جوان آنلاین: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید را ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین کرده است که با وجود تصویب در شورا، هنوز باید به امضای وزیر جهاد کشاورزی برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند، اما مسئله اصلی گندم‌کاران صرفاً رقم اعلام‌شده نیست، بلکه فاصله طولانی تعیین قیمت و فصل برداشت است، چراکه کشاورز قرار است محصولی را حدود شش ماه بعد تحویل دولت بدهد، بی‌آنکه امروز از وضعیت تورم، هزینه نهاده‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و قدرت خرید این نرخ در زمان برداشت اطمینان داشته باشد.



تعیین قیمت خرید تضمینی پیش از آغاز فصل برداشت، از نظر برنامه‌ریزی تولید ضرورت دارد و کشاورز باید بداند محصولی که برای تولید آن هزینه می‌کند با چه نرخی از سوی دولت خریداری خواهد شد، اما این نرخ وقتی کارکرد حمایتی خود را حفظ می‌کند که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی زمان تحویل محصول باشد، در غیر این صورت، فاصله قیمت اسمی و ارزش واقعی درآمد، بخشی از هزینه‌های تولید را بر دوش گندم‌کار باقی می‌گذارد.

مسئله اصلی به ساختار هزینه‌های کشاورزی بازمی‌گردد، چراکه بخش قابل توجهی از مخارج تولید گندم در طول فصل زراعی پرداخت می‌شود و قیمت نهاده‌ها نیز از تحولات اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، بذر، کود، سم، سوخت، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، دستمزد کارگران و هزینه برداشت و حمل محصول، اجزای اصلی هزینه تولید هستند و افزایش هرکدام از این موارد، حاشیه سود کشاورز را کاهش می‌دهد، حتی اگر قیمت خرید تضمینی در تمام این مدت ثابت باقی بماند.

از طرف دیگر، هزینه تولید در همه مناطق کشور یکسان نیست و عواملی مانند نوع خاک، میزان بارندگی، دسترسی به آب، عملکرد مزرعه در واحد سطح و فاصله زمین کشاورزی تا مراکز خرید، بر قیمت تمام‌شده گندم اثر می‌گذارند. بنابراین ارزیابی نرخ مصوب باید با توجه به مجموعه این متغیر‌ها انجام شود، زیرا یک قیمت واحد در شرایطی که هزینه تولید میان مناطق مختلف تفاوت دارد، لزوماً برای تمام گندم‌کاران بازده اقتصادی مشابهی ایجاد نمی‌کند. اختلاف قیمت خرید تضمینی و هزینه تمام‌شده محصول نیز از همین‌رو مهم است و اگر هزینه تولید هر کیلوگرم گندم از نرخ خرید آن بیشتر باشد، کشاورز عملاً بخشی از هزینه فعالیت خود را از محل درآمدش جبران نخواهد کرد. چنین وضعی در کوتاه‌مدت به کاهش سود یا زیان تولیدکننده منجر می‌شود و در بلندمدت نیز بر تصمیم او برای ادامه کشت، میزان مصرف نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری در مزرعه اثر می‌گذارد.

قیمت پایه و نرخ شناور، راهکار حفظ قدرت خرید کشاورز

یکی از راهکار‌های قابل بررسی برای حل این مسئله، تغییر سازوکار قیمت‌گذاری و حرکت به سمت نظام دو‌نرخی متشکل از قیمت پایه و قیمت شناور است. در این الگو، دولت در ابتدای سال زراعی یک نرخ پایه برای خرید تضمینی اعلام می‌کند تا کشاورز از حداقل درآمد اسمی خود اطلاع داشته باشد، اما قیمت نهایی در زمان تحویل محصول، با توجه به تغییر هزینه‌های تولید و شاخص‌های رسمی تورم تعدیل می‌شود.

چنین رویکردی به معنای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری پیش از فصل کشت نیست، بلکه هدف آن تکمیل سازوکار فعلی است، زیرا اعلام قیمت پایه به کشاورز امکان برنامه‌ریزی می‌دهد و تعدیل نرخ در زمان برداشت نیز مانع از آن می‌شود که افزایش هزینه‌ها در فاصله چندماهه، ارزش واقعی درآمد او را کاهش دهد. در این مدل، نرخ اعلام‌شده در ابتدای فصل حداقل دریافتی کشاورز خواهد بود و افزایش احتمالی هزینه‌ها در دوره تولید نیز در محاسبه قیمت نهایی لحاظ خواهد شد.

