزانه از سوی بانک مرکزی، درخواست خرید خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کرده و در ادامه برای دریافت اسکناس به شعب منتخب مراجعه کنند. فروش ارز از حوالی ساعت ۱۰ صبح شنبه تا پنج‌شنبه در اپلیکیشن بام آغاز می‌شود.

بررسی‌های میدانی فارس از شعب صرافی‌های منتخب حاکی از ادامه عرضه اسکناس دلار با نرخ اعلامی بانک مرکزی است. در این بخش، سقف خرید روزانه برای هر متقاضی هزار دلار تعیین شده و مشتریان خرد نیز می‌توانند با ارائه کارت ملی و استفاده از کارت بانکی، از حداقل ۱۰۰ دلار تا سقف هزار دلار درخواست خرید خود را ثبت کنند. متقاضیان می‌توانند با حضور در صرافی‌های مختلف بانکی و خصوصی دلار تهیه کنند. براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان به‌عنوان بانک‌های منتخب در اجرای این برنامه مشارکت دارند و عرضه اسکناس ارز به متقاضیان را در چارچوب مقررات اعلام‌شده انجام می‌دهند. این روند در ادامه برنامه عرضه گسترده اسکناس ارز به بازار دنبال می‌شود، برنامه‌ای که پیش‌تر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس در قالب آن خبر داده بود که بعدتر اعلام کرد آمادگی افزایش آن به ۳ میلیارد دلار را دارد.