برای اجرای این روش، تعیین شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری ضرورت دارد. نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی، تغییر قیمت کود و سم، هزینه سوخت، دستمزد نیروی کار و خدمات مکانیزاسیون از جمله متغیر‌هایی هستند که باید در فرمول تعدیل قیمت مورد توجه قرار گیرند. البته سهم هر شاخص باید متناسب با وزن آن در هزینه واقعی تولید تعیین شود تا افزایش یک هزینه کم‌اثر، موجب تغییر غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی نشود.

به‌عنوان نمونه، اگر قیمت پایه گندم ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شده باشد، در زمان برداشت می‌توان بر مبنای تغییر شاخص‌های مصوب، نرخ نهایی خرید را محاسبه کرد، در این صورت، کشاورز از ابتدای فصل با یک قیمت مشخص برنامه‌ریزی می‌کند و در زمان فروش نیز متناسب با تغییرات هزینه تولید، مبلغ تعدیل‌شده‌ای دریافت خواهد کرد. البته رقم نهایی باید پس از انتشار آمار رسمی و محاسبات کارشناسی تعیین شود و پیش‌بینی آن در مقطع فعلی مبنای دقیقی ندارد.

نکته مهم آن است که فرمول تعدیل باید از ابتدای سال زراعی اعلام شود و اجرای آن به تصمیم‌گیری موردی در فصل برداشت وابسته نباشد، زیرا کشاورز برای برنامه‌ریزی اقتصادی به قاعده‌ای روشن نیاز دارد، نه وعده افزایش احتمالی قیمت در ماه‌های آینده، انتشار دوره‌ای شاخص‌های هزینه تولید و اعلام نحوه محاسبه نرخ نهایی نیز امکان نظارت بر اجرای این سازوکار را فراهم می‌کند.

تأمین منابع خرید و پرداخت به‌موقع مطالبات

اجرای قیمت شناور بدون پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز دولت امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا افزایش احتمالی نرخ خرید در فصل برداشت، هزینه تأمین گندم را برای دولت بالا می‌برد و لازم است منابع مالی آن از پیش در بودجه و برنامه‌های تأمین اعتبار خرید تضمینی دیده شود، در غیر این صورت، تعدیل قیمت ممکن است به افزایش تعهدات مالی بدون تأمین نقدینگی منجر شود و پرداخت مطالبات کشاورزان را با تأخیر مواجه کند.

پرداخت به‌موقع بهای گندم نیز به اندازه تعیین نرخ مناسب اهمیت دارد. کشاورز برای آغاز فصل زراعی بعد به منابع مالی نیاز دارد و بخش مهمی از درآمد حاصل از فروش محصول را صرف خرید نهاده‌ها و تأمین هزینه‌های کشت بعدی می‌کند. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات، حتی با وجود قیمت اسمی مناسب، فشار مالی تولیدکننده را افزایش می‌دهد و او را برای تأمین سرمایه در گردش به دریافت تسهیلات یا فروش دارایی‌های خود وابسته می‌کند.

از سوی دیگر، محاسبه دقیق هزینه تولید باید مبنای تصمیم‌گیری شورای قیمت‌گذاری قرار گیرد، این محاسبات نباید صرفاً بر میانگین‌های کلی استوار باشد، بلکه لازم است هزینه‌های مناطق مختلف، سطح فناوری مزارع، میزان مصرف نهاده‌ها و عملکرد تولید در هکتار نیز بررسی شود، انتشار مبانی کارشناسی تعیین قیمت نیز به روشن شدن دلایل اختلاف احتمالی میان برآورد تشکل‌های کشاورزی و نرخ مصوب کمک خواهد کرد. البته حمایت از گندم‌کاران نباید بدون توجه به محدودیت منابع عمومی و هزینه‌های تأمین کالا‌های اساسی بررسی شود. دولت برای خرید تضمینی گندم به منابع مالی مشخصی نیاز دارد و افزایش نرخ خرید نیز باید با توان تأمین اعتبار هماهنگ باشد. با این حال، پایین نگه داشتن قیمت بدون محاسبه هزینه واقعی تولید، مسئله را حل نمی‌کند و ممکن است در سال‌های آینده هزینه بیشتری برای تأمین گندم از مسیر‌های دیگر به کشور تحمیل کند.

به هر روی، گندم محصولی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور است و پایداری تولید آن به صرفه اقتصادی فعالیت کشاورزان وابسته است. از این‌رو، سیاست خرید تضمینی باید هم قدرت خرید دولت را در نظر بگیرد و هم مانع انتقال تمام ریسک تورم و افزایش هزینه‌ها به تولیدکننده شود، قیمت پایه در کنار نرخ شناور، در صورت طراحی دقیق و تأمین منابع مالی، امکان برقراری چنین تعادلی را فراهم می‌کند.